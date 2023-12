Super Mario RPG (Switch) Test

Super Mario RPG, ursprünglich veröffentlicht für den SNES, ist ein Klassiker, der nun seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden hat. Als eine der ersten Ausflüge Marios in das RPG-Genre kombiniert dieses Spiel die charakteristische Mario-Welt mit Elementen eines Rollenspiels. In diesem umfassenden Review werden wir die Aspekte des Spiels beleuchten, die es zu einem zeitlosen Klassiker gemacht haben und wie es sich auf der Nintendo Switch präsentiert.

Super Mario RPG – Ein Abenteuer in Mushroom Kingdom

Super Mario RPG beginnt mit dem klassischen Szenario: Prinzessin Peach wird entführt, diesmal jedoch mit einer unerwarteten Wendung. Die Handlung führt Mario auf eine Reise, die weit über das bekannte Mushroom Kingdom hinausgeht und ihn mit neuen Verbündeten und Gegnern konfrontiert. Die Story ist charmant und witzig, mit vielen unerwarteten Momenten und Charakteren, die das Spiel lebendig machen. Die Welt von Super Mario RPG ist kunterbunt und detailreich gestaltet, was eine fröhliche und einladende Atmosphäre schafft.

Das Gameplay des Spiels ist eine Mischung aus traditionellem RPG mit einzigartigen Mario-Elementen. Kämpfe sind rundenbasiert, wobei ein Timed-Hit-System eingeführt wird, das Spieler ermutigt, im richtigen Moment zu agieren, um zusätzlichen Schaden zu verursachen oder Angriffe abzuwehren. Dies fügt eine Ebene der Geschicklichkeit und des Timings hinzu, die in typischen RPGs nicht immer vorhanden ist. Die Rätsel und Herausforderungen in der Welt sind kreativ und nutzen oft die charakteristischen Fähigkeiten von Mario, wie Springen und Hämmer schwingen. An der Stelle hat Nintendo definitiv eine interessante Balance aus Mario und RPG gefunden, die durchaus interessant sein kann für einige, die zuvor nicht mit dieser Reihe zu tun hatten.

Auf der Nintendo Switch bleibt der Klassiker seinem ursprünglichen SNES-Grafikstil treu, was dem Spiel einen nostalgischen Charme verleiht. Die Charaktermodelle und Umgebungen sind in einem markanten 3D-ähnlichen Stil gehalten, der für das SNES untypisch war und auch heute noch beeindruckt. Der Soundtrack ist lebhaft und eingängig, mit vielen Melodien, die seitdem zu ikonischen Stücken der Mario-Musik geworden sind. Die Kombination aus Grafik und Sound trägt wesentlich zur einzigartigen Atmosphäre des Spiels bei. Zwar ist dieser Stil nichts für jeden, aber dennoch finden wir es toll gemacht, um alt und neu zu vermischen. Schlussendlich wurde an dem eigentlichen Spiel nicht viel verändert, sondern es nur etwas aufpoliert.

Super Mario RPG – Für jeden Mario und RPG-Fans was dabei

Die Steuerung in Super Mario RPG auf der Nintendo Switch bleibt dem Original treu, wurde jedoch feinfühlig angepasst, um die Möglichkeiten des Switch-Controllers optimal zu nutzen. Die Steuerung ist intuitiv und reaktionsschnell, was für ein angenehmes Spielerlebnis sorgt. Besonders das „Timed-Hit“-System profitiert von der präzisen Steuerung der Switch, was das Kampferlebnis sowohl anspruchsvoll als auch belohnend macht.

Das Charakter-Upgrade-System in Super Mario RPG ist zugänglich, aber tiefgreifend. Jeder Charakter im Spiel hat einzigartige Fähigkeiten und kann im Laufe des Spiels verbessert werden. Die Entscheidung, in welche Fähigkeiten investiert wird, liegt komplett bei euch und bietet eine Schicht strategischer Tiefe. Neben den Kampffähigkeiten gibt es zahlreiche Gegenstände zu sammeln und Rätsel zu lösen, die das Erkunden der Welt lohnend und interessant machen.

Dieser Mario-Titel bietet ein tolles Gameplay-Paket und Geheimnisse zu entdecken, was ich besonders über die Weihnachtstage für einige Zeit an die Konsole fesseln wird. Die Vielfalt der Charaktere und die Möglichkeit so einen alten Klassiker auf moderner Hardware zu spielen, zeigen, dass es noch viel zu entdecken gibt für viele Mario und Nintendo-Fans. Darüber hinaus trägt die charmante Präsentation und die zeitlose Story dazu bei, dass das Spiel auch heute noch genauso fesselnd ist wie bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung. Einzig bei den Quality of Life Änderungen hätten wir uns gewünscht, dass das noch etwas mehr aufpoliert wird. Zwar würde schon einiges geändert, um den Titel deutlich zeitgemäßer zu machen, aber so 100% ist es noch nicht, wo es sein könnte.

Nichtsdestotrotz ist Super Mario RPG für die Nintendo Switch ist eine gelungene Neuauflage eines klassischen Spiels, das sowohl alte als auch neue Fans des Mario-Universums anspricht. Es verbindet die vertraute Mario-Welt mit den Elementen eines Rollenspiels auf eine Art und Weise, die sowohl innovativ als auch respektvoll gegenüber dem Original ist.

Super Mario RPG – Ein tiefer Blick auf Super Mario RPG

