Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch @ gamescom

Auf der Gamescom 2025 durfte ich einen ersten Blick auf Wishblossom Ranch werfen, die neue Erweiterung für Disney Dreamlight Valley. Besonders aufregend für mich war es, die völlig neue Möglichkeit zu haben, ein eigenes Pferd zu designen und zum ersten Mal zu reiten. Was auf dem Papier nach einem niedlichen Feature klingt, fühlte sich in der Demo überraschend hilfreich an. Das ist jedoch nicht alles, es erwartet euch eine komplett neue Welt, sowie neue Disney-Charaktere.

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch – Eine wunderschöne Erweiterung

Gleich zum Start der kleinen Vorführung der Erweiterung wurden wir gefragt, ob wir ein Haustier haben. Mit einem Blick auf das Smartphone, wo meine Katze sichtbar war, wussten die Entwickler Bescheid. Denn wir fingen zuerst mit dem Personalisieren unseres eigenen Pferdes an, ganz im Stile meines Katers.

Ein bisschen Orange, hier und da noch etwas Schwarz und Weiß sowie nette Accessoires. Zack war mein Kater Berti eine Katze in Disney Dreamlight Valley und gleichzeitig eins der Highlights der neuen Erweiterung. Denn Wishblossom Ranch führt das Reiten als völlig neue Gameplay-Dimension ein und das spürt man sofort.

Es geht nämlich nicht nur darum, dass ihr reiten könnt, sondern auch um alles, was euer Pferd nun kann. Beim Reiten seid ihr nun schneller, könnt über Objekte springen und auch alle anderen Tätigkeiten erledigen, wie Farmen, Quests erledigen und co.

Abgesehen davon setzt sich Wishblossom Ranch thematisch in einer wunderschönen, alpinen Welt fort. Wer als Bösewicht dort sein unwesen treibt, wurde uns jedoch nicht verraten. Dennoch wissen wir, dass euer Abenteuer dort gemeinsam mit Disney-Freunden wie Schneewittchen, Tinkerbell oder Maximus als tierischer Begleiter fortgeführt wird.

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch – Ein neuer Ort zum kreativ sein

In der Demo wirkte so weit alles stimmig vom atmosphärischen Schneelicht über beschwingten Sound bis zur sanften Bindung, die ihr mit deinem Pferd aufbauen könnt. Die Kombination aus Ranchaufbau, Pferdepflege und story-getriebener Erkundung gibt dem ganzen echt „cozy“ Tiefe und erinnert schon jetzt an klassische Lebenssimulationen mit Disney-Magie.

Wishblossom Ranch macht Lust auf mehr und bietet euch neben den genannten Features wieder viel Raum für kreativen Freiraum. Da sind sogar die Entwickler gespannt, was die Community wieder zaubert.

Pferde reiten, pflegen und sich mit beliebten Disney-Figuren in einer verträumten Winterlandschaft verbinden? Das klingt nicht nur nach einem perfekten Familien-Spiel, sondern nach einem echten Wohlfühl-Erlebnis. Die Mischung aus persönlicher Bindung, stimmigem Setting und interessanter Story zeigt, dass diese Erweiterung mehr ist als nur ein Add-on. Sie ist nämlich ein kleines Abenteuer zum Träumen und Gestalten.

