FIFA 19 – World Tour zu Gast in Dortmund

Die EA Sports FIFA World Tour ist zu Besuch in Deutschland beziehungsweise auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen der BVB-Profis Marco Reus und Christian Pulisic und den beiden Musikern MoTrip und Liam Payne. Dieses Mal spielen die Stars unter dem Motto „No Rules“ aus den neuen EA Sports FIFA Hausregeln.

FIFA – World Tour zu Gast in Dortmund

Die EA Sports FIFA World Tour geht weiter und es stehen noch weitere Besuche in Städten auf der ganzen Welt an. Dabei könnt ihr auch näheres über die Fußballstars erfahren. Sie erzählen davon, was der Fußball ihnen bedeutet – sowohl auf dem Platz als auch im Privatleben. Die nächste Station der EA Sports FIFA World Tour ist: