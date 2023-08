Blasphemous II (PC/Switch) Test

Die Welt von Cvstodia ruft erneut nach Buße und Rache in Blasphemous II, der Fortsetzung des beliebten Metroidvanias. Entwickelt von The Game Kitchen, verspricht Blasphemous II eine Weiterführung der dunklen und fesselnden Atmosphäre des Originals. In diesem Review werden wir einen näheren Blick auf die Stärken und Schwächen des Spiels werfen.

Blasphemous II – Die Vergebung der Dunkelheit

Blasphemous II hebt die immersive und detailreiche Grafik des Vorgängers auf ein neues Niveau. Die handgezeichneten Pixelartworks fangen die beklemmende Atmosphäre von Cvstodia perfekt ein. Jeder Szene ist ein Gemälde, das von düsteren Gottheiten und sakralen Symbolen geprägt ist. Die visuelle Darstellung ist so gut gestaltet, dass sie den Spieler in die zerrüttete Welt eintauchen lässt. Von den verfallenen Ruinen bis hin zu den finsteren Wäldern – jede Umgebung trägt zur morbiden Stimmung bei.

Das Kampfsystem von Blasphemous II wurde spürbar verfeinert und bietet eine tiefe und belohnende Spielerfahrung. Die Kämpfe erfordern Geschicklichkeit, Timing und die Nutzung der verschiedenen Waffen und Fähigkeiten. Jeder Angriff und jede Parade müssen präzise ausgeführt werden, um das Beste aus den packenden Auseinandersetzungen herauszuholen. Die taktischen Optionen sind vielfältig und ermöglichen es den Spielern, ihren eigenen Kampfstil zu entwickeln. Die Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, die Waffen und Fähigkeiten den persönlichen Vorlieben anzupassen.

Die Erzählung von Blasphemous II wurde aufwendig ausgebaut und liefert eine fesselnde Geschichte, die den Spieler immer tiefer in die Welt von Cvstodia hineinzieht. Die düstere Mythologie und die vielschichtigen Charaktere tragen dazu bei, die Spannung aufrechtzuerhalten. Der Spieler wird in eine Welt des Glaubens, der Buße und der Verzweiflung hineingezogen, die von Anfang bis Ende faszinierend bleibt. Die audiovisuelle Präsentation der Erzählung durch cutscene-ähnliche Sequenzen und sorgfältig komponierte Musik verstärkt die emotionale Wirkung der Handlung.

Die Charakterentwicklung in Blasphemous II bietet eine tiefe Verbindung zum Spielerlebnis. Durch das Sammeln von Reliquien und das Erreichen von Meilensteinen können Spieler ihre Fähigkeiten und Attribute anpassen. Diese Anpassungen ermöglichen es den Spielern, ihre Spielweise zu individualisieren und sich auf unterschiedliche Herausforderungen vorzubereiten. Die wachsende Vielfalt der Optionen stellt sicher, dass jeder Spieler seinen eigenen Pfad der Entwicklung wählen kann.

Blasphemous II – Eine Reise der Reue und Entdeckung

Das Herzstück von Blasphemous II sind zweifellos die furchteinflößenden Bosse und herausfordernden Abschnitte, die den Spieler erwarten. Jeder Bosskampf ist ein intensives Duell, das Können, Geduld und strategisches Denken erfordert. Die Bosse sind mit Liebe zum Detail gestaltet und ihre visuellen Designs spiegeln die tragische Geschichte ihrer Existenz wider. Das Überwinden dieser mächtigen Gegner ist nicht nur eine Belohnung, sondern auch ein Triumph über die Dunkelheit. Die vielseitigen Angriffsmuster und Schwachstellen der Bosse erfordern eine ständige Anpassung der Taktik und sorgen für abwechslungsreiche und mitreißende Kämpfe.

Die Levelgestaltung von Blasphemous II ist ebenso vielfältig wie düster. Die Umgebungen variieren von kargen Wüsten bis hin zu morbiden Kathedralen, die von religiösem Fanatismus durchzogen sind. Jeder Bereich hat seine eigenen Geheimnisse und Herausforderungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Das Erkunden der düsteren Welt von Cvstodia wird durch die sorgfältig gestaltete Grafik und die beklemmende Atmosphäre verstärkt. Geheime Pfade, versteckte Gegenstände und optionale Bereiche belohnen Spieler, die bereit sind, jede Ecke zu erkunden.

Einige technische Unzulänglichkeiten trüben jedoch gelegentlich das Spielerlebnis. Gelegentliche Ruckler und Ladezeiten können den Fluss des Spiels stören und die Immersion unterbrechen. Die visuellen Störungen sind jedoch eher geringfügig und beeinträchtigen nicht das Gesamterlebnis. Die insgesamt verbesserte Grafik und die detaillierten Animationen der Charaktere und Umgebungen sind beeindruckend und tragen zur Immersion bei.

Um sicherzustellen, dass das ganze Erlebnis auch unterwegs so gut herüberkommt, haben wir Blasphemous II auch auf der Nintendo Switch getestet und waren positiv überrascht. Ohne Probleme konnten wir im Dock oder im Handheld-Modus zocken und sind ohne wirkliche Ruckler und co. durch das Spielgeschehen gekommen. Befürchtet hatten wir zuerst anderes, aber wurden mit einem eindrucksvollen Gameplay und toller Grafik auf der Nintendo Switch überrascht. Für ein Metroidvania sind das durchaus wichtige Aspekte, die getrost gut umgesetzt wurden.