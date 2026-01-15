Cloudheim (PC) Test

Cloudheim ist ein Action-RPG mit kooperativem Gameplay, Crafting und chaotischen, physikbasierten Kämpfen, das am 4. Dezember 2025 im Early Access auf Steam erschienen ist. Dieses Spiel entführt euch in eine farbenfrohe Fantasy-Welt nach dem Untergang Ragnaröks, in der ihr alleine oder mit Freunden als Runari die Welt neu gestalten müsst. Es erwarten euch jetzt bereits zahlreiche Abenteuer und diese schauen wir uns mal in diesem Test an.

Cloudheim – Chaotisch mit Suchtpotenzial

Cloudheim schlägt von der ersten Minute an einen ungewöhnlichen Ton an, indem es klassische Action-RPG-Elemente mit einer kreativ chaotischen Welt und Sandbox-Mechaniken kombiniert. Die Story beginnt im Schatten von Ragnarök, einer apokalyptischen Weltzerstörung, aus deren Trümmern du als sogenannter Runari erwachst. Du bist auserwählt, um alte Götter zu erwecken, die Verderbnis zu bekämpfen und die Schlachtfeld-Inseln wieder zu einem lebendigen Reich zu formen.

Gleich zu Beginn fällt auf, wie Cloudheim die Action mit dem Erkundungsteil verknüpft. Statt sich in einem offenen Weltkartensystem zu verlieren, setzt das Spiel auf eine „Hub-und-Expedition“-Struktur. Eure Basis ist ein riesiger, fliegender Schildkrötenkern namens Odin Shell, von dem aus ihr einzelne handgefertigte Inseln und Dungeons anfliegt. Jede Expedition fühlt sich ein wenig wie ein Mini-Abenteuer an, mit eigenen Gegnern, Rätseln und Loot, der euch stärker macht.

Das Kampfsystem ist eines der größten Highlights, aber auch ein Quell zwiegespaltener Eindrücke. Die Kämpfe sind bewusst wild und schnell. Gegner und Objekte reagieren dynamisch auf Kräfte, die ihr als Spieler ausübt. Ob ihr nun Mauern einstürzt, Fässer in Feinde katapultiert oder Gegner per Lasso in Tornados wirbelt, die Welt scheint euch als Werkzeug und Waffe zugleich zu dienen. Diese Art von physikbasiertem Gameplay sorgt häufig für spektakuläre Momente und unerwartete Kettenreaktionen, die sich gerade im Mehrspielermodus mit Freund:innen besonders befriedigend anfühlen.

Cloudheim – Galerie

Cloudheim – Viel mehr als nur ein Zelda-Feeling

Neben der Action bietet Cloudheim ein tiefes Crafting-System. Waffen, Rüstungen und Artefakte stellen sich nicht nur als bloße Zahlenwerte heraus, sondern verändern aktiv deinen Spielstil und eröffnen neue Kombinationsmöglichkeiten. Besonders effektiv ist dabei, dass Crafting und Kampf miteinander verzahnt sind. Die Ressourcen, die ihr auf den Expeditionen sammelt, werden in der Basis verarbeitet und wiederum in neue Gegenstände und Fähigkeiten investiert, die euch spätere Abenteuer erleichtern oder komplett neue Herangehensweisen erlauben.

Ein ungewöhnlicher, aber sehr interessanter Aspekt ist das Shop-Management in der Basis. Während viele Action-RPGs Crafting als reines Mittel zum Zweck behandeln, verwandelt Cloudheim deine Werkstatt auf dem Odin Shell in einen Fantasieladen, in dem ihr Waren ausstellt, NPC-Kunden bedient und so Einnahmen generiert, um eure Basis zu erweitern. Dieser Aufbau kann anfangs ungewohnt wirken, bietet aber eine zusätzliche strategische Ebene, die den Spielfortschritt greifbarer macht und motiviert, sich auch abseits des Schlachtfelds mit eurem Inventar und eurer Wirtschaft auseinanderzusetzen.

Auch die Erkundung selbst ist abwechslungsreich und lohnend. Unterschiedliche Biome, versteckte Dungeons und wechselnde Missionstypen sorgen dafür, dass das Spiel selten in repetitive Muster verfällt. Umso mehr, wenn ihr mit Freunden spielt. Im Online-Koop für bis zu vier Spieler könnt ihr taktische Combos koordinieren, Ressourcen teilen und gemeinsam komplizierte Gegnergruppen auseinandernehmen, was das Spielgefühl nochmals erweitert.

Technisch zeigt sich Cloudheim bereits in der Early Access-Version überraschend stabil. Die Kombination aus farbenfroher Grafik, flexiblen Bewegungsoptionen (inkl. Dreifachsprung und geschmeidigen Parkour-Elementen) und physikinteraktiven Umgebungen erzeugt eine lebendige Atmosphäre, die motiviert, immer weiterzuspielen. Zwar gibt es noch kleinere Unstimmigkeiten bei der Basis-Platzierung, ein paar Balance-Fragen im Progressionssystem oder gelegentliche Performance-Schwankungen, doch die häufigen Updates und die aktive Community-Einbindung lassen hoffen, dass viele dieser Punkte im Laufe der Early Access-Phase optimiert werden.

Cloudheim fühlt sich in seiner Grundform bereits wie ein fertiges Spiel an, trotz Early Access-Status. Der Mix aus Action, Crafting, Shop-Simulation und Coop-Erlebnissen ergibt einen Gameplay-Loop, der sowohl motivierend als auch befriedigend ist, besonders wenn man sich auf die chaotische Physik und die kreative Freiheit einlässt.

Cloudheim – Trailer

Cloudheim – Häufig gestellte Fragen (FAQ)