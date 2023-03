Like a Dragon: Ishin! (PS5) Test

Wir haben uns den neuesten Ableger der Like a Dragon-Reihe, früher Yakuza, allergenauestens angesehen. Denn Like a Dragon: Ishin ist bisher eher eine Unbekannte im Westen. Das 2014 in Japan erschienene Spiel schaffte es nämlich nie in die hiesigen Gefilde. Nun, 9 Jahre später, dürfen wir uns auf der PS5 (und anderen Plattformen) zurück ins alte Japan bewegen. Aus Kiryu wird Ryoma. Der Slapstick bleibt aber gleich. Wie hat uns das Spiel gefallen? Lest weiter und wir verraten es euch!

Das 2023 erschienene Remake eines 2014er Spin-offs der Yakuza-Serie, das bisher nur für japanische Spieler verfügbar war, bringt die bewährte Straßenkampfformel aus dem modernen Tokio ins Japan der späten Edo-Periode. Statt bewaffneter Verkehrshütchen und Pflanzen kommen nun Katanas und primitive Pistolen zum Einsatz. Obwohl die Nebenquests und Aktivitäten des Spiels nicht ganz an den Standard nachfolgender (bzw. in unserem Fall vorheriger) Veröffentlichungen heranreichen, sorgt ein kartenbasiertes Kampfsystem für Abwechslung und die Krimistory des Spiels ist reich an Pulp-Elementen.

Like a Dragon: Ishin – Kyoto circa 1860

Die Ereignisse von Like a Dragon: Ishin! mögen im Kyoto der 1860er Jahre stattfinden und Figuren enthalten, die locker auf realen historischen Persönlichkeiten basieren, aber die meisten Rollen in der Hauptbesetzung sind mit einer Vielzahl von wiedererkennbaren Gesichtern aus anderen Yakuza-Spielen besetzt.

So ist der Protagonist Sakamoto Ryoma, ein entehrter Ronin, der den Mord an seinem Adoptivvater rächen will, im Grunde nur Kazuma Kiryu. Die Ähnlichkeiten sind frappierend und schnell offensichtlich. Zugegeben, der Anfang war ungewohnt, denn Kiryu ist Kiryu ist Kiryu. Und eben nicht Ryoma! Dennoch ist die Storyline über jeden Zweifel erhaben und steht den Yakuza-Spielen in Punkto Drama und Spannung in nichts nach.

Im Gegensatz zu jüngsten Veröffentlichungen des Entwicklers Ryu Ga Gotoku wie Yakuza: Like a Dragon und Lost Judgment, die englische Sprachbesetzungen aufweisen, kann Ishin nur mit der Original-Japanischen Sprachausgabe mit Untertiteln gespielt werden. Das mag für manche als negativ angesehen werden, jedoch bevorzuge ich persönlich die Erfahrung dieser Geschichten mit Dialogen in der Muttersprache der Charaktere.

Dies ist besonders passend für Ishin, da das Spiel in einer Zeit spielt, in der Japan noch weitgehend von westlichen Einflüssen abgeschirmt war. Trotzdem gibt es selbst mit eingeschalteten übersetzten Untertiteln viele regionale, religiöse und regimentsspezifische Verweise, die ich am Anfang fast undurchdringlich fand. Das ständige Anhalten des Dialogs in den Eröffnungsstunden von Ishin, um das im Spiel vorhandene Glossar (sowie Google) zu konsultieren, um die Lücken zu füllen, hat den Rhythmus des Geschichtenerzählens etwas gestört.

Aber im Laufe meiner 30-stündigen Spielzeit habe ich gelernt, einen Goshi von einem Joshi zu unterscheiden und fühle mich am Ende mehr erleuchtet über eine entscheidende Periode der japanischen Geschichte, von der ich zuvor sehr wenig wusste.

Like a Dragon: Ishin – Starkes Kampfsystem mit kleinen Schwächen

Wie bei jedem anderen Yakuza-Spiel sind die coolen Locations nicht nur zum Sightseeing da, sondern auch zum Kämpfen, und Like a Dragon: Ishin führt eine Mischung aus Schwertern und Schusswaffen ein, die den Kampf größtenteils erfrischend von anderen Einträgen in der Serie unterscheidet.

Ryoma hat vier verschiedene Kampfstile, zwischen denen man spontan wechseln kann, um von der rohen Gewalt des unbewaffneten Brawler-Stils zum schnellen Hieb und Stich des Swordsman-Stils zu gelangen, indem man einfach das Steuerkreuz betätigt. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Nützlichkeit, und ich fand den ausschließlich auf Pistolen basierenden Gunman-Stil besonders inkonsistent in seiner Umsetzung. Er machte entweder das Leben zu einfach, indem er mir erlaubte, Gänge voller schwertwirbelnder Feinde mit unbegrenzten Runden heißem Blei zu füllen, bevor sie nahe genug herankommen konnten, um zurückzuschlagen, oder seine launische Auto-Zielverfolgung zwang mich frustrierend dazu, auf Feinde in der Ferne zu schießen, anstatt den Krieger vor mir anzugreifen, der drohte, meine Ohren mit einem geschärften Speer auszuräumen.

