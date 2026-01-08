PNY microSD Express (Hardware) Test

Mit dem PNY microSD Express setzt der Hersteller PNY auf die nächste Generation mobiler Speicherkarte für Gaming-Geräte wie die Nintendo Switch 2. Anders als herkömmliche microSD-Karten nutzt diese Karte den neuen microSD Express-Standard mit PCIe Gen3 × 1-Technologie, der deutlich höhere Datenraten verspricht als frühere Flash-Speicherkarten. Laut Hersteller erreicht die Karte Lesegeschwindigkeiten von bis zu 890 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten je nach Modell bis zu 810 MB/s, was sie besonders für Spiele, Spieleinstallationen und große Dateien auf aktuellen Konsolen attraktiv machen soll, darunter auch Switch 2. Wie es in der Praxis aussieht, erfahrt ihr hier bei uns.

PNY microSD Express – Schneller als je zuvor

Mit der microSD-Express-Reihe wagt PNY den Schritt in die nächste Speicher-Generation und trifft damit genau den Nerv der Nintendo Switch 2. Während klassische microSD-Karten auf den bekannten SD-Bus setzen, nutzt die PNY microSD Express erstmals PCIe-Technologie, was sie grundlegend von bisherigen Speicherlösungen unterscheidet. Dieser technische Wechsel ist kein reines Marketing-Argument, sondern macht sich im Alltag spürbar bemerkbar, vor allem dort, wo große Datenmengen schnell gelesen werden müssen, etwa bei modernen Games.

Bereits beim Einsetzen in die Nintendo Switch 2 fällt auf, dass die Karte sofort erkannt wird und sich problemlos als externer Speicher einrichten lässt. In der Praxis zeigt sich schnell, wofür der neue Standard gedacht ist. Spieleinstallationen, Updates und Datentransfers laufen deutlich flotter ab als mit älteren UHS-microSD-Karten. Besonders bei größeren Downloads oder umfangreichen Patches wirkt das System insgesamt reaktionsschneller, da weniger Wartezeit entsteht, bevor Inhalte spielbereit sind.

Auch beim Starten von Spielen zeigt sich ein messbarer, wenn auch nicht revolutionärer Vorteil. Titel, die vollständig auf der PNY microSD Express gespeichert sind, laden spürbar schneller als von klassischen microSD-Karten. Zwar bleibt der interne Speicher der Switch 2 weiterhin die schnellste Option, doch als externe Lösung kommt die PNY-Karte diesem erstaunlich nahe. Gerade für Spieler mit großer digitaler Bibliothek ist das ein echter Gewinn, da Ladezeiten nicht unnötig in die Länge gezogen werden.

Da wir bislang die Karte nur auf der Switch 2 und für praxisnahe Kurztests nutzen konnten, basiert ein Teil der Einschätzung auf realistischen Alltagsszenarien. Kopieren großer Spielearchive vom PC auf die Karte, Verschieben von Installationen innerhalb der Konsole und wiederholte Start- und Ladezyklen. In all diesen Situationen verhält sich die Karte zuverlässig, stabil und ohne erkennbare Leistungseinbrüche. Die hohe Lesegeschwindigkeit sorgt dafür, dass Streaming-Assets, etwa Texturen oder Audiodaten, sauber und ohne Nachladeruckler bereitgestellt werden.

PNY microSD Express – Auch auf anderen Geräten leistungsfähig

Auch am PC hinterlässt die PNY microSD Express einen guten Eindruck, vorausgesetzt, man nutzt einen kompatiblen Kartenleser. Beim Übertragen großer Dateien oder beim Arbeiten mit mehreren Gigabyte schweren Datenpaketen wird schnell klar, dass diese Karte nicht für einfache Smartphone-Aufgaben gedacht ist, sondern klar auf Gaming, Konsolen und leistungsfähige Endgeräte abzielt. Die A1-Zertifizierung trägt zusätzlich dazu bei, dass Zugriffe auf viele kleine Dateien flott abgearbeitet werden, ein Vorteil, der sich gerade bei System- und Spieldaten bemerkbar macht.

Abseits der reinen Geschwindigkeit überzeugt die Karte durch ihre robuste Bauweise. PNY gibt an, dass die microSD Express wasserfest, stoßresistent, temperaturbeständig und gegen äußere Einflüsse geschützt ist. Für einen mobilen Handheld-Einsatz ist das besonders wichtig, da die Karte häufig transportiert, gewechselt oder dauerhaft im Gerät belassen wird. In unserem Test gab es keinerlei Auffälligkeiten in Bezug auf Hitzeentwicklung oder Stabilität, selbst bei längeren Schreib- und Lesevorgängen.

Ein Thema, das man jedoch nicht ausblenden sollte, ist der Preis. Die PNY microSD Express liegt über dem Niveau klassischer microSD-Karten mit vergleichbarer Kapazität. Dieser Aufpreis erklärt sich durch den neuen Standard und die hohe Leistung, richtet sich aber klar an eine Zielgruppe, die bewusst in Performance investiert. Wer nur ein paar Indie-Titel speichern möchte, wird den Mehrwert kaum ausschöpfen. Für Spieler mit großen AAA-Games, vielen digitalen Downloads und regelmäßigem Speicherbedarf ist die Investition hingegen sinnvoll.

Insgesamt vermittelt die PNY microSD Express schon in der aktuellen Test- und Praxiserfahrung den Eindruck eines zukunftssicheren Speicher-Upgrades, das optimal auf die Nintendo Switch 2 zugeschnitten ist. Sie ersetzt klassische microSD-Karten nicht nur, sondern hebt externen Konsolenspeicher auf ein neues Leistungsniveau.

Eigenschaft PNY microSD Express Produkttyp microSD Express Speicherkarte Schnittstelle PCIe Gen3 x1 (microSD Express) Lesegeschwindigkeit bis zu ca. 890 MB/s Schreibgeschwindigkeit bis zu ca. 750–810 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3 / V30 / A1 Kapazitäten 128 GB, 256 GB, 512 GB Kompatibilität Nintendo Switch 2, PC (mit Express-Reader), abwärtskompatibel

