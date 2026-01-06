Pokémon Legenden: Z-A (Switch 2) Test

Mit Pokémon-Legenden: Z-A wagt Game Freak den nächsten großen Schritt innerhalb der Pokémon-Reihe. Nach dem experimentellen Erfolg von Pokémon-Legenden: Arceus kehrt das neue Abenteuer nicht nur zu einer bekannten Region zurück, sondern stellt mit Illumina City (Lumiose City) erstmals eine komplette Metropole ins Zentrum des Gameplays. Statt klassischer Routen, Arenen und Top-Vier erwartet uns ein urbanes Pokémon-Abenteuer mit Echtzeitkämpfen, Rangsystem und der Rückkehr der Mega-Evolutionen.

Schon nach kurzer Zeit wird klar, dass Pokémon-Legenden: Z-A kein klassisches Pokémon-Spiel sein will, sondern eine Weiterentwicklung der „Legenden“-Formel ist. Das komplette Spielgeschehen konzentriert sich auf Illumina City, eine riesige, vertikal aufgebaute Stadt mit Bezirken, Parks, Baustellen, Einkaufsstraßen und abgeschirmten Wildzonen. Pokémon leben hier nicht mehr nur am Stadtrand, sondern sind fester Bestandteil des urbanen Alltags. Man begegnet ihnen auf Dächern, in Gassen, auf Plätzen oder in speziell ausgewiesenen Arealen.

Der Verzicht auf eine klassische Open World zugunsten einer dichten, zusammenhängenden Stadtwelt fühlt sich überraschend frisch an. Illumina City ist kein statisches Hub-Gebiet, sondern verändert sich mit dem Spielfortschritt sichtbar. Neue Bereiche werden freigeschaltet, NPCs reagieren auf deine Erfolge und Pokémon-Vorkommen verändern sich je nach Tageszeit, Story-Fortschritt oder Ereignissen. Dadurch entsteht ein Gefühl von Entwicklung, das man so in der Pokémon-Reihe bislang kaum kannte.

Dennoch ist die Stadt nicht wirklich groß, in Anbetracht, dass das Spiel auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Besonders gelungen ist dennoch die vertikale Struktur der Stadt. Die Dächer, Brücken, Unterführungen und Hochhaus-Areale sorgen für Abwechslung und laden zur Erkundung ein. Wer möchte, kann sich stundenlang treiben lassen, Items sammeln, Pokémon beobachten oder Nebenquests erledigen, ganz ohne klassischen Arenenzwang.

Die größte spielerische Veränderung ist das Echtzeit-Kampfsystem. Kämpfe laufen nicht mehr rundenbasiert ab, sondern finden fließend in der Spielwelt statt. Pokémon greifen selbstständig an, während du Attacken aktiv auswählst, Positionen wechselst, ausweichst oder den richtigen Moment für Spezialattacken abpasst. Das sorgt für deutlich mehr Dynamik und verlangt vom Spieler mehr Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit.

Gerade in wilden Begegnungen fühlt sich das System sehr organisch an. Pokémon greifen plötzlich an, fliehen oder mischen sich sogar in bestehende Kämpfe ein. Gleichzeitig bleibt das System zugänglich. Typenvorteile, Statusveränderungen und bekannte Mechaniken sind weiterhin vorhanden, nur eben in Echtzeit übersetzt.

Noch zeigt sich allerdings, dass Feinschliff nötig ist. Manche Kämpfe wirken etwas hektisch, und die Übersicht leidet, wenn mehrere Pokémon gleichzeitig agieren. Gerade für Serien-Veteranen dürfte es eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, bis sich das neue Kampfsystem vollständig „richtig“ anfühlt. Außerdem funktionieren manche Attacken nicht richtig, wenn das Areal es nicht ganz zulässt, was durchaus mal für Frust sorgen kann.

Ein echtes Highlight ist die Rückkehr der Mega-Entwicklungen, die hier nicht nur Fan-Service sind, sondern aktiv ins Gameplay eingebunden werden. Mega-Pokémon stehen nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern müssen strategisch ausgelöst werden. Die temporäre Machtsteigerung kann Kämpfe entscheiden, sollte aber klug eingesetzt werden, vor allem in Rangkämpfen oder Boss-Begegnungen.

Diese neue Interpretation der Mega-Evolutionen wirkt deutlich durchdachter als in früheren Teilen und fügt sich sinnvoll in das actionlastige Kampfsystem ein.

Statt klassischer Orden gibt es in Z-A ein Rangsystem von Z bis A. Durch Kämpfe, Quests, Events und Herausforderungen steigst du im Rang auf und schaltest neue Spielinhalte frei. Dieses System passt hervorragend zum urbanen Setting und ersetzt das bekannte Arena-Gerüst durch eine flexiblere, modernere Progression.

Besonders positiv ist, dass ihr nicht gezwungen werdet, bestimmte Aufgaben in einer festen Reihenfolge zu erledigen. Das Spiel lässt dir viele Freiheiten, wie du dich entwickelst, ob durch Kämpfe, Erkundung oder Nebenaktivitäten.

Technisch ist Pokémon-Legenden: Z-A klar auf die Nintendo Switch zugeschnitten. Die Switch 2-Version dagegen lief sichtbar flüssiger als frühere Pokémon-Titel: stabilere Bildraten, bessere Texturen, dichtere Umgebungen und kürzere Ladezeiten. Zwar erreicht das Spiel nicht das grafische Niveau moderner AAA-Open-World-Titel, doch im Pokémon-Kosmos wirkt es zeitgemäß. Wir wissen jedoch, dass da deutlich mehr geht.

Animationen, Beleuchtung und Partikeleffekte, etwa bei Mega-Attacken, sorgen für mehr Spektakel als je zuvor. Kleinere Pop-ins oder einfache NPC-Animationen sind noch vorhanden, fallen aber deutlich weniger ins Gewicht als bei früheren Switch-Titeln.