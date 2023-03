Persona 4 Golden (PC) Test

Persona 4 Golden war ursprünglich eine ausschließlich für die PlayStation Vita verbesserte Version des ursprünglichen Persona 4 für PlayStation 2, in der Gameplay-Elemente verfeinert, neue Story-Abschnitte und ein neuer Charakter, Marie, hinzugefügt wurden. Es ist jedoch unbestreitbar die endgültige Version des Titels. Anders als bei den verschiedenen Versionen von Persona 3 müssen sich potenzielle Spieler also keine Gedanken darüber machen, welche Version sie wählen sollen.

Persona 4 Golden – Ein JRPG wie kein anderes

Persona 4 Golden folgt dem namensgebenden Highschool-Protagonisten, der in die ländliche Stadt Inaba zieht, um bei seinem Onkel Dojima und dessen Tochter Nanako zu leben. Die stumme Hauptfigur besucht die Yasogami High, gewöhnt sich allmählich an die neue Umgebung und findet schnell neue Freunde. Doch die jüngsten grotesken Morde und ein bizarres Gerücht über ein Programm namens “The Midnight Channel” (Mitternachtskanal) nehmen das Leben der Schüler in Beschlag. Der offensichtliche Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen wird zu einem Rätsel, das der Protagonist und seine wachsende Gruppe von Freunden zu lösen versuchen, während sie direkt davon betroffen sind.

Wie bei den anderen Persona-Spielen der Neuzeit lässt sich das Gameplay in zwei Bereiche aufteilen: Slice-of-Life und Dungeon-Erkundung. Ersteres umfasst in erster Linie Social Links, Beziehungen, die sich auf der Grundlage von bedeutungsvollen Interaktionen mit ausgewählten Personen in Inaba entwickeln. Der Fortschritt in diesen Beziehungen hilft bei einem weiteren bemerkenswerten Prozess, bei dem der Protagonist Personas fusionieren kann, wodurch er zusätzliche Erfahrung erhält, die von der Stärke des entsprechenden sozialen Verbindungstyps abhängt. Die Betrachtung dieser Segmente zur Charaktererstellung im Hinblick auf sinnvolle Gameplay-Vorteile ist ein Bereich, in dem sich moderne Persona-Spiele auszeichnen, und 4 bildet hier keine Ausnahme.

Was die Dungeons angeht, so ist ihr Design nie besonders bemerkenswert, sie sind wirklich ein Produkt ihres Alters. Abgesehen von ein paar herausragenden Beispielen sind sie ziemlich einfach und lassen nicht viel Raum für eine echte, durchdachte Erkundung. Dennoch ist es der Kampf, in dem dieses Spiel glänzt und die fade Navigation in den Hintergrund treten lässt. Während dieser rundenbasierten Kämpfe kommen die üblichen RPG-Prinzipien zum Tragen, sodass die Spieler auf Elementverwandtschaften, Verstärkungen, Schwächungen, die Reihenfolge der Runden und andere bekannte Aspekte achten müssen.

Persona 4 Golden – Kleiner Preis, langer Spielspaß

Das Kampfsystem ist einfach zu durchschauen und wird allmählich immer komplexer, je mehr Elemente und Gegnertypen eingeführt werden. Darüber hinaus ist das “1 More”-System, das zusätzliche Züge gewährt, wenn eine Schwäche auftritt, der Dreh- und Angelpunkt der meisten Begegnungen und gilt für Gegner und Verbündete gleichermaßen. In gewissem Sinne kann jeder als gleichberechtigt wahrgenommen werden, was die Spannung in anspruchsvollen Kämpfen erhöht. Wenn du ein allgemeiner Fan von rundenbasierten RPGs bist, wirst du dich hier wohlfühlen. Das gleiche gilt jedoch auch für Neulinge in diesem Genre, da der Schwierigkeitsgrad, selbst im schweren Modus, nicht annähernd das Niveau von Shin Megami Tensei-Titeln erreicht. Die fliegende Anpassung des Schwierigkeitsgrads macht den Titel auch für ein breiteres Publikum interessant.

