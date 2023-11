Super Mario Bros. Wonder (Switch) Test

Super Mario Bros. Wonder auf der Nintendo Switch markiert ein aufregendes neues Kapitel in der ikonischen Super-Mario-Reihe. Dieses Spiel verspricht, die klassische Mario-Formel mit innovativen Elementen und frischen Ideen zu bereichern, um sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anzusprechen. Vorab können wir verraten, dass Nintendo uns hier definitiv nicht enttäuscht hat. Das Spiel ist vollgepackt, mit neuen Elementen, die die alte Formel einfach wieder neu aufleben lässt. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test.

Super Mario Bros. Wonder – Tradition trifft auf Innovation

Super Mario Bros. Wonder bleibt den traditionellen Wurzeln des Side-Scrolling-Plattformers treu, während es gleichzeitig neue, innovative Gameplay-Elemente einführt. Der Spieler erkundet verschiedene Welten, jede mit einzigartigen Herausforderungen und Geheimnissen. Die Einführung neuer Fähigkeiten wie verbessertes Springen und interaktive Umgebungsmerkmale erweitert das klassische Mario-Erlebnis auf kreative Weise.

Das Spiel zeichnet sich durch seine Vielfalt an Leveln aus. Jedes Level bietet eine einzigartige Mischung aus Plattformrätseln, zeitkritischen Herausforderungen und klassischen Gegnern. Innovative Level-Designs, von lebhaften Stadtszenen bis hin zu geheimnisvollen Unterwasserwelten, sorgen dafür, dass das Spiel ständig frisch und spannend bleibt.

Visuell beeindruckt Super Mario Bros. Wonder mit lebendigen, farbenfrohen Welten, die perfekt auf die Switch-Hardware abgestimmt sind. Die Charakterdesigns sind detailreich und bleiben dabei dem charmanten Mario-Stil treu. Die flüssigen Animationen und das reaktionsschnelle Design tragen zu einem nahtlosen Spielerlebnis bei.

Eine Besonderheit dieses Spiels ist die Interaktivität der Umgebungen. Jede Welt reagiert auf die Aktionen des Spielers, wodurch sich neue Wege und Geheimnisse eröffnen. Diese Dynamik hält das Gameplay abwechslungsreich und fesselnd. Ihr werdet entsprechend auch an diese neuen Features und Interaktionen herangebracht, damit ihr auch wisst, was euch erwartet. Darunter zählt nicht nur, dass Mario nun auch ein Elefant sein kann, sondern auch die Aufteilung der Level in mehrere Dimensionen, um Geheimnisse freizuschalten. Wie immer schafft Nintendo es, einen herauszuhauen.

Der Soundtrack von Super Mario Bros. Wonder bleibt dem Erbe der Serie treu und bietet gleichzeitig neue, eingängige Melodien. Die Musik passt sich dynamisch dem Gameplay an und unterstreicht die Atmosphäre jeder Welt. Die Soundeffekte sind sorgfältig ausgearbeitet und ergänzen das visuelle Erlebnis perfekt. Die Audioeffekte in diesem Teil sind besonders immersiv. Sie verstärken die Handlung und die Interaktionen in der Spielwelt, was ein tiefes Eintauchen in das Spiel ermöglicht.

Super Mario Bros. Wonder – Galerie

Super Mario Bros. Wonder – Eine vertraute, aber frische Erzählung

Die Geschichte in Super Mario Bros. Wonder bleibt den traditionellen Mario-Themen treu, erweitert diese jedoch um neue Elemente. Mario begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um das Pilzkönigreich vor einer neuen Bedrohung zu retten. Unterwegs trifft er auf bekannte Verbündete und stellt sich neuen Gegnern. Die Storyline ist mit Humor und Herz gestaltet, was für alle Altersgruppen ansprechend ist.

Neben Mario treten in diesem Spiel zahlreiche neue Charaktere auf, die dem Abenteuer zusätzliche Tiefe verleihen. Jeder Charakter spielt sich etwas anders, wodurch neue strategische Möglichkeiten im Gameplay eröffnet werden. Zusammen mit den Fähigkeiten, die ihr selbst freischalten könnt, bieten sich hier komplett neue Möglichkeiten. Leider sind jedoch einige Charaktere, darunter auch Yoshi ausschließlich für Anfänger, da diese keinen Schaden erhalten. Für Anfänger ist das durchaus gut, ich persönlich fände es gut zu entscheiden, wer Schaden bekommt und wer nicht.

Eines der Highlights von Super Mario Bros. Wonder ist der kooperative Mehrspielermodus. Spieler können gemeinsam mit Freunden die Level erkunden, wobei jeder Spieler spezifische Aufgaben und Herausforderungen bewältigen muss. Dieser Modus fördert Teamarbeit und strategisches Denken. Je mehr Spieler es werden, desto chaotischer wird es auch. Für einige ist das definitiv spaßig, für andere kann es aber auch durchaus etwas stressig sein.

Wie immer besitzt auch Super Mario Bros. Wonder eine riesige Community und wer nach dem Durchspielen eine Herausforderung sucht, wird hier bestimmt fündig diesbezüglich, denn wie wir schon mitbekommen haben, ist der Titel nicht allen schwer genug.

Super Mario Bros. Wonder repräsentiert das Beste aus der Welt von Mario, während es gleichzeitig neue Elemente einführt, die das Spielgefühl erfrischen und erweitern. Die Balance zwischen Nostalgie und Innovation ist hervorragend umgesetzt und bietet ein Spiel, dass sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern Freude bereitet.

Das Spiel schafft eine tiefe Immersion durch seine lebendige Grafik, den eingängigen Soundtrack und das ansprechende Gameplay. Die Kombination aus klassischen Mario-Elementen und neuen, kreativen Features sorgt für eine abwechslungsreiche und fesselnde Spielerfahrung.

Super Mario Bros. Wonder – Übersichtstrailer

Fragen und Antworten zu Super Mario Bros. Wonder