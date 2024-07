JBL Quantum Stream Studio (Hardware) Test

Das JBL Quantum Stream Studio Mikrofon ist ein hochwertiges USB-Mikrofon, das speziell für Gamer, Streamer und Content-Creator entwickelt wurde. Mit einem Preis von rund 130 Euro gehört es zu den mittelpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht jedoch eine Vielzahl von Funktionen und eine herausragende Leistung. Das Mikrofon ist für Multi-Plattform-Nutzung konzipiert und bietet Kompatibilität mit PC, aktuellen Konsolen und sogar Mobilgeräten. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte des JBL Quantum Stream Studio beleuchten, um euch zu zeigen, ob sich dieser Preis lohnt und wie es sich im Vergleich zu anderen USB-Mikrofonen schlägt.

JBL Quantum Stream Studio – Schickes Rundumpaket

JBL macht nicht nur gute Kopfhörer und Lautsprecher, das hat diese Firma bereits mit der Quantum Reihe gezeigt. Entsprechend waren wir von dem JBL Quantum 810 bzw. 910 sichtlich begeistert und das hat auch gezeigt, dass JBL auf ihre Community hört.

Passend zu einem Gaming-Setup darf entsprechend heutzutage kein Mikrofon fehlen und diese Lücke wird mit dem JBL Quantum Stream sowie dem JBL Quantum Stream Studio geschlossen. Die genannten Headsets von JBL sind zwar gut, aber vom Klang her kommen diese nicht an ein separates USB-Mikrofon dran. Dementsprechend haben wir uns das Spitzenmodell, das Stream Studio, genauer angesehen.

Der Lieferumfang ist relativ pragmatisch gehalten. Neben dem Mikrofon befindet sich ein hochwertiger Metalltischständer und das USB-C zu USB-A Kabel in der Verpackung. Somit ist auch der Anschluss am PC oder der Konsole recht einfach. Ihr könnt das Mikrofon einfach anschließen und loslegen. Es bietet sich jedoch an direkt die JBL QuantumENGINE mitzuinstallieren, da ihr in der Software noch viele Einstellungsmöglichkeiten für Mikrofon und Beleuchtung habt. Das haben wir entsprechend auch getan, aber dazu später mehr.

Im ersten Moment, wenn alles angeschlossen ist, lässt sich dennoch sagen, dass das Design des JBL Quantum Stream Studio ziemlich schick mit dem RGB ist. Das Mikrofon selbst ist im Gegensatz zum Ständer nicht aus Metall, sondern einer Art Hartplastik, damit es auch nicht zu schwer ist. Dennoch sieht es sehr hochwertig aus. Da wir unseren Schreibtisch nicht voller Kabel haben wollten, haben wir entsprechend das Mikrofon an einen Schwenkarm angeschlossen. Der Anschluss des Mikrofons ist dabei universal und kann an verschiedenste Mikrofonständer angeschlossen werden.

Die Bedienung des Mikrofons ist entsprechend simpel gehalten. Auf der Vorderseite befindet sich ein großer Drehknopf, mit dem die Lautstärke und der Gain eingestellt werden können. Ein Touchfeld auf der Oberseite ermöglicht das schnelle Stummschalten des Mikrofons, wobei ein RGB-Ring anzeigt, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist oder nicht. Diese visuelle Komponente ist besonders nützlich, um sicherzustellen, dass das Mikrofon während wichtiger Aufnahmen oder Streams nicht versehentlich stummgeschaltet ist.

Nun kommen wir aber auch mal zum wichtigsten Teil, der Klangqualität des Mikrofons. In dieser Kategorie schneidet das Mikrofon ordentlich für ein mittelpreisiges Gerät ab. Da kommt es gleichauf mit dem Hyper X QuadCast bzw. QuadCast S und schneidet gleichzeitig besser als das EPOS B20 ab, welche wir zuvor getestet haben. Somit ist es ein schickes und gutes Mikrofon für Gamer, Streamer als auch Content-Creator.

Entsprechend könnt ihr auch zwischen vier Modi wechseln, welche passend für die genannten Nutzer sind, um die Aufnahmeausrichtung zu wählen. Für Leute, die einen Podcast betreiben, können als Beispiel durchaus die stereo- und omnidirektionalen Modi interessant sein, um mehrere Personen aufzunehmen. Hingegen wollen Gamer und Streamer vermutlich den Kardioid-Modus, damit nur ihre Stimme aufgenommen wird. Das funktioniert auch ziemlich gut und lästige Hintergrundgeräusche werden dann auch je nach Lautstärke zum Teil gefiltert.

JBL Quantum Stream Studio – Vielseitig nutzbar

Ein wirkliches Highlight ist das RGB-VU-Meter, das die Lautstärkeentwicklung in Echtzeit anzeigt. Das ermöglicht es euch, die Lautstärke eurer Stimme im Auge zu behalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Auch beim Thema Konnektivität ist das Stream Studio vorne mit dabei, denn per USB könnt ihr es auch an eure Konsolen anschließen … nur nicht an alle, da ihr dafür ein USB-C zu USB-C-Kabel benötigt, welches leider nicht im Lieferumfang ist, für den Preis von knapp 130 €.

Bis jetzt ist dieses Mikrofon aus dem Hause JBL ein ziemliches Schmuckstück. Es fühlt sich zwar nicht so gut wie das EPOS B20 an oder ist nicht so bunt, wie das QuadCast S, aber mit den bisher genannten Features kann es die meisten Aspekte ausgleichen. Doch kommen wir noch einmal zur JBL QuantumENGINE Software.

Diese Software war unserer Meinung nach bis jetzt immer ordentlich, für die Headsets zumindest. Bei Mikrofon dagegen waren wir etwas enttäuscht, da diese nicht nur wenig Equalizer Optionen hat, sondern auch im Bereich RGB-Beleuchtung nicht unbedingt glänzt, da ein Klick genügt, damit alles an der Beleuchtung falsch ist. Das ist zwar prinzipiell kein Dealbreaker, aber diese Aspekte sollten einem bewusst sein.

