Sushi Ben (PC) Test

Sushi Ben ist ein charmantes narratives Abenteuer mit Anime-Stil, das uns von Anfang an verzaubert hat. Das Spiel erzählt die Geschichte, wie du eine geliebte lokale Sushibar rettest, während du in der Kleinstadt Kotobuki neue Freundschaften schließt und dich durch eine bunte Welt voller Mini-Spiele und schrulliger Charaktere schlägst. Was euch erwartet und wie wir das Spiel finden, erfahrt ihr hier.

Sushi Ben – Slice-of-Life der sich lohnt

Sushi Ben präsentiert sich als eine Mischung aus interaktiver Geschichte, Slice-of-Life-Abenteuerspiel und abwechslungsreichen Minispielen. Das alles eingebettet in eine lebendige Anime-Inszenierung. Die Story beginnt mit deiner Ankunft in Kotobuki Town, einem malerischen Küstenort, dessen herzliche Gemeinschaft und liebenswert schräge Bewohner im Mittelpunkt der Handlung stehen. Deine Herausforderung ist es, die örtliche Sushibar vor skrupellosen „Landsharks“ zu retten. Dabei handelt es sich um großstädtische Immobilienhai-Figuren, die das Städtchen Stück für Stück übernehmen wollen.

Die narrative Struktur ist das Herzstück des Spiels. Anstatt sich in reine Spielmechanik zu verlieren, legt der Titel starken Fokus auf Charakterbeziehungen und erzählerische Tiefe, was durch voll vertonte Dialoge mit einem umfangreichen Sprecherteam. Darunter sind auch bekannte Stimmen aus Anime-Produktionen. Die Dialoge sind humorvoll geschrieben und schaffen es, zwischen ernsthaften Momenten und überdreht komischen Szenen zu wechseln, ohne dabei flach zu wirken.

Was das Gameplay betrifft, zeigt Sushi Ben viel Abwechslung: Neben der Kern-Story, die sich über etwa 8 + Stunden Story-Quests erstreckt, gibt es über 4 + Stunden an Minispielen wie Angeln, Bogenschießen, Gassigehen mit Hunden, Geisterjagd und mehr. Diese Minispiele sind nicht nur nette Pausen von der Hauptgeschichte, sondern verfügen über eigene kleine Herausforderungen und Belohnungen, die deine Beziehung zu den Dorfbewohnern vertiefen oder neue Story-Zweige eröffnen können.

Sushi Ben – Galerie

Sushi Ben – Ein Augenschmaus für Mangafans

Ein optisches Highlight von Sushi Ben sind die 3D-Manga-Panels, die narrative Momente visuell wie in einem Comic oder Anime aufbereiten und damit die Story lebendig und einzigartig präsentieren. Diese Panels springen dynamisch in Szene und geben dem Spiel ein Flair, das sich deutlich von klassischen Visual Novels abhebt.

In Sachen Präsentation überzeugt Sushi Ben mit einer farbenfrohen, stilisierten Welt, die trotz weitgehend ruhiger Erkundung viel Charakter hat. Die Welt wirkt lebendig, die verschiedenen Charaktere besitzen jeweils eigene Visuals und Animationen, und die Küstenkulisse von Kotobuki Town ist ein Ort, den man gerne wieder besucht. Die Soundkulisse ist gut gewählt und unterstützt die emotionale und gelegentlich skurrile Tonalität des Spiels spürbar – auch wenn sie selten melodische Ohrwürmer liefert, wie man sie aus größeren Produktionen kennt.

Inhaltlich kann das Spiel insbesondere durch seine Geschichten und die Interaktion mit den Dorfbewohnern punkten. Du übernimmst kleinere Aufgaben, löst Probleme einzelner NPCs, erkundest fesselnde Nebenplots und bemerkst bald, dass Sushi Ben mehr ist als nur ein schnödes Quest-Abenteuer. Die Balance zwischen Hauptstory und Nebenaktivitäten ist in der Regel gut getroffen.

Allerdings ist Sushi Ben kein perfekter Titel. Wie bei vielen storyzentrierten Adventures kann sich das Tempo stellenweise etwas ziehen, wenn du dich zwischen Minispielen und Erzählsequenzen befindest. Für manche ist wahrscheinlich nicht jeder Mini-Game-Abschnitt gleich spannend und es kann sich wiederholend anfühlen. Zudem gibt es vereinzelt kleinere technische und UI-Probleme, etwa bei der Interaktion mit NPCs oder der Steuerung. Besonders in VR-Settings oder auf Steam Deck kann die Navigation mitunter frickelig sein. Diese Kritikpunkte sind aber meist nicht spielentscheidend, sondern eher kosmetischer Natur.

Sushi Ben – Gameplay Trailer

Sushi Ben – Häufig gestellte Fragen (FAQ)