Wayfinder (PC) Test

Die Düsternis ist über Evenor hereingebrochen und hat fast die gesamte Welt verschlungen und verändert. In Wayfinder müsst ihr als ein, dem Spiel namensgebenden, Wayfinder die Düsternis zurückdrängen und verstehen lernen. Was das Spiel, im Early Access, alles so drauf hat und wie es mir gefallen hat, im folgenden Artikel.

Wayfinder – Die Düsternis überschwemmt die Welt

Wayfinder ist ein Action-MMORPG, in der die Welt von Evenor von den Precusors angegriffen wird. Dies sind uralte und mächtige Wesen, die von den ursprünglichen Erschaffern von Evenor abstammen, den Architekten. Den Kampf gegen die Architekten haben die Precursor verloren, doch nun kehren sie zurück und nutzen die Düsternis, um Evenor zu verschlingen und die Realtiät zu verändern. Mithilfe von uralten Relikten, den sogenannten Leuchtfeuern, und tapferen Helden konnte ein Teil von Evenor vor der Düsternis geschützt werden. Doch die Helden wurden dabei von der Finsternis verschlungen. Durch ein Ritual werden die Helden wieder zurückgeholt und müssen jetzt herausfinden, wie man die Düsternis kontrollieren und zurückdrängen kann.

Das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte von Wayfinder. Die Geschichte führt man natürlich über die Hauptmission fort. Dadurch werden wichtige Funktionen und verlorene Zonen freigeschaltet. Die verlorenen Zonen sind hier besonders wichtig. Dies sind Dungeons, welche sich bei jedem Eintritt verändern. Da man den Großteil des Spiels in den verlorenen Zonen verbringt, ist das sogar sehr wichtig, damit diese interessant bleiben. Doch nicht nur durch zufällige Veränderungen bleiben diese interessant. Mithilfe von Imprägnierungen kann man die Zonen weiter verändern und schwieriger gestalten.

Wenn man nicht gerade die verlorenen Zonen erkundet, ist man in Skylight und seinen Hochlanden. Skylight ist unser Stützpunkt. Hier gibt es verschiedene Händler und die Echo-Matrix. Bei den Händlern kann man vor allem Gegenstände, wie Waffen oder Accessoires herstellen. Auch die Echo-Matrix dient zur Herstellung. An dieser kann man die Imprägnierungen für die verlorenen Zonen und Düsternissteine für die Verbesserung von Ausrüstung herstellen.

Wayfinder – Jederzeit den passenden Helden

Bisher gibt es sechs spielbare Charaktere und zu jeder neuen Season soll ein neuer Held dazustoßen. Zum Anfang der Geschichte kann man zwischen drei der bisher sechs spielbaren Charakteren wählen. Dabei kann man mit jedem ein kleines Tutorial durchführen, um herauszufinden, ob man mit dem jeweiligen Charakter starten möchte. Im weiteren Verlauf des Spiels kann man die anderen Charaktere mit Echtgeldwährung, einem Wayfinder-Token oder durch eine Beschwörung freischalten.

Die Beschwörung ist dabei die aufwändigste Variante, aber auch die kostenlose. Dafür benötigt man mehrere seltene Materialien und sehr viel Gold. Über den kostenlosen Belohnungsturm kann man eine der vier Materialien erhalten und die restlichen über andere Aktivitäten. Spieler, die für den Belohnungsturm Geld bezahlen, können darüber alle Komponenten erhalten oder den neuen Charakter direkt freischalten. Darüber hinaus erhält man dort weitere Materialen und Skins.

Eine Besonderheit des Spieles ist, dass man seinen Wayfinder fast überall sofort wechseln kann. Sobald man mehr als einen Charakter besitzt und in Skylight oder den Hochlanden ist, kann man über das Charaktermenü seinen Wayfinder wechseln. So muss man nicht erst ins Hauptmenü zurück und sich dann erneut verbinden. Zudem hat man seine Charaktere gut im Überblick. Während der Erkundung von verlorenen Zonen ist dies jedoch nicht möglich.

Wayfinder – Verbessern, Verbessern, Verbessern

Jeder Wayfinder hat bis zu 4 aktive Charakterfähigkeiten und eine, von der ausgerüsteten Waffe abhängige, Fähigkeit. Die Charakterfähigkeiten können durch das Aufsteigen von Leveln freigeschaltet oder bis zu dreimal verbessert werden. Hinzu kommen dann noch passive Fähigkeiten. Ein Wayfinder hat eine passive Charakterfähigkeit und zwei Archetypfähigkeiten. Durch das Aufwerten von den Affinitäten Instinkt, Disziplin oder Fokus werden zum einen die Werte der Ausrüstung um einen Multiplikator verbessert und zum anderen, werden ab einer bestimmten Stufe auch die passiven Fähigkeiten verbessert.

Eine weitere Besonderheit des Spiels ist, dass jeder Charakter jede Waffe nutzen kann. Dadurch entstehen viele Möglichkeiten, wie man die Fähigkeiten des Charakters mit den Fähigkeiten der Waffe kombinieren kann. Dazu können die Waffen ebenfalls Level erreichen und besser werden. Wenn Waffe und Charakter Level aufsteigen, erhöht sich auch ihre Echo-Kapazität. Echos sind die Erinnerungen von gefallenen Gegnern, welche man ausrüsten kann, um seine Werte zu verbessern. Die Echos und Slots besitzen jeweils einen von vier Typen. Wenn ein Echo auf ein Slot desselben Typs platziert wird, werden die Echo-Kapazitätskostenu um die Hälfte reduziert.

Eine weitere, recht ungewöhnliche Art, wie man seinen Charakter verbessern kann, ist die Wohnungsgestaltung. In Wayfinder besitzt jeder eine Wohnung, welche man nach seinem Geschmack dekorieren. Manche Dekorationsgegenstände bieten hierbei verschiedene passive Vorteile. Am Ende gibt es sehr viele Möglichkeiten seine Charaktere zu gestalten und zu verbessern und so kann jeder seinen eigenen einzigartigen Spielstil finden.

