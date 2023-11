JBL Quantum 810 Wireless (PC) Test

JBL, bekannt für seine hochwertigen Audio-Lösungen, hat mit dem Quantum 810 ein Gaming-Headset auf den Markt gebracht, das sowohl für passionierte Gamer als auch für Audiophile interessant sein könnte. Dieses drahtlose Headset verspricht nicht nur immersiven Sound, sondern auch Komfort und Flexibilität für lange Gaming-Sessions. Wir haben dieses interessante Headset an mehreren PCs, Smartphone und Konsolen getestet, um euch darüber alles erzählen zu können.

JBL Quantum 810 Wireless – Tolle Ästhetik und Bauqualität

Das JBL Quantum 810 präsentiert sich mit einem eleganten, futuristischen Design, das typisch für die Quantum-Serie ist. Die Kombination aus robusten Materialien und einer ansprechenden Farbgebung verleiht ihm ein hochwertiges Aussehen. Die Ohrpolster und der Kopfbügel sind mit weichem Material bezogen, was lange Tragezeiten angenehm macht.

Ein entscheidender Aspekt bei Gaming-Headsets ist der Tragekomfort, besonders bei langen Sessions. Das Quantum 810 punktet hier mit einem verstellbaren Kopfbügel und drehbaren Ohrmuscheln, die sich an verschiedene Kopfformen und -größen anpassen lassen. Die Memory Foam-Ohrpolster sorgen für eine gute Passform und isolieren effektiv Umgebungsgeräusche. Das klingt prinzipiell alles gut und im ersten Moment ist das Headset auch wirklich angenehm und dabei hochwertig. Dennoch haben wir einen wichtigen Knackpunkt und das ist das Gewicht.

Mit insgesamt 418 Gramm ist das Headset zwar unglaublich anpassungsfähig und angenehm, dennoch tut der Nacken bzw. Hals nach ein paar Stunden durchaus weh. Wir empfehlen zwischendurch mal das Headset abzusetzen, denn auf Dauer ist das leider nicht gesund.

Der Klang des Quantum 810 dagegen ist wirklich beeindruckend. Der Sound ist fein abgestimmt zwischen Höhen, Mitten und Bässen sorgt für ein klares und ausgewogenes Klangbild. Mit der JBL Quantum Software könnt ihr, wie auch bei anderen JBL Produkten viel herumspielen, bis ihr ein passendes Profil erstellt habt fürs Gaming oder Homeoffice. Einzig den JBL QuantumSURROUND Sound fanden wir in unseren Spielesessions nicht wirklich angenehm. Es hat für mehr Verwirrung als Hilfe gesorgt.

Ein gutes Gaming-Headset benötigt auch ein leistungsfähiges Mikrofon. Das Mikrofon des Quantum 810 liefert klare Sprachübertragung, was in Multiplayer-Spielen unerlässlich ist. Die Noise-Cancelling-Funktion trägt dazu bei, Hintergrundgeräusche zu reduzieren und die Stimme des Spielers hervorzuheben. Zwar ersetzt es definitiv separates Mikrofon, wie ein RODE, aber es tut einen guten Job für ein Headset.

JBL Quantum 810 Wireless – Galerie

JBL Quantum 810 Wireless – Ein Alleskönner

Als drahtloses Headset bietet das Quantum 810 verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Es kann über Bluetooth mit Mobilgeräten oder über den mitgelieferten USB-Dongle mit PCs und Konsolen verbunden werden. Die drahtlose Verbindung ist stabil und bietet eine gute Reichweite, was für Bewegungsfreiheit während des Spielens sorgt. Ich bin zum Teil zur anderen Seite der Wohnung gegangen und hatte trotzdem keine Verbindungsabbrüche. Spätestens an der Stelle wurde mein Vitrix Gambit Headset ersetzt.

Die Bedienelemente am Headset sind intuitiv und leicht zugänglich. Benutzer können Lautstärke, Mikrofon-Stummschaltung und andere Funktionen direkt am Headset steuern. Die JBL QuantumENGINE Software ermöglicht es, verschiedene Audioeinstellungen und Profile anzupassen, was eine personalisierte Nutzung des Headsets ermöglicht.

Die Akkulaufzeit des JBL Quantum 810 ist ein weiteres Highlight. Mit einer beeindruckenden Laufzeit von bis zu 30 Stunden bei voller Ladung ermöglicht es ausgedehnte Gaming-Sessions ohne Unterbrechung. Bedingung dafür ist nur, dass die Beleuchtung aus ist. Dies ist besonders nützlich für Gamer, die lange Zeiträume ohne die Notwendigkeit des Aufladens genießen möchten. Darüber hinaus verfügt das Headset über eine schnelle Ladeoption per USB-C, was in Zeitnot sehr praktisch ist.

Die Softwareintegration des Quantum 810 ist ein entscheidender Faktor für das individuelle Erlebnis. Mit der JBL QuantumENGINE-Software können Nutzer zahlreiche Audioeinstellungen anpassen, von Equalizer-Präferenzen bis hin zu Mikrofonpegeln. Dies ermöglicht es den Spielern, das Audioerlebnis ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

Die Software bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Benutzerprofile zu erstellen, was besonders nützlich ist, wenn das Headset in verschiedenen Umgebungen oder für verschiedene Spiele verwendet wird. Die Benutzer können zwischen diesen Profilen nahtlos wechseln, was eine flexible und auf die individuellen Präferenzen zugeschnittene Nutzung ermöglicht.

Am Ende kommen wir noch einmal zu meinem persönlichen Highlight. Da das Headset Bluetooth und einen Dongle besitzt, könnt ihr dieses Headset an zwei Geräte gleichzeitig anschließen. Als Beispiel PC und die Spielekonsole eurer Wahl oder am Smartphone und der PS5. Die Optionen sind zahlreich und werden vermutlich dem ein oder anderen sehr nützlich sein. Wir finden das definitiv stark und haben das Headset mittlerweile jeden Tag in Betrieb!

JBL Quantum 810 Wireless – Fazit

Das JBL Quantum 810 erweist sich als ein hervorragendes Gaming-Headset, das in nahezu allen Bereichen überzeugt. Die Kombination aus exzellenter Soundqualität, angenehmen Tragekomfort, robuster Akkulaufzeit und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Gamer. Die intuitiven Bedienelemente und die umfassenden Personalisierungsoptionen über die JBL QuantumENGINE-Software erhöhen den Gesamtwert des Headsets weiter.

Während es in der oberen Preisklasse liegt, rechtfertigt die gebotene Qualität und Funktionalität den Preis. Für Gamer, die nach einem drahtlosen Headset mit erstklassiger Audioleistung, hoher Benutzerfreundlichkeit und langer Akkulaufzeit suchen, ist das JBL Quantum 810 eine ausgezeichnete Wahl. Es ist ein Beweis für JBLs Fähigkeit, hochwertige Audio-Hardware zu produzieren, die sowohl leistungsstark als auch benutzerorientiert ist.

JBL Quantum 810 Wireless – Vorstellungsvideo