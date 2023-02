8BitDo Ultimate Controller (Wired) Test

Wir hatten in den letzten Jahren schon ziemlich viele Kontroller im Einsatz für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Co. Diesmal freuen wir uns dennoch besonders, denn von 8BitDo haben wir schon lange Positives gehört. Der neue Ultimate Controller soll dem Nintendo Switch Pro Controller sogar ziemlich starke Konkurrenz machen. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen und haben das gute Stück direkt mal ausgetestet. Da wir in diesem Fall nur die kabelgebundene Version haben, vergleichen wir diese auch mit uns vorliegenden kabelgebundenen Controllern, die uns vorliegen.

8BitDo Ultimate Controller – Konkurrenz für Nintendo?

8BitDo ist bereits bekannt für seine zahlreichen Kontroller, Adapter und anderen Geräte bekannt. Mit dem Ultimate Controller will diese Marke nun richtig durchstarten und auch dem Nintendo Switch Pro Controller ernsthafte Konkurrenz machen. An der Stelle können wir leider keinen 100%igen-Vergleich machen, da wir nur die kabelgebundene Version haben.

Dennoch schauen wir uns die Funktionen und den Controller im Allgemeinen genauer an, um zumindest eine Idee davon zu bekommen.

Eingepackt ist der Controller relativ simpel, wie auch der Pro Controller von Nintendo. Dazu gibt es eine Anleitung und optional eine Software zum Download und dann kann es eigentlich direkt losgehen. Da wir in dem Fall ein Kabel haben, muss diese Option zuerst in den Einstellungen der Nintendo Switch eingeschaltet werden. Gesagt, getan, kann es dann losgehen. Kurz den Controller per USB angeschlossen und schon könnt ihr loszocken.

Für den Preis von 34,99€ fühlt sich der 8BitDo Ultimate Controller deutlich hochwertiger an, als z. B. einige PDP oder PowerA. Diese sehen zwar schön aus, fühlen sich aber in Relation zum Ultimate Controller deutlich leichter und schlechter in der Gesamtqualität an.

Allgemein liegt der Ultimate Controller etwas schwerer in der Hand mit seinen 269 Gramm und ist somit knapp 20 Gramm schwerer als der Pro Controller. Schlimm ist das nicht, denn kombiniert mit dem hochwertigen Gehäuse und den sich angenehm anfühlenden Tasten gibt es dem ganzen ein “Premium-Feeling”. Auch die Sticks, die definitiv die nächsten 15 Jahre keinen Drift haben werden und das Steuerkreuz, die bei vielen Controllern nicht immer das Gelbe vom Ei sind, können sich definitiv sehen lassen.

Entsprechend haben wir den Controller auch in verschiedensten Szenarien getestet, sei es bei Super Smash Bros Ultimate oder einem strategischen Spiel wie Fire Emblem Engage. Bei so hitzigen Spielen, kann es gerne dazu kommen, dass die Hände mal zum Schwitzen kommen, daher ist die Rückseite des Controllers leicht rau. Das kann für den einen oder anderen ein durchaus ein Gamechanger sein.

Abgesehen davon habt im Gegensatz zu anderen Controllern noch zwei extra Tasten, die ihr selber belegen könnt. Dafür ist bei der Switch keine zusätzliche Software nötig, dennoch gibt es eine für den PC, um noch weitere Einstellungen zu nutzen, die es für die Switch nicht gibt.

8BitDo Ultimate Controller – Gallerie

8BitDo Ultimate Controller – Weitere Konkurrenten

Insgesamt bietet der Ultimate Controller ein gutes rundum Paket für seinen Preis. Das heißt jedoch nicht, dass dieser perfekt ist, denn im Gegensatz zum hauseigenen Controller von Nintendo fehlen einige Funktionen. Z. B. könnt ihr eure Switch nicht aus dem Standby-Modus wecken, es gibt keine Möglichkeit für NFC bzw. amiibos und es gibt kein HD Rumble. Das sind die Abstriche, die ihr macht, wenn es etwas günstiger sein soll.

Falls ihr euch jedoch für die Bluetooth bzw. 2,4Ghz Version entscheiden solltet, gibt es hier preislich keinen Unterschied zum Pro Controller. Die drei genannten Funktionen gibt es in dem Fall auch nicht, aber ihr kriegt einen hochwertigen Controller, der sogar eine Dockingstation hat. Endlich ist Schluss mit ständigem Kabel suchen, denn der Akku hält satte 22 Stunden. Mit dem solltet ihr definitiv auskommen und wenn ihr fertig seid, geht es einfach zurück zum Dock. Dieses Feature zusammen mit dem hochwertigen Gehäuse und einer tollen Software machen den Controller mehr als sehenswert.

An der Stelle müsst ihr euch entscheiden, ob ihr lieber den 8BitDo Ultimate Controller wählt oder doch lieber zum Nintendo Switch Pro Controller greift. Beide haben ihre eindeutigen Vor- und Nachteile und sind jeweils definitiv den Preis wert.

8BitDo Ultimate Controller – Trailer