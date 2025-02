Der be quiet! Pure Base 501 ist ein vielseitiges und durchdachtes PC-Gehäuse, das sich an Nutzer richtet, die eine leise, funktionale und dennoch budgetfreundliche Lösung suchen. Es kombiniert die typischen Stärken der Marke – wie Geräuschdämmung und hochwertige Verarbeitung – mit einer flexiblen Innenraumgestaltung. Im folgenden Review werfen wir einen detaillierten Blick auf Design, Funktionalität und Performance dieses Gehäuses.

be quiet! Pure Base 501 – Würdiger Nachfolger

Das Pure Base 501 überzeugt durch ein schlichtes, zeitloses Design, das sich perfekt in moderne wie klassische PC-Builds einfügt. Als Nachfolger des Pure Base 500, welches über 1 Million Mal verkauft wurde, wird großes von diesem Gehäuse erwartet. Schnell wird klar, mit unter 100 € ist dieses Gehäuse kampfbereit gegenüber der Konkurrenz.

Die Front des klassischen Gehäuses besteht aus einem glatten Kunststoffpanel, das hochwertig wirkt. In unserem Fall haben wir dennoch die Airflow-Variante, bei der dieses Panel durch eine Mesh-Front ersetzt wurde. Diese sorgt für eine optimierte Luftzirkulation, was besonders für leistungsstarke Gaming-Systeme von Vorteil ist. Zwar ist es dann in Relation etwas „lauter“, aber bei be quiet! ist Name natürlich auch Programm und in allen Varianten leiser.

Das liegt besonders daran, da das Gehäuse nun über zwei Pure Wings 3 140-mm-Lüfter verfügt – einen an der Front und einen an der Rückseite –, die für einen leisen Betrieb optimiert sind. Insgesamt können bis zu sechs Lüfter oder alternativ Wasserkühlungen mit Radiatoren bis zu 360 mm (Front) bzw. 240 mm (Deckel) installiert werden. Dies macht das Pure Base 501 ideal für leistungsstarke Gaming-Systeme oder Workstations. Eine RGB Variante, mit bereits vorinstallierten Lüftern dieser Art, gibt es leider aktuell noch nicht.

Mit seinen kompakten Abmessungen (450 x 231 x 463 mm inkl. Standfüße) bietet das Gehäuse dennoch ausreichend Platz für High-End-Hardware. Es unterstützt Mainboards bis ATX-Format und bietet sieben Erweiterungsslots. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Grafikkarten vertikal zu montieren – ein Feature, das in dieser Preisklasse selten zu finden ist. Die Verarbeitung ist solide: Stahl- und Kunststoffelemente sind sauber verarbeitet, und die Seitenwand ist mit Schalldämmmatten ausgestattet, um den Geräuschpegel zu minimieren.

be quiet! Pure Base 501 – Galerie

be quiet! Pure Base 501 – Alles was ein Gehäuse braucht

Das I/O-Panel an der Oberseite der Front bietet moderne Anschlussmöglichkeiten mit einem USB 3.2 Gen. 2 Type-C-Port, zwei USB 3.2 Type-A-Ports sowie einem kombinierten Audioanschluss für Mikrofon und Kopfhörer. Diese Ausstattung macht das Gehäuse sowohl zukunftssicher als auch benutzerfreundlich.

Trotz seiner kompakten Bauweise ist der Innenraum des Pure Base 501 clever gestaltet und bietet viel Flexibilität. Es können CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 178 mm sowie Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 368 mm installiert werden. Auch Netzteile bis zu einer Länge von 180 mm finden bequem Platz unter der PSU-Abdeckung, die gleichzeitig für ein aufgeräumtes Kabelmanagement sorgt.

Für Speicherlösungen stehen zwei modulare 3,5-Zoll-Schächte sowie fünf Montageplätze für 2,5-Zoll-SSDs zur Verfügung. Wer den Platz nicht für eine HDD nutzen möchte, kann die Cage sogar mit zwei Handgriffen herausnehmen und hat somit mehr Platz bzw. etwas besseren Airflow.

Ein weiteres Highlight des Innenraums ist das durchdachte Kabelmanagement-System. Mit zahlreichen Kabeldurchführungen und Klettverschlüssen lässt sich der Aufbau eines sauberen Systems einfach realisieren – ein Pluspunkt sowohl für die Optik als auch für die Effizienz des Airflows.

Die Kühlleistung des Pure Base 501 ist dank der vorinstallierten Lüfter sowie der Möglichkeit zur Erweiterung hervorragend. Die Pure Wings 3 Lüfter arbeiten mit einer maximalen Drehzahl von 1200 U/min und erzeugen dabei einen Luftstrom von bis zu 97,5 m³/h bei nur 21,9 dB(A). Dies bedeutet, dass selbst bei intensiven Gaming-Sessions oder rechenintensiven Anwendungen ein leiser Betrieb gewährleistet ist.

Wer sich an der Stelle sorgen bezüglich Staub und co. macht, dem sei gesagt, diese Sorge ist bei be quiet! unberechtigt. Hier gibt es genug Filter oben und unten, die sich in einer Sekunde abnehmen, säubern und dann wieder einfügen lassen, damit euer Build nicht nur leise ist, sondern auch immer gut aussieht.

