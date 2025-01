Hexcal Studio (Hardware) Test

Das Hexcal Studio ist mehr als nur ein Schreibtisch-Organizer – es ist eine Revolution für moderne Arbeitsplätze. Mit einem durchdachten Design, das Technologie und Ergonomie perfekt verbindet, verspricht das Gerät, Produktivität und Arbeitskomfort auf ein neues Level zu heben. In diesem umfassenden Review werfen wir einen detaillierten Blick auf die Funktionen, die das Hexcal Studio so besonders machen.

Hexcal Studio – Der Vorreiter unter den Premium-Accessoires

Wie auch bereits das Logitech Astro A50 X gezeigt hat, haben hochpreisige Accessoires durchaus einen gewissen Charme. Daher wollen wir euch heute das Hexcal Studio näher bringen, welches für den ein oder anderen Nutzer das letzte Puzzleteil für sein perfektes Setup sein dürfte.

Der „Monitortisch“ präsentiert sich nämlich durchaus als Meisterwerk der Ingenieurskunst. Gefertigt aus schickem Aluminium und poliertem Edelstahl strahlt es eine Eleganz aus, die weit über gewöhnliche Schreibtisch-Accessoires hinausgeht. Mit Maßen von ca. 120 cm Breite und 20 cm Tiefe ist es kompakt genug für die meisten Arbeitsplätze, aber auch leistungsfähig genug, um als zentrales Arbeitselement zu dienen. Warum wir so begeistert sind, erfahrt ihr in wenigen Zeilen.

Bevor es jedoch richtig losging bei uns, mussten wir das gute Stück erst einmal aus dem riesigen Karton holen und diese Erfahrung war wirklich spannend. Entsprechend haben wir auch ein Video von Hexcal selber, wo ihr sehen könnt, was euch erwarten kann.

Alleine beim Auspacken ist uns entsprechend aufgefallen, dass die Verarbeitungsqualität beeindruckend ist. Das nahtlose Unibody-Design wirkt nicht nur robust und hochwertig, sondern ist es auch. Ein Widescreen kann dort ohne Probleme darauf stehen. Es gibt sogar Leute, die sich auf das Hexcal Studio gestellt haben, ohne sich ein Stück dabei zu verformen. Somit solltet ihr mit jeder Art Monitor und Gewicht keine Probleme haben.

Entsprechend haben wir auch unseren 57″ Samsung Odyssey Neo G9 mit satten 19 kg auf dem Hexcal Studio abgestellt. Herkömmliche Monitorarme oder Monitortische würden hier oftmals nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Diesen Monitortisch dagegen hat es nicht mal gejuckt. Das Beste daran ist auch noch, dass dieser Tisch unglaublich gut mit Widescreens aussieht. Kombiniert mit einem VESA Mount, der eine vertikale Stange darstellt, lässt sich dann sogar noch perfekt ein weiterer Monitor darüber packen.

Hexcal Studio – Mehr als nur ein Accessoire

Das Herzstück des Hexcal Studio ist seine umfassende Energieversorgung. Mit 8 Steckdosen, 4 USB- und Type-C-Anschlüssen sowie zwei Qi-zertifizierten Wireless-Charging-Flächen kann es theoretisch bis zu 14 Geräte gleichzeitig versorgen.

Doch das ist noch längst nicht alles, denn dieser Tisch kann nicht nur eure Geräte aufladen, sondern auch wirklich jedes Kabel verschwinden lassen. Zusätzlich zu den Steckdosen befindet sich im Inneren nämlich auch ein Kabelmanagementsystem, worin alle Ladegeräte und überschüssigen Kabel verstaut werden können. Entsprechend sind ganz schnell unsere Kabel zu unseren Monitoren, Alexa, unserer Maus und Headset-Ladestation verschwunden und der Tisch hat einen deutlich aufgeräumten Look bekommen.

Es befindet sich sogar genug Platz im Gehäuse für Kleinigkeiten und dort wartet sogar eine Erhöhung der Beine drin, damit ihr die perfekte Höhe eures Hexcal Studios, für euren Schreibtisch habt.

Außerdem hatten wir nur zwei Steckdosen an der Wand, an denen wir Mehrfachsteckdosen anbringen mussten, die sehr unschön unter dem Tisch ausgesehen haben, die zum Glück das zeitliche segnen durften.

Nichtsdestotrotz ist der Hexcal Studio mit knapp 850 € kein günstiger Spaß und das verstehen wir auch. Dennoch sind wir an dieser Stelle immer noch nicht fertig mit diesem Meisterwerk. Dieser Tisch hält nämlich nicht nur viel aus und sorgt für einen sehr gut aufgeräumten Tisch, trotz vieler Endgeräte, sondern sorgt auch für Licht.

Wer gerne morgens oder spät in der Nacht am PC sitzt, kennt das Problem vermutlich zur Genüge, dass das Licht nicht reicht und hier hilft der Hexcal Studio noch einmal. Sei es warmes oder kaltes Licht, dieses Gerät kann euren Schreibtisch erhellen. Besonders, da wir lange an PC sitzen oder gerne mal unsere Gundams am Schreibtisch bauen, ist Licht ein A und O für uns.

Soweit so gut, doch ist der Hexcal Studio nicht ganz perfekt. Für den Premiumpreis gibt es nämlich Aspekte, die unserer Meinung noch besser sein könnten, damit der Preis 100 % gerechtfertigt ist. Dazu zählen leider die USB-Ports, als auch das QI-Ladepad. Diese dürften gerne deutlich schneller, mit mindestens USB 3.0, als auch mehr Strom ausgeben, wodurch die Geräte schneller laden könnten.

Außerdem wäre ein USB-C-Anschluss und ein entsprechender Hub das perfekte Tool, um mit einem Laptop/Homeoffice Setup zu verschmelzen. Somit wäre es für einige umso attraktiver. Jedoch auch beim Licht gibt es eine Kleinigkeit, denn obwohl es vielseitig nutzbar ist, hätten wir uns etwas wie COB-LED gewünscht, damit auch die kleinen LED-Punkte bei diesem Premiumprodukt verschwinden.

Dealbreaker sind die angesprochenen Aspekte auf keinen Fall, denn auf dem Markt gibt es kein andere Produkt, welches annähernd an das Hexcal Studio kommt. Sei es für Gamer, Streamer, Minimalisten oder Homeoffice-Nutzer, dieser Monitortisch bietet jedem etwas. Selbst uns hat dieses Schreibtisch-Accessoire das Leben täglich am PC deutlich verbessert. Wir wissen jedoch, dass hier und da Kleinigkeiten noch angepasst werden können, damit dieser Tisch wirklich ultimativ wird.

Hexcal Studio – Desktop Transformation

Abgesehen vom Studio bietet Hexcal aber auch weitere gutaussehende und nützliche Accessoires an. Darüber hatten wir hier bereits vor knapp einem Jahr berichtet, jedoch war das Unternehmen erstmalig auf der CES 2025 und hat noch weitere Produkte vorgestellt, die wir selber noch nicht kannten bzw. getestet haben.

Dazu zählen verschiedenste Produkte, wie der höhenverstellbare und per App steuerbare Tisch, der neue Monitorarm, welcher bis zu 20 kg tragen kann, der Hexcal Inspire Chair, die praktische Tech Tasche und der Kabelorganizer.

Sobald wir die Chance haben einige diese Produkte zu testen, erfahrt ihr natürlich hier als Erstes davon.

