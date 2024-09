1MORE Open Earbuds S31 (Hardware) Test

Die S31 Open Earbuds sind die neueste Ergänzung im Portfolio von 1MORE, einem Unternehmen, das einigen von euch vermutlich noch nichts sagt. Diese kabellosen Ohrhörer sind speziell für den aktiven Lebensstil entwickelt worden und bieten eine offene Bauweise, die es euch ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, während ihr Musik hört oder zockt.

Mit einem Preis von rund 50 Euro positionieren sich die Open Earbuds S31 im unteren Preissegment und versprechen eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine lange Akkulaufzeit, Bluetooth 5.3 und eine IPX5-Zertifizierung. In diesem Review schauen wir uns die Open Earbuds S31 jedoch nicht für den Sport an, sondern im Bereich Gaming und Homeoffice, um euch am Ende des Tages verraten zu können, ob dieser Stil von Kopfhörern, etwas für Gamer ist.

Heutzutage gibt es verschiedenste Arten von Headsets. Typischerweise sind dafür Modelle wie OnEar, OverEar und InEar. Doch wie sieht es mit OpenEar aus? Dieses Konzept wird gängigerweise für Sportler benutzt, damit die Umgebung beim Sport weiterhin gehört werden kann. Außerdem verhindert diese Bauweise, dass eure Ohren sich entzünden, wenn ihr die Kopfhörer zu lange nutzt.

Entsprechend haben wir uns gedacht, wie sieht es dann beim Spielen oder im Homeoffice aus? Hier gibt es auch oft genug Szenarien, bei denen wir Musik hören, aber die Umgebungsgeräusche wie von Haustieren oder der Türklingel mindestens genauso wichtig sind. Für diesen Kontext klingen die 1MORE Open Earbuds S31 definitiv sehr sinnvoll. Doch bevor es zum Praxistest geht, mussten wir die Kopfhörer erstmal auspacken.

Für einen Preis von ca. 50 € kommen die Open Earbuds mit einer Ladeschale, jedoch ohne USB-C-Kabel. Das ist für viele mittlerweile kein Problem, aber wer eins benötigt, schaut hier eventuell erstmal in die Röhre. Dennoch waren wir im ersten Moment positiv überrascht, denn qualitativ fühlen sich die Earbuds wirklich gut an und sitzen sehr angenehm auf den Ohren. Das ist zwar im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig, aber in unserem Test haben wir z. T. vergessen, dass wir die Kopfhörer aufhatten. In Relation zu einem JBL Quantum 910 sind diese hier entsprechend ein Federgewicht.

Jetzt stellt sich die Frage, ob das Konzept von Open Earbuds für zu Hause geeignet ist. Entsprechend wurden wir schnell überzeugt, denn der Klang ist definitiv sein Geld wert. Zwar wären etwas mehr Tiefen nicht schlecht, aber klare Höhen und satte Mitten sind auf jeden Fall vorhanden. Das ist zumindest der Fall, wenn ihr beide Kopfhörer benutzt. Wer gerne nur einen Earbud nutzt, dem würden wir vermutlich nicht dazu raten, da sich der Ton dann nicht mehr so wuchtig anhört.

Uns hat dennoch die offene Bauweise überzeugt, da wir unsere Umgebungsgeräusche wahrnehmen konnten, wenn wir die Lautstärke nicht gerade auf 100 % hatten und somit Haustiere, Türklingel und Telefon jederzeit mitbekommen haben, was mit einem typischen Headset nicht unbedingt immer die Sache ist. Zudem habt ihr durch das offene Konzept keine schwitzigen Ohren, was bei einigen Headset-Nutzern im Sommer vermutlich zu Entzündungen geführt hat.

Da wir nicht nur Homeoffice betreiben, sondern auch Spiele testen müssen, haben wir die Open Earbuds auch hier auf die Probe gestellt. Prinzipiell reichen die Kopfhörer für alle möglichen Szenarien, aber optimal sind diese nicht unbedingt für jeden. Besonders bei Shootern sind diese nicht die hilfreichsten, außer ihr wollt nur wissen, ob der Gegner links oder rechts ist. Bei Spielen wie League of Legends oder Einzelspieler-Titeln reicht es dennoch vollkommen, solange ihr nicht im Discord seid.

Zwar haben die Kopfhörer insgesamt vier Mikrofone eingebaut, aber ihr könnt euch vermutlich denken, wie diese klingen. Apple Airpods sind da ein gutes Beispiel, es klingt wie durch eine Dose und am PC geht da deutlich mehr.

Jetzt haben wir natürlich den ganzen Tag mit den 1MORE Open Earbuds gezockt und gearbeitet. Wie sieht es da mit der Akkulaufzeit aus? Die Kopfhörer bieten hierfür eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden mit einer einzigen Ladung, und das mitgelieferte Ladeetui bietet zusätzliche weitere 20 Stunden Wiedergabezeit. Das bedeutet, dass ihr insgesamt ungefähr 30 Stunden Musik hören könnt, bevor ihr die Ohrhörer und das Etui aufladen müsst.

Damit euch auch definitiv nicht der Saft ausgeht, gibt es sogar eine Schnellladefunktion, die es ermöglicht, die Ohrhörer in nur 15 Minuten für 2 Stunden Wiedergabezeit aufzuladen, was besonders praktisch für Nutzer mit einem hektischen Lebensstil ist.

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle auch noch etwas zur 1MORE Music App erzählen, die euch noch zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten geben sollte. Leider haben wir diese nicht zum Laufen bekommen. Zwar war unser iPhone mit den Kopfhörern verbunden und hat auch ohne Probleme funktioniert, jedoch haben wir es nach zahlreichen versuchen aufgegeben mit der App. Bei einigen scheint sie zwar zu funktionieren, aber bei mindestens genauso vielen auch nicht. Sehr schade.