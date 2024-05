In der Welt der Gaming-PCs spielt das Gehäuse eine entscheidende Rolle, nicht nur als Schutz für die wertvollen Komponenten, sondern auch als visuelles Statement des Gamers und natürlich um die maximale Performance des PCs herauszuholen. Das Xilence Xilent X Gehäuse, welches durch sein Design als auch durch seine Funktionalität besticht, steht im Mittelpunkt dieses Reviews. Wir werden die Aspekte Design, Kühlung, Platzangebot, Lautstärke und Preis-Leistungs-Verhältnis genauer unter die Lupe nehmen, um herauszufinden, ob dieses Gehäuse die Bedürfnisse anspruchsvoller Gamer erfüllen kann.

Xilence Xilent X – Schickes Teil unter 100 €

Das Xilent X Gehäuse von Xilence zeichnet sich durch ein elegantes, schwarzes Design aus, das in jeder Gaming-Ecke auffällt. Die Front des Gehäuses ist mit einem markanten X-Design versehen, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch funktional zur Kühlleistung beiträgt, denn das ganze Teil ist luftdurchlässig.

Das Seitenpanel besteht aus gehärtetem Glas, und bietet einen klaren Blick auf die internen Komponenten, was besonders für Gamer interessant ist, die Wert auf eine visuell ansprechende Präsentation ihrer Hardware legen. Die hochwertigen Materialien, darunter Stahl für das Chassis und ABS-Kunststoff für das Frontpanel, garantieren dabei eine lange Lebensdauer und Stabilität.

Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass das wichtige Aspekte sind, da wir auch mal ein ähnliches Gehäuse aus purem Plastik hatten. Langlebig ist das definitiv nicht und führt entsprechend auch dazu, wieder ein neues Gehäuse zu kaufen.

Da das Gehäuse eine Mesh-Front hat, kommen wir auch zu einem entscheidenden Faktor für die Leistung eines Gaming-PCs. Und zwar ist es die effektive Kühlung der Komponenten. Das Xilent X ist mit einer Mesh-Front ausgestattet, die einen optimalen Luftstrom ermöglicht und somit das System auch unter Last gut kühl hält. Zusätzlich sind im Gehäuse bereits vier Lüfter installiert, drei davon im Front-Panel, die nicht nur für eine effiziente Luftzirkulation sorgen, sondern auch durch ihre Beleuchtung das ästhetische Erlebnis steigern. Entsprechend befindet sich noch ein schwarzer Lüfter hinten im Gehäuse, damit die Wärme entsprechend auch wieder herauszieht.

Für diejenigen, die eine noch intensivere Kühlung bevorzugen, bietet das Gehäuse die Möglichkeit, eine Wasserkühlung zu installieren, mit Unterstützung für Radiatoren an der Front oder oben mit einer Größe von 240 mm, 280 mm oder 360 mm.

Wie wir jedoch in der PC-Building Community mitbekommen haben, ist das Design bzw. RGB nicht für jeden Builder etwas. Das kann uns aber in dem Fall egal sein, denn dieses Paket sieht unserer Meinung gut aus und hat wirklich viel im Umfang, wie ihr gleich noch erfahren werdet.

Xilence Xilent X – Galerie

Xilence Xilent X – Beinhaltet alles, was ein Gehäuse braucht

Das großzügige Innenraumdesign des Xilence Xilent X Gehäuses ermöglicht es, eine Vielzahl von High-End-Komponenten zu installieren, einschließlich langer Grafikkarten und großer CPU-Kühler. Die durchdachte interne Kabelführung trägt dazu bei, dass das Innere des Gehäuses ordentlich und organisiert bleibt, was nicht nur die Luftzirkulation verbessert, sondern auch die Wartung und Aufrüstung zukünftig erleichtert. Mit ausreichend Raum für mehrere Festplatten von HDD bis SSD bietet das Xilent X eine flexible Plattform für verschiedenste Gaming-Konfigurationen.

Und als ob das noch nicht alles wäre, gibt es hier sogar noch ein HDD-Cage, als auch einen Grafikkartenhalter dazu, was wirklich das Gesamtpaket abrundet.

Für den Alltag ist vermutlich auch die Lautstärke ein weiterer wichtiger Aspekt, besonders in Umgebungen, wo ein leiser Betrieb bevorzugt wird. Das Xilent X ist mit Lüftern ausgestattet, die einen leisen Betrieb gewährleisten, ohne dabei die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Im Vergleich zu unserem Shadow Base 800 FX von be quiet! schneidet das Gehäuse tatsächlich erstmalig etwas schlechter ab. Hier können wir aber definitiv nicht böse sein, denn wir haben mehr im Lieferumfang und bis jetzt nur wenig Abstriche.

Wer natürlich ein Gehäuse benötigt, was wirklich komplett leise ist, dem empfehlen wir durchaus eine AIO, als auch ein gedämmtes Gehäuse. Das ist zwar hier nicht der Fall, dennoch ist das Gesamtpaket tadellos. Zusätzlich spart ihr hier mindestens 100 € in Relation und könnt das Geld in eine schicke AIO, wie diese hier von Xilence, investieren.

Abschließend kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis des Xilent X Gehäuses. Angesichts der hochwertigen Materialien, der umfangreichen Kühlungsoptionen und des ansprechenden Designs bietet dieses Gehäuse eine ausgezeichnete Wertigkeit für seinen Preis. Wenn die Dämmung ein bisschen besser wäre und an der Front USB 3.2-Anschlüsse verbaut, dann hätten hochpreisiger Konkurrenten definitiv ein großes Problem ihre Gehäuse zu rechtfertigen.

Schlussendlich lässt sich sagen, dass dieses Gehäuse von Xilence für einen wirklich günstigen Preis unglaublich viel in einem Paket liefert, wovon sich viele Hersteller eine Scheibe abschneiden könnten.

Xilence Xilent X – FAQ