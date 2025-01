Turtle Beach Burst II Air (Hardware) Test

Die Turtle Beach Burst II Air ist die neueste Ergänzung im Portfolio des renommierten Gaming-Peripherie-Herstellers. Mit einem Fokus auf ultraleichtes Design, leistungsstarker Hardware und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten richtet sich diese Gaming-Maus primär an kompetitive Spieler und Technik-Enthusiasten. Mit einem Gewicht von nur 47 Gramm, einem schnellen Sensor und einer ordentlichen Akkulaufzeit soll die Burst II Air neue Maßstäbe in der Welt der kabellosen Gaming-Mäuse setzen. Doch wie schlägt sich die Maus im Praxistest? In diesem Review beleuchten wir Design, Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Turtle Beach Burst II Air.

Turtle Beach Burst II Air – Klein, aber oho

Die Turtle Beach Burst II Air besticht durch ein minimalistisches und dennoch funktionales Design. Die Maus ist in zwei Farbvarianten – Schwarz und Weiß – erhältlich, wobei die weiße Version aufgrund ihrer geringeren Anfälligkeit für Fingerabdrücke oft bevorzugt wird. Auffällig ist das Fehlen von RGB-Beleuchtung, was der Maus eine schlichte Eleganz verleiht, die vor allem Nutzer anspricht, die auf ein dezentes Erscheinungsbild Wert legen. Stattdessen setzt Turtle Beach auf subtile LED-Indikatoren für den Batteriestatus und DPI-Anpassungen. Obwohl wir gestehen müssen, dass wir den Status gerne mal sehr ausgereizt haben.

Mit einer symmetrischen Form und einer leichten Krümmung am Rücken liegt die Maus angenehm in der Hand. Sie eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Hände und unterstützt verschiedene Griffstile wie Palm-, Claw- oder Fingertip-Grip. Die Seiten der Maus sind leicht nach innen geneigt, was einigen Nutzern zusätzlichen Halt bietet, während andere dies als Einschränkung empfinden könnten. Wir empfanden die Größe, als auch die Form sehr angenehm. Kombiniert mit dem Gewicht haben wir uns sogar entschieden unsere geliebte Logitech Maus in den Ruhestand zu schicken.

Für zusätzlichen Grip legt Turtle Beach praktischerweise Grip-Tape bei. Die Verarbeitungsqualität der Burst II Air ist trotz ihres ultraleichten Gewichts hervorragend. Der Kunststoff fühlt sich robust an, zeigt keine Schwächen bei Drucktests und macht insgesamt einen hochwertigen Eindruck. Auch die Titan-Optical-Switches, die für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind, tragen zur Langlebigkeit bei. Ein kleiner Kritikpunkt ist jedoch das Mausrad: Denn dieses hat einen durchaus schwachen Grip, was in hektischen Spielsituationen zu ungewolltem Verrutschen führen kann.

Turtle Beach Burst II Air – Galerie

Turtle Beach Burst II Air – Technische Features und Leistung

Wie es sich bei einer guten Gaming-Maus gehört, bietet dessen Sensor eine maximale DPI von 26.000 und eine Tracking-Geschwindigkeit von bis zu 650 IPS (16,5 m/s). Damit ist die Maus in der Lage, auch bei schnellen Bewegungen präzise zu arbeiten – ein entscheidender Vorteil für kompetitive Gamer. Die Titan-Optical-Switches sorgen für schnelle und präzise Klicks mit minimaler Verzögerung, was besonders in Shootern und Echtzeitstrategiespielen von Vorteil ist.

Ein Aspekt, der jedoch kritisch betrachtet werden muss, ist die maximale Polling-Rate von 1.000 Hz. Während dies für viele Spieler ausreichend ist, gibt es mittlerweile Mäuse auf dem Markt, die Polling-Raten von 2.000 Hz oder sogar 8.000 Hz unterstützen. Diese bieten theoretisch eine noch schnellere Eingabeverarbeitung. Ähnlich wie bei der Turtle Beach, war es auch bei der Glorious O 2 Mini.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Akkulaufzeit, je nach Verbindungsmethode variiert: Im Bluetooth-Modus erreicht die Maus beeindruckende 120 Stunden, während sie im 2,4-GHz-Modus auf etwa 40 Stunden begrenzt ist. Diese Werte sind solide, könnten aber insbesondere im 2,4-GHz-Betrieb besser sein – hier bieten einige Konkurrenten längere Laufzeiten.

Positiv hervorzuheben ist jedoch die Möglichkeit des Dual-Modus-Betriebs (Bluetooth und 2,4 GHz), was die Burst II Air vielseitig einsetzbar macht. In der Praxis überzeugt die Maus durch ihre Leichtigkeit und Präzision. Dank ihres geringen Gewichts gleitet sie mühelos über verschiedene Oberflächen und ermöglicht schnelle Flick-Shots sowie präzise Bewegungen in Spielen wie Counter-Strike oder Valorant. Auch bei längeren Gaming-Sessions bleibt sie komfortabel in der Hand, ohne Ermüdungserscheinungen hervorzurufen.

Dennoch gibt es eine Sache, die uns ziemlich gestört hat. Die Platzierung der DPI-Taste. Wir sind nämlich als Rechtshänder gerne mal mit dieser Taste an die Tastatur gekommen und plötzlich sind wir von 6000 DPI auf 50 geschossen, was für einige ärgerliche Momente gesorgt hat. Prinzipiell ist die Stelle eine gute Idee für einige, dennoch war es für uns eher hinderlich.

Die Turtle Beach Burst II Air wird über die Swarm-II-Software konfiguriert, die nicht bei jedem gut ankommt. Über das Programm lassen sich die DPI-Stufen anpassen (von 50 bis 26.000), Tastenbelegungen ändern und Makros erstellen. Besonders praktisch ist die Easy-Shift-Technologie von Turtle Beach: Sie ermöglicht es, sekundäre Funktionen auf Tasten zu legen – ideal für komplexe Spielsteuerungen oder produktive Arbeitsabläufe. Sicherlich kennen das einige noch von Roccat Zeiten.

Ein Nachteil der Software ist dennoch, dass diese bei vielen Nutzern nicht richtig funktioniert. Wir hatten diese Probleme zwar nicht, haben das Programm aber auch nicht durchweg benutzt, wodurch wir zum nächsten Problem kamen. Denn es fehlt eine physische Anzeige des Batteriestatus direkt an der Maus – Nutzer müssen sich auf die Software oder LED-Anzeige verlassen, die beim Spielen aber nicht sichtbar ist.

Zum Schluss haben wir aber noch ein weiteres Highlight, welches das mitgelieferte Zubehör ist: Neben dem erwähnten Grip-Tape enthält das Paket einen USB-C-Ladekabel sowie einen Adapter zur Verlängerung des USB-Dongles.

Turtle Beach Burst II Air Wireless Maus – Trailer

Turtle Beach Burst II – FAQ