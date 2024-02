Der Markt für Gaming-Monitore ist hart umkämpft, mit einer Vielzahl von Optionen, die sich in Größe, Leistung und Preis unterscheiden. iiyama, ein Unternehmen mit einer langjährigen Geschichte in der Herstellung von Displays, hat mit dem G-Master GB2745QSU ein Produkt auf den Markt gebracht, das darauf abzielt, eine Balance zwischen hoher Leistung und bezahlbarem Preis zu bieten. Der Monitor ist mit einem 27-Zoll-IPS-Panel ausgestattet, das eine Auflösung von 2560×1440 Pixeln (QHD) bietet, unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 100 Hz und hat eine Reaktionszeit von 1 ms, was ihn auf dem Papier zu einer attraktiven Option für Gamer macht. Um das ganze noch spannender zu machen, vergleichen wir auch diesen Monitor mit dem LG Ultra Gear 27GP850-B.

iiyama G-Master GB2745QSU – QHD für jeden Geldbeutel

Der iiyama G-Master GB2745QSU bringt eine Reihe beeindruckender technischer Spezifikationen mit sich, die auf den ersten Blick das Interesse jedes ernsthaften Spielers wecken. Das 27-Zoll-IPS-Panel bietet nicht nur eine scharfe QHD-Auflösung, sondern auch eine hohe Bildwiederholrate und schnelle Reaktionszeit, die für ein flüssiges Spielerlebnis unerlässlich sind. Darüber hinaus verspricht die IPS-Technologie eine exzellente Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, was den Monitor vielseitig einsetzbar macht, sowohl für Gaming als auch für andere Aufgaben wie Bildbearbeitung oder das Anschauen von Filmen.

Design seitig präsentiert sich der GB2745QSU in einem schlichten, aber eleganten Look, der sich nahtlos in jede Gaming- oder Arbeitsumgebung einfügt. Zwar fühlt sich dieser sehr nach Plastik in Relation zum LG an, aber hat dafür auch kaum einen Rand, bis auf bei der unteren Seite, was ein massiver Pluspunkt ist.

Die schmalen Bildschirmränder verstärken das immersiven Erlebnis und machen den Monitor auch für Multi-Monitor-Setups attraktiv. Anschlussseitig bietet der Monitor eine gute Auswahl, darunter DisplayPort, HDMI und USB-Möglichkeiten, was die Konnektivität mit verschiedenen Geräten vereinfacht.

Der Standfuß ist in diesem Fall durchaus robust und ermöglicht einen gewissen Spielraum, doch auch hier empfehlen wir definitiv einen Monitorarm. Dank der VESA Halterung, sollte das auch absolut kein Thema sein.

Die wahre Leistung eines Gaming-Monitors zeigt sich erst in der Praxis, und der iiyama G-Master GB2745QSU hat in diesem Bereich viel zu bieten. Bei Tests mit verschiedenen Spielen, von schnellen Shootern wie Counter Strike 2 oder Valorant bis hin zu grafikintensiven neueren Titeln wie Skull & Bones oder das klassische Cyberpunk, liefert der Monitor durchweg eine beeindruckende Leistung. Die hohe Bildwiederholrate und die schnelle Reaktionszeit tragen dazu bei, dass Bewegungen flüssig und ohne störende Verzögerungen dargestellt werden, was besonders in schnellen Spielsituationen einen Vorteil darstellt.

Das gilt zumindest, wenn ihr die Bildwiederholungsrate eingrenzt und da kommen wir auch zum Knackpunkt in Relation zum LG Ultra Gear 27GP850-B. Zwar zieht dieser Monitor in Relation zum teureren Konkurrenten im ersten Moment der Praxis die besseren Karten (Bild ist direkt ohne spezifische Modi schöner), doch merken wir den Unterschied, wenn es an die Bulleten geht. Sobald es hektisch, sehr schnell und farbenfreudig wird, haben wir nämlich hier und da leichtes Screen-Tearing. Das ist zwar schade, aber nicht wirklich schlimm, da der Monitor schlussendlich trotzdem wirklich gut ist, aber dazu gleich mehr.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterstützung von Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und Stottern effektiv reduziert, indem sie die Bildwiederholrate des Monitors mit der Ausgaberate der Grafikkarte synchronisiert. Diese Funktion verbessert das Spielerlebnis erheblich, indem sie für eine gleichmäßige Darstellung ohne Bildfehler sorgt. Auch die Farbwiedergabe und die Helligkeitsstufen des Monitors sind hervorzuheben, die zusammen mit den weiten Betrachtungswinkeln dafür sorgen, dass Spiele in voller Pracht dargestellt werden.

Und das tut der Monitor tatsächlich auch wirklich gut, zumindest bis 100 Hz. Daher finden wir ist das ein super Budget-Monitor für Spieler, die keine 120, 144 oder 165 benötigen. Besonders für Konsolenspieler dürfte dieser Monitor also interessant sein.

iiyama G-Master GB2745QSU – Galerie

iiyama G-Master GB2745QSU – Guter Einstieg, aber da geht noch mehr

Die Performance in Gaming-Szenarien ist jedoch nicht die Einzige kleine Schwäche. Obwohl die IPS-Technologie für ihre Farbgenauigkeit bekannt ist, kann sie in sehr dunklen Szenen zu einem geringfügigen IPS-Glow führen, was einige Benutzer stören könnte. Dies ist jedoch ein allgemeines Merkmal von IPS-Panels und tritt nicht spezifisch nur bei diesem Modell auf.

Aber wenn wir schon dabei sind, hat dieser Monitor noch eine Black-Tuner-Funktion. Diese hilft zwar nicht gegen IPS-Glow, aber euch beim Zocken, da dieser die Sicht in schattigen Bereichen helfen soll. Wir persönlich schalten dafür gerne einfach die Helligkeit etwas höher, aber da kommen wir auch noch zum nächsten kleinen Problem. Der Bildschirm ist nämlich mit 250 nits nicht unbedingt der Hellste, was es in über und unter beleuchteten Räumen durchaus etwas schwierig darstellt. Dafür kann man jedoch mit einer Bildschirmlampe zum Teil etwas Abhilfe schaffen.

Was dagegen wirklich cool ist, ist die Funktion zur Reduzierung von Blaulicht, wodurch eure Augen geschont werden. Da das bei uns definitiv ein Thema ist, sind wir da auch glücklich diese Funktion nicht missen zu müssen, da nicht jeder einen Blaulichtfilter in der Brille hat.

Schlussendlich punktet der iiyama G-Master GB2745QSU mit einigen Aspekten, die wir zuerst nicht bedacht hatten. Der Monitor wird direkt angeschlossen und hat ein wirklich angenehmes Bild und keine nervigen Profile wie der LG, wodurch wir nicht ewig warten mussten, bis wir loslegen konnten. Auch allgemein gibt es viel zum Herumprobieren, aber es ist auf gar keinen Fall ein muss. Das macht den Monitor simpel fürs Zocken und Arbeiten, bis zu einem gewissen Grad, denn wer wirklich hohe Erwartungen hat, muss durchaus tief in die Tasche greifen. Dazu stellen wir euch aber zeitnah noch den MSI MAG274UPF vor.

iiyama G-Master – Vorstellung #monitors4gamers

iiyama G-Master GB2745QSU – FAQ