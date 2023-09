JBL Quantum TWS Air (PC) Test

In der Welt der True Wireless-Kopfhörer, die immer mehr an Beliebtheit gewinnen, sind sie noch keine vollständige Alternative zu Gaming-Headsets. Mit den JBL Quantum TWS Air-Kopfhörern versucht sich der Hersteller dabei dem Trend jedoch anzuschließen. Diese Kopfhörer kosten knapp über 100 € und bieten einen attraktiven Preis, guten Klang und einen USB-C-Transmitter, der die Verbindung zu PC, PlayStation oder Switch erleichtert. Das klingt im ersten Moment nach einem kleinen aber feinen Allrounder, damit ihr mit einem Kopfhörer alle Bluetooth-Geräte in eurem Haushalt abdecken könnt. Wie uns JBL’s Ansatz gefällt, erfahrt ihr hier.

JBL Quantum TWS Air – Erster Überblick

Die Quantum TWS Air-Kopfhörer sind schlichte schwarze Kunststoff-Ohrhörer mit abgerundeten Gehäusen, die sicher im Ohr sitzen. Damit das gewährleistet wird, befinden sich zusätzlich im Lieferumfang drei Paar Silikon-Ohrstöpsel, um die richtige Passform für euren Ohrkanal auszuwählen. Die berührungsempfindlichen Tippsteuerungen auf der Rückseite jeder Ohrmuschel ermöglicht euch die Steuerung der Wiedergabe und den Zugriff auf den Ambient Aware-Modus. Anrufe können mit einem Tipp angenommen und beendet werden, und die Sprachassistenten eures Smartphones sind somit nur einen langen Tastendruck entfernt.

Das Ladeetui hat ein pillenförmiges, aufklappbares Design und hält die Ohrhörer sicher mit Magneten an Ort und Stelle. Es bietet zudem einen praktischen Steckplatz für den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-C-Transmitter, der für PC und Konsolenspieler interessant sein dürfte. Vorne befinden sich zudem drei LEDs zur Anzeige des Batteriestatus, und auf der Rückseite finden Sie einen USB-C-Anschluss zum Aufladen.

Da viele Hersteller immer noch nicht auf USB-C oder einen zusätzlichen Transmitter setzen, waren wir bereits hier sehr positiv angetan.

Die Kopfhörer sind nach IPX4 zertifiziert, was bedeutet, dass sie Schweiß und sehr leichte Wasserspritzer standhalten können. Das heißt aber nicht, dass ihr die Kopfhörer ertränken solltet.

Die Akkulaufzeit der Quantum TWS Air-Kopfhörer beträgt bis zu vier Stunden pro Ladung, und das Etui kann zusätzliche 16 Stunden Akkulaufzeit bieten. Das ist zwar nicht extrem lange, aber auch nicht wirklich kurz. Hier würden wir die Kopfhörer in ein gutes Mittelfeld einordnen.

Ein wirklich tolles Feature der Kopfhörer ist, dass sie sowohl eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung über den mitgelieferten Transmitter als auch Bluetooth 5.2 unterstützen. Obwohl es nicht offiziell draufsteht, können wir garantieren, dass der Transmitter sowohl mit der Nintendo Switch als auch mit der PlayStation 5 funktioniert. Bei der Switch funktioniert dies jedoch nur, wenn die Konsole im Handheld-Modus ist. Nichtsdestotrotz sind wir erstaunt, dass JBL so viele Geräte in einem Streich abgehandelt hat und freuen uns darüber

Bei einem Wechsel zwischen Geräten ist uns persönlich nur aufgefallen, dass es mit dem JBL Quantum 810 deutlich besser klappt. Natürlich sind diese größer und teurer, haben aber es steckt auch deutlich mehr hinter. Mehr zu den JBL Quantum 810 erfahrt ihr zeitnah, da wir auch diese für euch testen.

JBL Quantum TWS Air – Solider, geformter Klang

Die JBL Quantum TWS Air-Kopfhörer liefern beeindruckenden Sound sowie Bass für ihre Größe und ihren Preis. Wir haben uns dafür Videos angesehen und sind alle möglichen Kategorien in unserer Spotify Liste durchgegangen, ohne bei maximaler Lautstärke einen verzerrten Sound zu haben. Das war der Zeitpunkt, an dem wir beim Sound mehr als überrascht waren. Natürlich haben wir die Kopfhörer auch zum Zocken auf iOS, PS5, Nintendo Switch und PC benutzt. Selbst da war der Sound ziemlich ordentlich.

Zusätzlich bietet die JBL Headphones -App für iOS bzw. die PC-App die Option für räumlichen Klang, der sich jedoch in unseren Tests als weniger effektiv erwies. Beim Spielen von FPS fehlte es an räumlicher Ausrichtung, wenn ich von anderen Spielern angegriffen wurde, was dazu führte, dass ich das Spielfeld visuell absuchen musste, anstatt die Richtung des Klangs zur Positionsbestimmung zu verwenden. Zwar wissen wir dann grob wo das Ziel ist, aber 7.1 können wir hier nicht erwarten. Dennoch klang die Spiel-Audioausgabe insgesamt voll und detailreich.

Die Mikrofonqualität der Quantum TWS Air-Kopfhörer ist wohl der größte Knackpunkt der Kopfhörer, aber sie klingen etwas gedämpft und entfernt. Aufnahmen klingen leicht verschwommen, selbst bei einer 2,4-GHz-Verbindung zu einem PC. Für das Aufnehmen oder Streamen würden wir diese Kopfhörer definitiv nicht empfehlen. Da ist und bleibt ein separates Mikrofon immer die bessere Lösung. Davon aber abgesehen können wir sagen, dass die Kopfhörer meine Apple Airpods der zweiten Generation abgelöst haben … zumindest zu Hause. Wenn ich nämlich unterwegs bin, greife ich immer noch auf die alte Lösung, da das Mikrofon meine Freunde leider abschreckt.

Die JBL Quantum TWS Air sind definitiv anständige True Wireless-Kopfhörer für knapp 100 €. Ihr guter Klang und der mitgelieferte 2,4-GHz-Transmitter machen sie zu einer praktischen Option für PC-, PlayStation- und Switch-Gamer. Allerdings sind ihre Mikrofone nicht auf dem Niveau herkömmlicher Gaming-Headsets, und der räumliche Klang ist auch verbesserungsfähig.