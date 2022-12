Police Simulator Patrol Officers (PC) Test

Ihr wolltet schon immer den Job eines Polizisten übernehmen? Dann könnte Police Simulator Patrol Officers genau der richtige Titel für euch sein. In diesem Spiel lernt ihr den Beruf genauer kennen. An der Stelle fragt ihr euch wahrscheinlich, ob es dann auch wie in GTA oder anderen Spielen zugeht. Wir beantworten euch diese Frage im folgenden Test und natürlich viele mehr.

Police Simulator Patrol Officers – Erster Tag als Polizist

Seit dem November 2022 ist Police Simulator aus dem Early Access raus und nicht nur für den PC verfügbar, sondern auch für die Konsolen XBox und PlayStation. Umso mehr freuen wir uns Handschellen und Dienstmarke mitzunehmen, um die Rolle eines Polizisten anzunehmen.

Wie es sich bei den Simulatoren gehört, gibt es erstmal optional ein Tutorial. In dem Fall ist es nicht wie der Bau-Simulator, wo ihr unbedingt 1,5 Stunden spielen müsst, um viele Mechaniken und co. zu verstehen. Bei Police Simulator, macht es zwar Sinn eins zu machen, um Regeln und Gesetze zu verstehen, doch ist es euch überlassen. Es gibt nämlich auch ein Diensthandbuch, welches euch die Gesetze und dementsprechend eure Aufgabe und Schritte näher bringt. Dieses Spiel ist, wie ihr euch an der Stelle denken könnt, nicht wie GTA V oder andere Ballerspiele. Sobald ihr eine Straftat seht, müsst ihr nach Vorschrift handeln.

Bevor es jedoch losgehen kann, sucht ihr euch noch euren Charakter aus. Insgesamt gibt es vier männliche und weibliche Officer zur Auswahl. Einen wirklichen Einfluss auf euch und eure Geschichte gibt es nicht, denn eine “Karriere” in der Hinsicht gibt es nicht. Einzig vor dem Multiplayer solltet ihr euch mit eurem Partner absprechen, damit ihr nicht wie Zwillinge durch die Straßen lauft.

Im Spiel angekommen, habt ihr wie bereits angedeutet, keine wirkliche Geschichte oder Karriere. Ihr fangt klein an und dürft in einem recht überschaubaren Bezirk Knöllchen verteilen und Leute verwarnen, die Ihren Müll wegwerfen. Je mehr Schichten und Schichtpunkte ihr bekommt, desto weiter steigt ihr auf und schaltet neue Aufgaben, Standorte und Ausrüstung. Dementsprechend ist das korrekte Verhalten bei euren Aufgaben wichtig.

Nur weil jemand eine Dose auf dem Boden wegwirft, müsst ihr diesen nicht gleich in Handschellen wegbringen. Je schlechter ihr euch nämlich anstellt, desto schneller endet die Schicht. Besonders bei Waffengewalt, kennt das Spiel keine Gnade. Dieses Spiel ist nämlich ein Simulator in einer idealisierten Welt der euch dazu bringt sich an die Gesetze zu halten und kein Open-World-Ballerspiel.

Police Simulator – Abschleppen eines Wagens

Police Simulator Patrol Officers – Noch nicht ganz aus dem Early Access

Zwar habe ich von amerikanischen Gesetzen wenig Ahnung, bis auf ein paar kuriose, die uns z. B. verbieten auf einer Giraffe zu angeln, doch ist das kein Problem. Unser schlaues Handbuch ist jeder Zeit parat und verrät uns genau, was bei den jeweiligen Situationen zu tun ist. Besonders im Multiplayer lassen sich so Aufgaben gut aufteilen. Einer kann an der Stelle nachgucken, während der andere Spieler schon mal Beweisfotos aufnimmt.

Damit solche Aspekte die sehr viele Details erfragen auch sehr viel Sinn ergeben, muss die Grafik auch ordentlich sein. Wir waren bereits beim Bau-Simulator sichtlich erstaunt und wir wurden auch hier nicht enttäuscht. Grafisch sieht der Titel klasse aus und macht bei selbst kleineren Aufgaben wirklich Spaß. Wer an der Stelle nicht so viel Leistung hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Neben der grafischen Darstellung, wird noch alles wichtige per Text unterstützt und sollte somit PC’s mit jeder Performance unter die Arme greifen.

Gute Grafik heißt dennoch nicht, dass das Spiel perfekt ist. Schon zu Beginn haben wir kleinere Fehler festgestellt, wie z. B. das durchqueren von fahrenden Autos. Sobald wir uns umgedreht haben und ein Auto vor uns gefahren ist, ist es einfach durch uns durch. Nach einigem Mal ausprobieren, waren solche Dinge leider kein Einzelfall. Nichtsdestotrotz sind es dennoch keine Bugs gewesen, die das Spielerlebnis beeinflussen. Für einige mag es dennoch nervig oder witzig sein.

Abgesehen davon gibt es noch weitere Dinge, die angesprochen werden müssen. Dazu zählen einmal die schwammige Steuerung die Fahrzeuge und die allgemeine Dynamik im Spiel. Insgesamt ist es ein relativ ruhiger Simulator, was durch aus seinen Charme hat, doch könnten an einigen Stellen mehr Dinge passieren. Falschparker haben wir z. B. noch nie einparken sehen, um diese direkt zu verwarnen. Solche Dinge sind da und müssen einfach behandelt werden. Dies bräuchte vermutlich etwas mehr Rechenleistung, würde dafür das Spielerlebnis um ein ganzes Stück heben. So ein Szenario ist nur ein Beispiel, könnte aber vom Prinzip her an einigen Stellen umgesetzt werden.

Police Simulator – Police Department

Police Simulator Patrol Officers – Release Trailer