Darüber hinaus macht das bereits erwähnte Fusionssystem den meisten Spaß an diesem Spiel, da es dem Spieler erhebliche Möglichkeiten der Anpassung und des Ausdrucks bietet, vor allem durch die praktische Übertragung von Fähigkeiten. Wie in Persona 5 und im Gegensatz zu Persona 3 ist es möglich, manuell auszuwählen, welche Fähigkeiten während der Fusionsüberlegung auf eine Persona übertragen werden sollen. Das ist ein netter Zug, der die Zeit des Spielers respektiert.

Ein hervorstechendes Element, das unnötig lange dauern kann, sind jedoch die Ermittlungen. An bestimmten Punkten der Geschichte muss die Gruppe die Stadt befragen, um schließlich Zugang zu neuen Dungeons zu erhalten. Das kann für Neulinge ermüdend sein, da einige Sprechfenster tagesabhängig sind. Infolgedessen leidet das Tempo während dieser Abschnitte, was wohl zu den am wenigsten effektiven Teilen des Spiels führt. Das Design einiger Quests kann ebenfalls fragwürdig sein, aber da sie völlig optional sind, beeinträchtigen sie den Spielfortschritt in keinster Weise.

Storytechnisch ist Persona 4 Golden das Nonplusultra. Es bietet Rätsel, die gelöst werden müssen und das während seiner Relevanz fesselnd bleibt. Jeder Durchbruch ist bedeutsam und vervielfacht das Gefühl der Katharsis, sobald die Lösung gefunden ist. Und die Darsteller sind das Herzstück dieses Titels, denn es gibt mehrere Ereignisse, in denen sie einfach nur abhängen und sich kennenlernen. Es wird ein empfindliches, aber spürbares Gleichgewicht zwischen der Geschichte und den Beziehungen der Charaktere hergestellt. Keiner der beiden Aspekte wird dem anderen zuliebe beeinträchtigt.

Persona 4 Golden – Nicht alles kann perfekt sein

Allerdings muss ich zugeben, dass der Anfang unnötig langsam ist, um den Status quo des Spiels zu enthüllen. Es dauert einige Stunden, bis die Tutorials abgeschlossen sind, das erste Verlies auftaucht und sich die wichtigsten Mechanismen erschließen. Ich liebe Spiele, die sich Zeit nehmen, um sich zu etablieren, aber hier fühlt es sich zu langwierig an.

Was die versionsexklusiven Features angeht, so bietet Golden ein Menü auf dem Titelbildschirm, das tiefere Einblicke in die Welt und die Besetzung bietet, wie z. B. Vorträge über die Personas und ihre Geschichte. Natürlich muss man mit diesem Teil des Spiels nie interagieren, aber wer sich nach mehr sehnt, kann sich darin verlieren.

Außerdem bietet die neue Portierung eine Funktion, mit der die Spieler frühere Social-Link-Szenen ansehen und verschiedene Ergebnisse wählen können, um zu sehen, wie die anderen reagieren würden. Das ist eine Funktion, die alle modernen Persona-Spiele haben sollten, und es ist schön, dass sie endlich eingebaut wurde.

Das Januar-2023-Update für Persona 4 Golden hat dem ohnehin schon unglaublichen Spiel neues Leben eingehaucht. Das Update brachte zwei bemerkenswerte Änderungen mit sich: Erstens wurde eine Schnellspeicherfunktion hinzugefügt, mit der du deinen Fortschritt in der Mitte eines Dungeons speichern kannst, so dass du in Ruhe speichern und beenden kannst. Zweitens wurde das Spiel auf eine 64-Bit-Version aktualisiert, sodass es jetzt flüssiger läuft und schneller geladen wird. Da die lästige Speicherbeschränkung entfernt wurde und das Spiel auch auf weniger leistungsfähiger Hardware reibungslos läuft.