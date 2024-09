Kingdom Rush 5: Alliances (PC) Test

Kingdom Rush 5 Alliances ist der neueste Teil der beliebten Tower-Defense-Reihe von Ironhide Game Studio. Diese Serie hat sich mit ihrem charmanten Grafikstil, strategischem Gameplay und humorvollen Elementen einen festen Platz im Herzen vieler Spieler erobert. Der fünfte Teil, Alliances, bringt frischen Wind in die Serie, indem er neue Mechaniken, Helden und Herausforderungen einführt, die sowohl alte Fans als auch Neulinge ansprechen sollen. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte von Kingdom Rush 5 Alliances beleuchten, um euch zu zeigen, ob es den hohen Erwartungen gerecht wird und wie es sich im Vergleich zu seinen Vorgängern schlägt.

Kingdom Rush 5: Alliances – Ein schönes Abenteuer

Kingdom Rush 5 Alliances ist der neueste Teil der bekannten Tower-Defense-Reihe, die es mittlerweile nicht nur für das Smartphone gibt, sondern auch für Konsolen und den PC. Nachdem der letzte Teil zwar in Ordnung, aber definitiv kein Meisterwerk war, hat das Studio aus seinen Fehlern gelernt. Die Wege und Gebäude, die den letzten Teil schwierig und eintönig gemacht haben, wurden hier definitiv überarbeitet, damit dieses Tower-Defense dem Spieler Freiheiten gibt.

Einmal zur Erinnerung, bei solchen Spielen kommen eine bestimmte Anzahl von Wellen mit Monstern, die in eure Basis wollen. Haben es genug geschafft, verliert ihr die Runde. Dementsprechend müsst ihr auf dem Weg Gebäude, Helden und Fallen platzieren, damit diese aufgehalten werden und damit es nicht langweilig wird, gibt es zahlreiche Upgrades, die ihr in verschiedenen Situationen gut gebrauchen könnt.

Wie der Name des Spiels es auch sagt, ist es neu, dass ihr euch mit dem Bösen zu einer Allianz verbündet, um gegen den wahren Feind zu kämpfen. Entsprechend habt ihr aus beiden Fraktionen zahlreiche Helden und Türme zur Verfügung, die euch Level für Level an den Bildschirm fesseln werden. Besonders mit den ganzen Upgrades habt ihr viel zum Ausprobieren, was das Gameplay von Kingdom Rush sehr spannend macht. Zudem steuert ihr immer zwei Helden, was das Gameplay umso spannender macht.

Zusätzlich erwarten euch überall wieder zahlreiche Referenzen zu Spielen und Filmen, die euch Archievements freischalten und das Gameplay umso witziger machen. Link und Navi sind da nur eins von vielen schönen Beispielen.

Je weiter ihr kommt, desto mehr Helden, Türme und Upgrades schaltet ihr auch frei, die ihr nach Belieben nutzen könnt. Schlussendlich seid ihr dann auch der Captain am Steuer und müsst nicht unbedingt bestimmte Türme an Knotenpunkte legen, wie beim letzten Teil. Somit waren wir sehr positiv angetan über das fesselnde Gameplay in Kombination mit der wirklich schönen Grafik.

Kingdom Rush 5: Alliances – Galerie

Kingdom Rush 5: Alliances – Ein kurzes Vergnügen

Diese ganzen schönen Aspekte konnten wir dennoch nur zur Steam Version sagen, denn wir haben seit dem ersten Teil auch immer die iOS/Android Version parat. Da greift ihr nämlich oft zur Geldbörse. Neben dem initialen Preis müsst ihr viele Helden und Türme nämlich freikaufen, welche auf der Steam Version bereits gratis sind. Zusätzlich gibt es dort auch extra Diamanten, um Fallen zu kaufen, die einmalig helfen. Durchaus verstehen wir Konzept und wollen, dass das Studio wächst, dennoch ist der Preisunterschied quasi 20 € am PC vs. mindestens 50 € am Smartphone für den gleichen Inhalt.

Nachdem wir bei dem Preisunterschied einmal schlucken mussten, dachten wir uns, dass wir dafür vermutlich extrem viel geboten bekommen. Das ist leider Kingdom Rush typisch nicht ganz richtig. Zwar ist da extrem viel Liebe im visuellen, als auch im Gameplay, aber es ist auch schnell das Ende der Geschichte erreicht. Für Veteranen gibt es an der Stelle noch Challenges und schwierigere Optionen, aber wirklich neuer Inhalt kommt da nicht mehr.

Es ist zwar etwas im Laufe des Jahres als gratis DLC geplant, aber das ist schlussendlich nicht direkt im Spiel, wodurch ihr maximal 1 – 2 Tage Spielspaß habt, je nachdem wie viel ihr zockt und ob ihr Veteranen seid. Wer eine Herausforderung möchte, wird vermutlich länger daran sitzen, aber bei den Aufgaben sind es vermutlich die wenigsten.

Schlussendlich können wir sagen, dass der fünfte Teil wieder mal eine humorvolle und bessere Umsetzung war, die für kurze Dauer extrem viel Spaß macht. Entsprechend empfehlen wir auch definitiv die Steam Version statt einer mobilen Variante.

Kingdom Rush 5: Alliances – Trailer

Kingdom Rush 5: Alliances – FAQ