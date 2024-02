In der Welt der Gaming-Monitore, wo die Schlacht um Hertz, Millisekunden und Bildqualität wütet, hat LG mit dem Ultra Gear 27GP850-B einen bemerkenswerten Konkurrenten ins Rennen geschickt. Dieser Monitor verspricht, die Bedürfnisse anspruchsvoller Gamer zu erfüllen, indem er hochmoderne Technologie mit beeindruckender Leistung kombiniert. In diesem Review schauen wir uns das Gesamtpaket genauer an, welches der LG 27GP850-B zu bieten hat. Obwohl dieser Monitor bereits länger auf dem Markt ist, könnte dieser zu einer Überlegung für jeden ernsthaften Gamer sein, da dieser preislich in einem guten Rahmen liegt.

LG Ultra Gear 27GP850-B – Was 300 € bereits bieten können

Der LG Ultra Gear 27GP850-B soll nicht nur ein weiterer Gaming-Monitor sein, sondern auch ein Statement um die 300 € herum. Hier soll der Spieler wissen, dass ihn ein prachtvolles Erlebnis auf PC oder Konsole erwartet, ohne viel zu viel Geld ausgeben zu müssen.

Entsprechend hat dieser 27″ Monitor ein breites Portfolio an Werbeversprechen, die entweder pures Marketing sein könnten oder dem Nutzer eine tolle Erfahrung bieten, von Nano IPS-Technologie, über 165Hz, bis hin zu Aspekten wie Synchronisationsunterstützungen von G-Sync und AMD FreeSync für die verschiedenen Grafikkarten und einer Reaktionszeit von 1 MS ist alles dabei. Doch bevor wir ganz genau schauen, gucken wir uns diesen Monitor erstmal von außen an.

Der Monitor lässt sich schnell mit dem mitgelieferten Standfuß zusammenbauen und sieht in dem schwarz rotem Design wirklich wie ein guter Gaming-Monitor aus. Zwar lässt sich dieser mit dem Standfuß nahtlos anstecken, doch wir bevorzugen unseren Hexcal Single Monitorarm, der uns hier die völlige Freiheit bietet. Hierfür werden vier Schrauben benötigt und dann kann der Monitor dank des VESA Standards direkt angebracht werden.

Denn im ersten Moment kann das fast rahmenlose Design des Monitors überzeugen, aber der Standfuß leider nicht. Um wirklich die volle Kontrolle über den Monitor zu haben, empfiehlt es sich da extern Hilfe zu holen, was bei dem Preis schade ist, aber so schlimmer Aspekt, da wir ja hauptsächlich etwas vom Bildschirm selbst erwarten.

Abgesehen davon kommt der Monitor neben dem Standfuß auch mit einem HDMI 2.0 sowie Display Port 1.4 Kabel. Beide sind jedoch sehr kurz, also empfehlt es sich hier im Vorfeld ein längeres zu besorgen, besonders bei einem höhenverstellbaren Tisch. Bei den Anschlüssen habt ihr aber noch neben 2 x HDMI und 1 x Displayport noch einen AUX-Anschluss, sowie 2 x USB 3.0 und einen Upstream USB-Anschluss zur Verfügung.

Nachdem bei uns alles angeschlossen und bereit war, konnte es endlich losgehen. Der LG Ultra Gear 27GP850-B mit einer Auflösung von 2560 x 1440 dürfte nämlich für einige Leute ein schönes Upgrade sein. Das Werbeversprechen sagt nämlich, dass das Display dank der eingebauten Technologie und dem breiten Farbspektrum (DCI-P3 98%) eine breite Palette an Farben abdeckt und das tut dieser Bildschirm auch, nur nicht wirklich direkt, wie wir fanden.

Zwar bietet der Monitor ein schönes Userinterface an, welches mit und ohne externe Software betrieben werden kann, doch ist es zu Beginn und vor allem mit dem Stick unter dem Bildschirm eine ziemliche Arbeit. Wir haben wirklich viel damit herumgespielt, bis wir schlussendlich wirklich zufrieden mit den Farben und der Helligkeit waren, damit wir ordentlich spielen, als auch arbeiten konnten.

Das Problem ist nämlich, dass es nur vorgefertigte Profile gibt, die ihr hier und da anpassen könnt. Eine 100 % Freiheit habt ihr nicht und entsprechend muss hier und da daran gebastelt werden, damit es passt. Jetzt haben wir natürlich besonders zu Beginn viel gemeckert, das heißt jedoch nicht, dass der Monitor nichts kann. Denn sobald ihr bereit seid, zeigt der LG Ultra Gear 27GP850-B, was er kann!

LG 27GP850-B – Galerie

LG 27GP850-B – Schick, aber nicht perfekt

Für euch haben wir den Monitor durch alle möglichen Szenarien gejagt. Sei es ein neuer AAA-Titel wie Skull & Bones oder ein schnelles Spiel wie CounterStrike 2, Valorant oder League of Legends, bei denen jede Sekunde zählt. Da wir vorher mit 1920 x 1080 mit 60 Hz gespielt hatten, haben wir erst wirklich verstanden, was wir da verpasst haben.

Dieser Monitor lässt eure Spiele nicht nur wirklich gut aussehen, sondern hat von dem Wort Screen Tearing nichts gehört. Das bedeutet, wenn ihr etwas anspruchsvollere Spiele spielt, es nicht aussieht, als würde das Bild mitten drin hängen oder reißen. Das liegt an der G-Sync bzw. Free-Sync Technologie, die der Monitor automatisch nutzt, sobald eure Grafikkarte und der Monitor auf einem Level sind, laufen die Spiele absolut flüssig(Vorausgesetzt eure Hardware macht mit).

Dabei war es wirklich egal, ob Mittags um 12 Uhr die Sonne geschienen hat oder es komplett dunkel war, mit 400 Nits war uns der Bildschirm nie zu dunkel, geschweige denn irgendwas nicht erkennbar. Sei es an typischen Word arbeiten oder beim Zocken, dieser Monitor hat uns in keinem Moment im Stich gelassen.

Schlussendlich waren wir sogar erstaunt, dass der Monitor zwischenzeitlich für 250 € verfügbar war, da es wirklich ein wirklich tolles Paket ist, für Spieler, die von Full HD endlich upgraden wollen, aber der 4K Sprung alleine preislich viel zu weit weg ist. Hiermit tut ihr euch und euren Augen definitiv einen Gefallen, da der Monitor wirklich alles Wichtige gut macht. Ihr habt tolle Reaktionszeiten, schnelle Bildwiederholungsraten, es ist egal, ob es hell oder dunkel ist, bei dem Monitor macht es nach einem etwas holprigen Einstieg nur noch Spaß!

Einzig ein letzter Aspekt, der als Werbeversprechen galt, hat uns etwas geärgert. Zwar bietet der Bildschirm auch eine HDR-Funktion an, doch waren wir davon absolut nicht überzeugt. Der Bildschirm wurde eher leicht gelblich in Relation zu vorher und hat die wahre Farbpracht verfälscht. Wir empfehlen euch daher, spielt mit den Einstellungen herum und macht diesen Monitor zu eurem persönlichen Highlight. Klar, das klingt im ersten Moment nicht so ansprechend, aber schlussendlich spricht das Resultat für sich.

LG Electronics 27GP850-B – Unboxing

Unboxing von En. ASMR Unbox

LG Electronics 27GP850-B – FAQ