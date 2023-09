Undead Inc. @ Gamescom

Auf der diesjährigen Gamescom hatte ich die Gelegenheit, ein Management-Spiel mit einem ganz besonderen Konzept kennenzulernen. Undead Inc. von Team 17 ermöglicht es dem Spieler, sprichwörtlich in die Rolle der Umbrella Corporation zu schlüpfen und im vermeintlichen Rahmen der Legalität jede Menge böse Taten zu begehen.

Undead Inc. – Medikamente, Biowaffen und vieles mehr

In Undead Inc. ist es dein Ziel, dein Unternehmen durch legale aber vor allem illegale Geschäfte reich zu machen und die Franchise-Gebühren an den mächtigen Endswell Medical Konzern zu zahlen. Doch beeile dich, die Polizei schläft nicht. Je riskanter du Geld verdienst, desto wahrscheinlicher wird die Polizei dich entlarven. Hier kommt das besondere Feature der Extraktion ins Spiel. Sobald du deine Franchise-Gebühren bezahlt hast, steht dir die Extraktion offen. Wenn du merkst, dass du auffliegst, solltest du fliehen und so viel Geld und Ausrüstung wie möglich mitnehmen, um in der nächsten Stadt weitermachen zu können.

Aber wie verdient man Geld und wie entgeht man der Polizei so lange wie möglich? Durch einfache Arztpraxen und die Herstellung eigener Medikamente kannst du etwas Geld verdienen und so tun, als würdest du nichts Illegales anstellen. Aber deine bösen Machenschaften laufen im Untergrund ab. Hier kommt das eigentliche Geld herein. Durch Forschung an Biowaffen und anderen Dingen, die du heimlich an Regierungen oder andere verkaufst.

Zudem ist es wichtig, dein Personal richtig zu führen, damit sie nicht hinter deine dunklen Machenschaften kommen, nichts ausplaudern oder sogar zur Polizei gehen. Du kannst das Vorgehen der Polizei auch verzögern, indem du verschiedene Kampagnen und Vorteile einsetzt, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen oder verhindern, dass ein Mitarbeiter sich gegen dich stellt. Der wichtigste Mitarbeiter ist natürlich der Direktor. Er kann auch Aufgaben übernehmen und muss im Notfall entkommen. Im fertigen Spiel wird es verschiedene Direktoren geben, die alle ihre eigenen Vorzüge haben.

Undead Inc. befindet sich noch in der Entwicklungsphase, daher gibt es noch keinen genauen Veröffentlichungstermin. Allerdings kann ich sagen, dass die Idee äußerst vielversprechend ist. Die Kombination aus einer 2D-Karte, Untergrundgeschäften und schwarzen Humor macht dieses Spiel so gut. Auch der wachsenden Schwierigkeitsgrad sollte viele Spieler bei der Stange halten.

Gameplay Screenshots