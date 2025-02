ENDORFY GEM Plus Wireless (Hardware) Test

Die ENDORFY GEM Plus Wireless ist eine kabellose Gaming-Maus, die durch ihr leichtes Design und ihre leistungsstarken Komponenten überzeugt. Mit einem Gewicht von 74 Gramm ermöglicht sie schnelle und präzise Bewegungen, was besonders für kompetitive Spieler von Vorteil ist. Doch wie schlägt sich die Maus im Praxistest? Das finden wir in diesem Review heraus!



ENDORFY GEM Plus Wireless – Kabellose Gaming-Maus mit langer Akkulaufzeit

Design und Ergonomie

Die Maus präsentiert sich mit einem schlichten, dennoch modernen Design, das sich problemlos in die meisten Setups einfügt. Mit ihrem Gewicht von nur 74g, ist die ideal geeignet für Gamer, die die goldene Mitte zwischen einer leichten und eher schweren Maus suchen. Das Gewicht ist zudem sehr mittig platziert, somit also weder Kopf- noch Schwanzlastig und hat einen niedrigen schwerpunkt.

Die Oberfläche ist matt und bietet eine angenehme Haptik sowie guten Grip. Die Form ist eher symmetrisch, aber mit einer leichten ergonomischen Anpassung, sodass sie für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Allerdings gibt es nur Daumentasten auf der linken Seite, wodurch Linkshänder etwas eingeschränkt sind.

Die PTFE-Mausfüße sorgen für eine sehr geringe Reibung, was flüssige und schnelle Bewegungen auf unterschiedlichen Oberflächen ermöglicht. Eigenartig: Drückt man die Maustasten etwas zu fest, kratzen die doch sehr scharf geschnittenen Kanten der PTFE-Füße auf dem Mauspad.

Sensor und Leistung

Das Herzstück der ENDORFY GEM Plus Wireless ist der bekannte, von PixArt hergestellte PAW3395 optische Sensor. Einer der besten Sensoren aktuell auf dem Markt.

Nicht nur bietet er eine bis 26.000 DPI, welche sich über die ENDORFY Software in 50er Schritten anpassen lässt. Hinzu kommt eine Trackinggeschwindigkeit von 650 IPS, was umgerechnet in Meter pro Sekunde ungefähr 16,5 m/s beträgt.

Die anpassbare LOD (Lift-Off-Distance) lässt sich wahlweise zwischen 1mm und 2mm einstellen. Während unseres Praxistests hatten wir durchgehend eine LOD von 1 mm.

Zusammen mit den niedrigen Latenzzeiten bietet die Maus in dieser Hinsicht alles für eine präzise Reaktionszeit. Dank dieser technischen Spezifikationen ist die Maus ideal für kompetitive Gamer und damit perfekt für Shooter wie CS2 oder Valorant.

Die ENDORFY GEM Plus Wireless setzt auf Kailh GM 8.0 Mikroschalter, die als besonders langlebig und präzise gelten. Sie haben eine Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Klicks, wodurch die Maus über Jahre hinweg zuverlässig bleibt.

Die Tasten sind gut positioniert und haben ein angenehmes, taktiles Feedback. Insgesamt gibt es sechs programmierbare Tasten, die sich über die Software individuell belegen lassen.

Das Scrollrad ließ sich durchgehend einfach und mit viel Grip bedienen und gab durchweg ein spürbares Feedback und dies ohne zu jeder Zeit problemlos.

Die Maus kann sowohl kabellos per 2,4-GHz und dem beinhaltenden Dongle als auch mit dem beiliegenden Kabel über USB-C verwendet werden.

ENDORFY gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden mit einer einzigen Ladung an. Diese konnten wir in unserem Test nicht vollends erreichen, allerdings liegt die Maus mit 75 Stunden nur knapp unter der Werksangabe. In unseren Augen auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Während des Ladevorgangs kann die Maus problemlos weiterhin genutzt werden, da ENDORFY hier auf eine Art Dockingstation verzichtet.

Die kabellose Verbindung funktionierte in unserem Test tadellos, heißt ohne Verbindungsabbrüche und ohne spürbare Verzögerung. Essenziell für eine Gaming-Maus.

ENDORFY GEM Plus Wireless – Galerie

Software & Anpassungsmöglichkeiten

Über die Software, die man von den ENDORFY Servern herunterladen kann, lassen sich alle wichtigen Einstellungen problemlos vornehmen und auf der Maus speichern. Das ist besonders vorteilhaft für Spieler, die auf Events spielen und nicht immer die Möglichkeit haben, Software zu installieren.

Nicht nur lassen sich Keybinds vornehmen, sondern auch die Debounce Time verstellen. Die Debounce Time ist die Zeitspanne, die ein Schalter benötigt, um einen Tastendruck oder Mausklick zu registrieren. Bei mechanischen Tastaturen und Gaming-Mäusen kann es vorkommen, dass der Schalter beim Drücken mehrfach „ausschlägt“, wodurch das Gerät mehrere Eingaben für einen einzigen Druck registriert. Die Debounce Time hilft, dieses Problem zu beseitigen, indem zusätzliche Eingaben, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nach der ersten Betätigung erfolgen, ignoriert werden.

In unserem Test hatten wir durchgehend eine Debounce Time von 0ms und konnten keine zusätzlichen, ungewollten Eingaben feststellen.

Wie anfangs erwähnt, lässt sich die DPI in 50er Schritten anpassen und in bis zu sechs verschiedenen DPI Profilen speichern. Die Polling Rate kann wahlweise zwischen 125, 250, 500 oder 1000 Hz. ausgewählt werden.

Hinzu kommen weitere Einstellungen wie LOD und Maus Parameter. Alles also Einstellungen, die eine gute Maus-Software heutzutage mitbringen sollte.

Im dritten Tab lassen sich Makros problemlos erstellen. Es ist anzumerken, dass Macros mittlerweile von vielen Anti-Cheat-Softwares als Cheating anerkannt werden und man durchaus gekickt, aber nicht direkt gebannt wird. Somit ist diese Einstellung mit Vorsicht vorzunehmen.

Im vierten und letzten Tab kann man die recht unaufdringliche RGB-Beleuchtung seinen Bedürfnissen anpassen. Ein sehr cooles Feature: Im Wireless Mode lässt sich die Beleuchtung bei Bewegung ausschalten, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt.

Apropos RGB Beleuchtung: Ein weiteres Feature ist unterhalb der Maus zu finden. Hier kann man die Maus nicht nur An- und Ausschalten, stellt man den Switch auf die mittlere Position, bleibt die Beleuchtung gänzlich ausgeschaltet.

Allgemein lässt sich erwähnen, dass die Software übersichtlich und sehr einfach zu bedienen ist und sich Anpassungen schnell vornehmen lassen. Etwas, wo andere Hersteller heute noch sehr stark mit zu kämpfen haben. Gut gemacht ENDORFY!

ENDORFY GEM Plus Wireless – Software Galerie

ENDORFY GEM Plus Wireless – Häufig gestellte Fragen (FAQ)