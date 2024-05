Mario vs. Donkey Kong (Switch) Gewinnspiel

Die ikonische Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong aus den 80er Jahren ist wieder da! Das legendäre Aufeinandertreffen, das in der Game Boy Advance-Ära begann, kehrt in überarbeiteter Form auf die Nintendo Switch zurück. Mit Mario vs. Donkey Kong können Spieler erneut in die Rolle des beliebten Klempners schlüpfen und die von Donkey Kong entführten Mini-Mario-Figuren zurückholen. Das Remake besticht durch eine komplett überarbeitete Grafik, neue Gameplay-Elemente und einen Koop-Modus für zwei Spieler. Wir haben uns das Spiel genauer angeschaut. Zu guter Letzt habt ihr sogar selbst die Chance eins von zwei Examplaren zu gewinnnen, aber dazu später mehr.

Mario vs. Donkey Kong – Affentheater zum Mitmachen

Das Mario vs. Donkey Kong-Remake ist durchaus gut geworden, wie ihr hier in unserem Test lesen könnt und entsprechend konnten wir euch den Spaß nicht vorenthalten. Dementsprechend verlosen wir zwei Exemplare sowie Merchandise an euch. Hierfür müsst ihr uns nur zwei simple Fragen beantworten und dann kann es auch schon losgehen!

Mario vs. Donkey Kong – Galerie

Mario vs. Donkey Kong – Gewinnspiel

Mario vs. Donkey Kong – Übersichtstrailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 22.05.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg