Aquapark Tycoon (PC) Vorschau

Auf der gamescom 2024 durften natürlich klassische Tycoon-Titel nicht fehlen und mit Aquapark Tycoon haben wir ein interessantes Spielprojekt gefunden! Wie der Name schon verrät, dürft ihr in diesem Spiel euren eigenen Wasserpark bauen, mit allem Drum und Dran, aber in einem etwas anderen Umfang. Hier erwarten euch nämlich nicht nur Rutschen und ein Freibad, sondern auch Hallenbad, Sauna und mehr. Wir durften auf der Messe in Köln bereits etwas reinschnuppern und erzählen euch, was euch erwartet.

Aquapark Tycoon – Frittenbuden dürfen nicht fehlen!

Aquapark Tycoon bietet genau das, was ihr erwartet und viel mehr. Mit dem Ziel euch eine rundum Erlebnis mit Hallenbad, Strand, Freibad und Sauna zu bieten, erwarten euch zahlreiche Möglichkeiten.

In unserem Fall haben wir ein kleines Freibad betrieben, welches wir mit Rutschen und Frittenbuden zugekleistert haben. Da es ein typisches Tycoonspiel ist, ist uns entsprechend der Einstieg sehr einfach gefallen, aber allgemein war es einfach seinen eigenen Traumpark zu erstellen, mit allem möglichen, was ihr mögt, als auch was eure Gäste mögen.

Entsprechend ist unser Freibad schnell gewachsen und wir mussten nicht nur unsere Sanitäranlagen erweitern, sondern auch die Anzahl an Mitarbeitern und Mülltonnen erhöhen. Je größer eure Anlage wird, desto mehr Verantwortung habt ihr entsprechend und müsst sehen, dass alles läuft, wie es sollte.

Aquapark Tycoon – Galerie

Schön ist es daher, dass es viele Werte und Statistiken gibt. Diese sind nicht unbedingt ein Muss für jeden, dennoch ist klar ersichtlich, was ihr tun müsst, damit Mitarbeiter und Gäste zufrieden sind. Das haben wir auch so gut es geht gemacht, nur war leider unsere Zeit limitiert und wir konnten keine wilden Kreationen ausprobieren.

Dennoch waren wir sichtlich angetan von den zahlreichen Möglichkeiten, die das freie Bauen ermöglicht. Abgesehen davon gibt andere Modi mit Missionen, falls ihr gerade nicht einfach irgendwas bauen wollt und somit einen roten Faden habt.

Was uns aber wirklich erstaunt hat ist, dass das Ganze sogar noch Multiplayer bekommen soll, in dem ihr mit Freunden zusammen einen Wasserpark aufbauen könnt. Das macht ein Tycoonspiel umso spannender und wir freuen uns bereits auf 2025, damit wir die volle Pracht des Titels genießen können!

Wer jedoch bereits etwas zu der Entwicklung beitragen möchte, der kann sich in den Discord von Boxelware gesellen. Dort erwarten euch die Entwickler und einige andere Leute, die zusammen ein tolles Spiel auf den Markt bringen wollen. Wer also gute Ideen hat, kann sie dort direkt an die Macher weitergeben.

Aquapark Tycoon – Announcement Teaser