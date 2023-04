Metroid Prime Remastered (Switch) Test

Metroid Prime gilt seit langem als eins der besten Spiele der GameCube-Ära. Der nahtlose Übergang der Serie zum First-Person-Genre zeichnete sich durch Action, riesige erkundbare Umgebungen, clevere Rätsel und furchterregende Bosskämpfe aus. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten hat sich die ursprüngliche Version jedoch abgenutzt, aber ähnlich wie Samus am Ende eines jeden Spiels, bringt Metroid Prime Remastered den Titel wieder zu voller Stärke zurück.

Metroid Prime Remastered – Klassiker kehrt zurück

Metroid Prime Remastered nimmt den bereits hervorragenden Originaltitel und gibt ihm einen glänzenden Anstrich. Auch wenn es sich nicht um die einzige Version handelt, bin ich doch erstaunt, wie gut sich der Grafikstil von Metroid Prime auf die moderne Grafik übertragen lässt. Akribisch detaillierte Texturen und eine stark verbesserte Beleuchtung heben die ohnehin schon schönen Charaktermodelle und Umgebungen noch weiter hervor. Sogar der Sound ist besser, was den exzellenten Soundtrack noch angenehmer macht. Tatsächlich sieht alles so gut aus und hört sich so gut an, dass ein weniger sachkundiger Spieler leicht glauben könnte, es handele sich um eine neue Version für 2023.

Die visuellen Verbesserungen sind bemerkenswert, aber die modernisierte Steuerung ist geradezu eine Offenbarung. Diese Version von Metroid Prime bietet verschiedene Steuerungseinstellungen, mit denen du spielen kannst, wie du willst. Die klassische Steuerung und die Pointer-Steuerung, die die GameCube- bzw. Wii-Einstellungen mit einem Stick emulieren sollen, spielen mit der Nostalgie derjenigen, die das Spiel auf diesen früheren Plattformen erlebt haben. Die neue Dual Stick-Option ist jedoch die beste Möglichkeit, Metroid Prime zu spielen.

Bei dieser Einstellung (der Standardeinstellung) wird die Bewegung dem linken Stick und das Zielen dem rechten Stick zugewiesen – die effektivste Modernisierung der Steuerung, an die ich mich erinnern kann. Das beste Kompliment, das ich machen kann, ist, dass mein modernes Ego-Shooter-Gehirn instinktiv wusste, wie man fast jede Aktion mit minimalen Tutorials oder Anleitungen ausführt. In Kombination mit dem Lock-On-System von Samus Anzug bietet dieses Spiel die erstaunliche Machtfantasie, eine der ultimativen Kopfgeldjägerinnen der Galaxis zu sein.

Metroid Prime Remastered – Gut gealtertes Spiel

Mit diesen Verbesserungen im Schlepptau öffnet Metroid Prime Remastered die Türen für ein neues Publikum, um eines der größten Nintendo-Exklusivspiele des 21. Jahrhunderts. Die Erkundung von Tallon IV ist ein unheimliches und atmosphärisches Vergnügen; das ursprüngliche Entwicklerteam der Retro Studios hat es verstanden, die bewährte Metroid-Formel der Erlangung neuer Kräfte, die bei der durchdachten Erkundung einer immer größer werdenden Karte helfen, auf ein völlig neues Genre zu übertragen. Hinzu kommen denkwürdige Bosskämpfe, herausragende Umgebungsgeschichten und aufregende Kampfbegegnungen, und das großartige Design von Metroid Prime fühlt sich immer noch fantastisch an.

Nach meiner erneuten Durchsicht von Metroid Prime hatte ich nur wenige Beschwerden. Die unhandliche Kamera im Morph-Ball, das Fehlen eines echten Wegpunktsystems und das unübersichtliche HUD zeigen das Alter des Spiels, sind aber im großen Rahmen dieses bemerkenswerten Remasters nur winzige Beschwerden. Sogar das antiquierte Checkpoint-System und die vielen Rückverfolgungen sind kaum mehr als Kleinigkeiten und tragen zur Spannung bei, ohne billig zu wirken.

Für mich waren diese Aspekte kein Problem, da ich bereits den ursprünglichen Titel gespielt habe und über diese Aspekte hinweg sehen kann, da ich die Verbesserungen wirklich wichtig empfand. Bei komplett neuen Spielern, die sich noch nie dem Franchise genähert haben bzw. nur den 2D-Varianten, den könnten diese negativen Aspekte durchaus auf den Magen schlagen.

Metroid Prime Remastered ist jedoch mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht. Es ist ein Beweis dafür, wie spektakulär und zeitlos das ursprüngliche Design war. Die visuellen und leistungsbezogenen Verbesserungen tragen viel dazu bei, das Spiel zugänglicher zu machen, aber das Wichtigste an diesen Verbesserungen ist die Tatsache, dass es sich so gut steuert wie fast jeder andere Shooter auf der Switch. Metroid Prime war 2002 ein Meisterwerk, und diese Einschätzung gilt auch noch im Jahr 2023.

