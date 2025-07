The Legend of Zelda Breath of the Wild (Switch 2) Test

The Legend of Zelda Breath of the Wild gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte und hat seit seinem ursprünglichen Release auf der Nintendo Switch im Jahr 2017 die Erwartungen an Open-World-Spiele neu definiert. Mit der Veröffentlichung der Switch 2 erhält das Abenteuer von Link eine technische und inhaltliche Frischzellenkur, die sowohl Fans als auch Neueinsteiger begeistern soll. Die neue Hardware verspricht nicht nur eine verbesserte Grafik und Performance, sondern auch kleinere Anpassungen am Gameplay und der Benutzerfreundlichkeit. Doch wie schlägt sich das Spiel auf der Switch 2 wirklich? Kann es den Zauber des Originals bewahren und gleichzeitig von den modernen Möglichkeiten profitieren? In diesem Review werfen wir einen ausführlichen Blick auf Zelda Breath of the Wild für die Switch 2 und analysieren, wie sich das Spielgefühl, die Technik und die Faszination der offenen Welt im Jahr 2025 präsentieren.

The Legend of Zelda Breath of the Wild – Offen, lebendig und voller Geheimnisse

Das Herzstück von Breath of the Wild ist seine offene Welt. Hyrule präsentiert sich als riesiges, zusammenhängendes Areal, das zum Erkunden einlädt. Von den verschneiten Gipfeln des Hebra-Gebirges über die sandigen Weiten der Gerudo-Wüste bis hin zu den saftig grünen Ebenen von Hyrule – jede Region hat ihren eigenen Charakter, Flora und Fauna. Die Switch 2-Version punktet hier mit deutlich verbesserten Texturen, einer höheren Auflösung und stabilen 60 Bildern pro Sekunde, was das Eintauchen in die Welt noch intensiver macht.

Die Interaktivität der Spielwelt bleibt ein zentrales Element. Fast jedes Objekt kann genutzt oder beeinflusst werden. Sei es, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen oder einfach nur kreativ mit den physikalischen Möglichkeiten zu experimentieren. Die Wettereffekte und der Tag-Nacht-Zyklus wirken auf der neuen Konsole noch beeindruckender als je zuvor und das merkt ihr auch. Regen macht Klettern weiterhin schwierig, Gewitter können für gefährliche Situationen sorgen, und die Temperatur der Umgebung zwingt Link, sich immer wieder neu auszurüsten.

Für die, die noch nichts mit diesem Titel zu tun hatten. Breath of the Wild setzt auf ein offenes Gameplay-Konzept, das den Spieler selten an die Hand nimmt. Nach einem kurzen Prolog steht es jedem frei, wohin er gehen möchte. Haupt- und Nebenquests, Schreine, Mini-Herausforderungen und versteckte Geheimnisse warten überall. Die Switch 2-Version bietet hier einige Quality-of-Life-Verbesserungen, die euch mithilfe eures Smartphones und der Nintendo Switch App erlauben Dinge zu sehen, die euch noch fehlen.

Die Kämpfe sind nach wie vor dynamisch und fordern Kreativität. Gegner verhalten sich intelligent, und die Vielzahl an Waffen, Schilden und Fähigkeiten erlaubt es, jede Begegnung auf unterschiedliche Weise zu meistern. Die Haltbarkeit der Waffen bleibt weiterhin ein kontroverses, aber bewusstes Designelement, das zum Experimentieren anregt und den Spieler dazu zwingt, flexibel zu bleiben.

Ein besonderes Highlight sind die Schreine, die als Mini-Dungeons fungieren und mit Rätseln, Geschicklichkeitstests und Kämpfen aufwarten. Die Switch 2 nutzt die neuen Hardware-Fähigkeiten, um Ladezeiten zu verkürzen und die Steuerung der Physikrätsel noch präziser zu gestalten. Auch die Bewegungssteuerung wurde verbessert und reagiert nun exakter, was gerade bei Bogen- und Bombenrätseln spürbar ist.

Die technische Überarbeitung für die Switch 2 ist deutlich spürbar. Breath of the Wild läuft in nativer 4K-Auflösung (bei entsprechendem Display), die Texturen sind schärfer, die Weitsicht wurde erhöht und die Framerate ist stabil. Pop-ins und Ruckler, die auf der ersten Switch gelegentlich störten, gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Endlich sieht alles toll aus und läuft auch so flüssig, wie wir uns es immer gewünscht haben.

The Legend of Zelda Breath of the Wild – Besser spielbar als je zuvor

Die Steuerung wurde für die Switch 2 zwar nicht verändert, doch habt ihr die Möglichkeit nun den Switch 2 Pro Controller zu nutzen. Diesen haben wir zwar aktuell noch nicht, da der Bestand aktuell sehr gering ist, dennoch bietet dieser ein paar Extras. Mit den neuen hinteren Tasten, die ihr frei setzen könnt, könnt ihr nämlich auch beim Zelda Upgrade profitieren.

Die Geschichte von Breath of the Wild bleibt auch auf der Switch 2 ein zentrales Element. Link erwacht nach hundertjährigem Schlaf und muss Hyrule von der Verheerung Ganon befreien. Wer sich auf die Suche nach Erinnerungen und versteckten Zwischensequenzen begibt, wird mit einer berührenden, teils melancholischen Geschichte belohnt.

Abseits der Hauptstory bietet Breath of the Wild unzählige Aktivitäten. Das Sammeln von Krogsamen, das Erklimmen aller Türme, das Freischalten neuer Outfits, das Jagen und Kochen, das Bauen von Pferdeställen und das Meistern aller Schreine sorgen für Dutzende Stunden Spielzeit.

Ein weiteres Plus ist die Integration von Cloud-Saves und Cross-Progression: Wer bereits auf der ersten Switch gespielt hat, kann seinen Fortschritt übernehmen und nahtlos weiterspielen.

Im Vergleich zu anderen Open-World-Titeln bleibt Breath of the Wild auch 2025 ein Ausnahmespiel. Während viele Konkurrenten auf Marker-Flut und lineare Missionsstrukturen setzen, überzeugt Zelda durch seine organische Welt, die zur Erkundung einlädt, ohne den Spieler zu überfordern.

Sowohl erfahrene Zelda-Fans als auch Neueinsteiger finden hier ein Abenteuer, das sie über Wochen fesseln kann. Daher ist es ein gelungenes Upgrade und falls ihr Nintendo Switch Online habt, ist es sogar gratis.

