In der Welt des Gamings, wo jede Millisekunde und jeder Grad Celsius zählen, sind die Komponenten, die Stille und Effizienz versprechen, Gold wert. Die be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Lüfter repräsentieren genau diese Kombination aus Flüsterleise und kraftvoller Kühlung. In diesem Review tauchen wir in die Welt der Lüfter ein und beleuchten, wie die Pure Wings 3 140mm PWM Lüfter von be quiet! nicht nur die Temperatur, sondern auch die Akustik eures Gaming-Systems verbessern können.

be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM White – Endlich auch in Weiß!

Die Pure Wings 3 140mm PWM White Lüfter beeindrucken auf den ersten Blick mit ihrer hochwertigen Verarbeitung. Kurz in der Hand gehalten, wissen wir bereits, hier erwartet uns etwas Tolles. Der neue weiße Rahmen wirkt robust und die Lüfterblätter sind sauber gefertigt. Mit Abmessungen von 140 x 140 x 25 mm sind die Pure Wings 3 entsprechend für die meisten gängigen Gehäuse als auch Radiatoren perfekt geeignet.

Entsprechend wurde das Design so verändert, dass auch am Rand alles dicht ist, damit ein bestmöglicher Airflow gegeben ist. Zudem könnt ihr dank des 4-Pin-PWM-Anschlusses die Drehzahl flexibel regeln. Im Leerlauf drehen die Lüfter mit bis zu 1800 U/min und erzeugen dabei genug Druck für verschiedenste Gehäuse und Radiatoren.

Für eine lange Lebensdauer setzt be quiet! auf Rifle-Lager, die mit einer Haltbarkeit von 80.000 Stunden spezifiziert sind. Da wir in einem unserer älteren PCs bereits die Pure Wings 2 verbaut hatten, sind wir uns sicher, dass die Lebensdauer bei diesem neuen Modell definitiv gegeben ist.

Im Praxistest zeigen die Pure Wings 3 entsprechend eine überzeugende Leistung. Dank des hohen Luftdurchsatzes und Drucks eignen sie sich hervorragend für den Einsatz als Gehäuselüfter, um einen starken Airflow zu erzeugen.

Auch auf Radiatoren einer Wasserkühlung machen sie eine gute Figur und sorgen für eine effektive Wärmeabfuhr. Trotz der hohen Förderleistung arbeiten die Lüfter angenehm leise. Beim normalen Betrieb haben wir eine Lautstärke von ca. 30 dB(A) gemessen, wogegen bei maximaler Drehzahl gerade mal eine Lautstärke von 35 dB(A) gemessen wurde. Das heißt entsprechend, dass ihr im Leerlauf und beim Zocken die Lüfter kaum bis gar nicht hört. Da ist oftmals unsere Datengrab-HDD lauter.

Dank PWM-Steuerung lässt sich die Drehzahl zudem flexibel anpassen, um die perfekte Balance zwischen Kühlleistung und Laufruhe zu finden. Im unteren Drehzahlbereich um 600-900 U/min sind die Lüfter kaum wahrnehmbar.

be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM White – Galerie

be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM White – Flüsterleise

Im direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten wie den Arctic P14 oder Noctua NF-A14 liegen die Pure Wings 3 leistungsmäßig zwar knapp dahinter, punkten dafür aber mit einem attraktiveren Preis. Für preisbewusste Käufer, die trotzdem Wert auf Markenqualität legen, sind sie eine ausgezeichnete Wahl.

Die Montage der Pure Wings 3 gestaltet sich denkbar einfach. Im Lieferumfang sind passende Befestigungsschrauben enthalten, mit denen sich die Lüfter sicher im Gehäuse oder am Radiator verschrauben lassen. Dank der Standardabmessungen von 140mm sind sie mit einer Vielzahl von Gehäusen und Kühlern kompatibel. Wir sind auch am Überlegen diese in unser Xilence Xilent Gleam einzubauen. Positiv hervorzuheben ist, dass be quiet! auf Entkoppler verzichtet hat, wodurch diese auch nicht noch dicker sein müssen als nötig.

Stattdessen werden die Lüfter direkt am Rahmen verschraubt. Das spart nicht nur Kosten, sondern erleichtert auch die Reinigung, da sich weniger Staub festsetzen kann. In der Praxis führt die direkte Verschraubung zu keiner merklichen Erhöhung der Vibrationen oder Lautstärke. Dank des 40 cm langen PWM-Kabels lassen sich die Lüfter auch in größeren Tower-Gehäusen problemlos verkabeln. Der weiße Rahmen und die unbeleuchteten Lüfterblätter sorgen für ein schlichtes, zeitloses Design, das sich unauffällig in jedes Setup einfügt.

be quiet! Pure Wings 3 White – Trailer

be quiet! Pure Wings 3 White – FAQ