Während ich für den Großteil meines Abenteuers nur auf zwei der verfügbaren vier Kampfhaltungen zurückgegriffen habe, boten sie dennoch genügend Abwechslung. Besonders wenn sie in Verbindung mit Ishins einzigartigem Trooper-Kartensystem genutzt wurden, welches effektiv maßgeschneiderte Unterstützungs-Loadouts für jeden von Ryomas Kampfstilen ermöglicht.

Ich hatte Freude daran, mit verschiedenen Karten-Decks zu experimentieren, angefangen bei passiveren Troopern, die Boosts für Angriffsstärke und Gesundheit bieten, bis hin zu weit absurderen Angriffskarten wie einem Huhn, das proximity-Minen in Ei-Form legt, und sogar deinem eigenen persönlichen Angriffs-Bären. Es gibt Hunderte dieser Trooper-Karten in Ishin und jede Karte kann im Kampf aufgewertet, mit anderen Karten fusioniert oder sogar befördert werden, um stärkere Fähigkeiten freizuschalten. Das bringt eine willkommene Menge an Tiefe und Strategie – und eine Prise Willkommens-Spaß – in das, was auf den ersten Blick wie ein recht geradliniges Actionspiel erscheint.

Like a Dragon: Ishin – Unmengen an Dingen zu tun

80 Gut Description Aus Kiryu wird Ryoma. Der Slapstick bleibt aber gleich. Positives Exzellente Sprecher

Riesige Auswahl an sehr guten Minispielen

Tolle Sidestories

Superbe Storyline allgemein

Karaoke! Negatives Kampfsystem mit kleinen Schwächen und Balancing-Problemen

Optisch nicht mehr ganz auf der Höhe Aus Kiryu wird Ryoma. Der Slapstick bleibt aber gleich.

Im Spiel bekommt Ryoma zahlreiche Gelegenheiten, sein Schwert in der Scheide zu lassen. Eine der umfangreicheren Nebentätigkeiten besteht darin, zum Hüter eines kleinen Bauernhofs zu werden, um eine örtliche Waise namens Haruka zu unterstützen. Es handelt sich um einen ziemlich aufwendigen Prozess – man muss sorgfältig die Gemüseernte arrangieren, um den Ertrag zu maximieren, in Erweiterungen wie Hühnerställe und Vogelscheuchen investieren, um die Produktivität des Hofes weiter zu steigern, und dann Mahlzeiten-Lieferanfragen erfüllen, indem man einfache Mini-Spiele im Stil von Cooking Mama abschließt, um Gewinn zu erzielen.

Dennoch ist diese Farm eine vollständig optionale Unternehmung und bietet eine entspannte Abwechslung, um scharfe Klingen in Radieschen statt in Ronins zu stecken.

Angesichts dessen, dass ich jedes Yakuza-Abenteuer mit einer geballten Faust anstelle eines grünen Daumens betrete, war ich weit mehr in die 40 verschiedenen Dungeon-Crawling-Missionen investiert, die in den Shinsengumi-Kasernen angeboten werden. Diese bieten eine Möglichkeit für eine Farmarbeit von einer entschieden gewalttätigeren Art, bei der man mit gezogener Klinge durch Banditenverstecke rennt, um kostbare Materialien zu suchen, die zur Herstellung mächtigerer Waffen beim Schmied benötigt werden, sowie um die Trooper-Karten vor der nächsten Story-Mission aufzuleveln.

Der wiederverwendete Höhlenhintergrund fängt zwar an, sich einheitlich anzufühlen, aber die Layouts, Türschalter und Fallen- und Feindplatzierungen werden immer wieder neu gemischt, um jede Hindernisbahn unterschiedlich erscheinen zu lassen. Selbst nach Abschluss der Hauptgeschichte von Ishin bin ich zu den Kasernen zurückgekehrt, um die verbleibenden Shinsengumi-Einsätze abzuschließen, die ich auf meinem Weg verpasst habe, weil ich sie so zufriedenstellend finde.

Im Übrigen sind viele der üblichen Nebenaktivitäten der Serie vorhanden, darunter verschiedene Arten von Glücksspiel wie Poker und Hühnerrennen, Karaoke und Tanz-Minispiele, um nur einige der möglichen Ablenkungen zu nennen. Es gibt auch einige lustige altmodische Yakuza-Versionen von modernen Mini-Spielen – anstatt Baseballs in einem Schlagkäfig zu treffen, könnt ihr zum Beispiel Kanonenkugeln mit einem gut getimten Schwertstoß halbieren.

Doch der Großteil dieser archaischen Vergnügungen kann einfach nicht mit den atemberaubenden Unterhaltungen in den zeitgenössischen Einstellungen anderer Yakuza- und Judgment-Spiele konkurrieren. Das Aufgeben von Trading-Club-Sega-Arkaden und Go-Kart-Rennen für Angeln und Holzfällen fühlt sich ein wenig an wie eine langweilige Wochenendreise zu den Großeltern – es ist immer noch unterhaltsam und hat seinen Charme, aber es bringt nicht gerade den Puls auf Hochtouren.