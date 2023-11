EA Sports UFC 5 (PS5) Test

Mit EA Sports UFC 5 sollen im virtuellen Kampfsport neue Maßstäbe gesetzt werden. Das Entwicklungsteam setzt dabei auf ein überarbeitetes System für die Darstellung von Trefferwirkungen und unter anderem auf Neuerungen im Bereich der Schlagtechniken. Die wichtigste Frage vorweg: Bietet UFC 5 ein noch intensiveres Spielerlebnis und hält die Spannung auf dem hohen Niveau, das Fans der Serie gewohnt sind? Die Antwort erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

EA Sports UFC 5 – Ein Schwergewicht im MMA-Spielgenre

EA Sports UFC 5 schafft es, im Bereich der Kampfsportvideospiele einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es meistert den Spagat zwischen authentischer Sportdarstellung und actiongeladenem Kampfspiel mit Bravour. Aus meiner Sicht bietet es Spielern sowohl eine tiefgehende Simulation als auch adrenalingeladene Beat’em-Up Elemente. Besonders das ausgeklügelte Schadensmodell trägt dazu bei, dass jeder Schlag und Tritt im virtuellen Octagon schwerwiegende Folgen haben kann.

Im direkten Vergleich zum Vorgänger, welcher die harten Realitäten des MMA-Kampfsports nur oberflächlich abbildete, legt der neueste Teil deutlich zu. Hier sind Verletzungen nicht nur visuelle Effekte, sondern beeinflussen den Kampfablauf erheblich. Eine gebrochene Nase oder tiefe Schnitte sind nunmehr nicht nur schmerzhaft anzusehen, sondern haben echten Einfluss auf die Kampfdynamik. Übersichtlich gestaltete Indikatoren zeigen dem Spieler jetzt in EA Sports UFC 5 die Schwächung seines Kämpfers an. Dadurch sind strategische Entscheidungen gefragt: Soll man eher defensiv vorgehen oder auf einen kraftvollen Schlag hoffen, der das Blatt wendet? Dieses Spiel lädt ein zu einem klugen Ringen um den Sieg und belohnt diejenigen, die mutig genug sind, das Risiko einzugehen.

EA Sports UFC 5 – Eine Arena voller Erzählungen

EA Sports UFC 5 katapultiert die Spieler in eine Arena, in der jede Aktion ihre eigene Dynamik hat. Das Spiel gestaltet jede Begegnung als einzigartiges Ereignis, indem es eine beeindruckende Vielfalt an Kampfschaden-Visualisierungen bietet, die eine Spanne von bis zu 60.000 verschiedenen Verletzungstypen im Gesichtsbereich abdecken. Die Verletzungen, die sich von Moment zu Moment entwickeln, verleihen jedem Match eine individuelle Note. Ein früher Schlag in EA Sports UFC 5 kann eine entscheidende Schwachstelle offenlegen, die den Gegner bis zum technischen K.o. oder zur medizinischen Bewertung durch den Ringarzt treibt. All das führt zu einem authentischen MMA-Erlebnis.

Die grafische Inszenierung der Kampfspuren ist bahnbrechend und macht jeden Kampf zu einem lebendigen Ereignis. Blut und Schweiß schreiben auf der Matte die Geschichte des Gefechts. Die Glanzpunkte des Verletzungssystems werden in den Zeitlupen-Wiederholungen der Knockouts zelebriert, welche den Kampf dramatisch abrunden.

EA Sports UFC 5 – Revolution im Ring

Mit EA Sports UFC 5 markiert das Entwicklungsteam einen Wendepunkt im Bereich des virtuellen Kampfsports. Das überarbeitete Schadens- und Replay-System transformiert die Art und Weise, wie Kämpfe geführt und erlebt werden. Das Erreichen eines Knockouts ist ein atemberaubender Moment, der mich mit jedem Risiko, das ich eingehe, immer wieder aufs Neue fesselt. Die Knockout-Animationen, in denen die Kämpfer schwer zu Boden gehen, sind beeindruckend lebensecht. Hier und da besteht jedoch gelegentlich noch Verbesserungsbedarf bei den Bewegungen. Die Bodenkampfanimationen bei technischen K.o.s sind jedoch deutlich realistischer und eine klare Steigerung im Vergleich zum Vorgänger.

Die grafische Darstellung und die Szenerie vor und nach den Kämpfen sind außerordentlich realitätsnah und spiegeln die Atmosphäre echter UFC-Events wider. Besonders erwähnenswert sind die personalisierten Einmärsche von bekannten Kämpfern, die den realen Vorbildern nachempfunden sind. Diese Detailtreue schafft eine authentische Präsenz der Kämpfer innerhalb und außerhalb des Octagons. Vor allen Dingen verleiht es dem Spiel so einen individuellen und durchdachten Charakter.

Das überarbeitete Kontrollsystem sorgt für eine geschmeidige und benutzerfreundliche Steuerung der Kämpfer, wobei sich Angriffs- und Verteidigungsbewegungen wesentlich realistischer anfühlen. Die Anpassung der Schlaggeschwindigkeit nach Gewichtsklassen trägt zu einer größeren Vielfalt und Realitätsnähe bei. Dadurch lasssen sich Kämpfer je nach Kategorie spürbar unterschiedlich bewegen.

Das Ringkampf- und Submission-System wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun ein fließenderes Erlebnis, indem es von den unnötigen Minispielen des Vorgängers abrückt. Stattdessen nutzt es ein vereinfachtes Steuerungsschema, das sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern gerecht wird. Diese Änderungen erlauben verschiedene Möglichkeiten an Manövern und Techniken, was die Bodenkämpfe dynamischer und weniger frustrierend gestaltet. Die Balance von Kraft und Technik im Ringkampf sowie bei den Submissions wurde verbessert. Auf diese Weise wird mehr Chancengleichheit gewährleistet, womit auch die Kämpfe spannender gemacht werden.

EA Sports UFC 5 – Tiefer und fesselnder als jemals zuvor

Der Karrieremodus in EA Sports UFC 5 steht diesmal im Rampenlicht und hat mich sehr überzeugt. Neben einem aufpolierten Menü schäte ich vor allem Neuerungen wie das optionale Trainingssimulationsfeature, das einen zügigen Fortschritt zum nächsten Kampf ermöglicht. Doch selbst das Training ist nun dank der Rückkehr von Coach Davis und seinen vielseitigen Sparring-Herausforderungen abwechslungsreich und motivierend. Auch für erfahrene Spieler bietet der Modus neue Herausforderungen, die das Können auf die Probe stellen, ohne den Spielspaß zu mindern. Interessant ist die Auswirkung des Verletzungssystems im Karrieremodus, wo Trainingsschäden sowohl Zeit als auch Geld kosten können, was besonders zu Beginn einer Karriere schmerzlich ist.

Coach Davis wurde charakterlich vertieft und seine verbessert geschriebenen Szenen bereichern das Spielerlebnis nachhaltig. Auch wenn Valentina Shevchenko als Mentorin für Authentizität sorgt, sind ihre Auftritte zu selten, um signifikant zum Spielgefühl beizutragen. Zwar gäbe es in einigen Bereichen, wie den teilweise repetitiven Dialogen oder der begrenzten Personalisierungsoptionen, noch Raum für Verbesserungen, doch werden diese durch neue Features wie die erweiterte Fan-Interaktion auf sozialen Medien teilweise ausgeglichen.

Die KI-Gegner zeigen sich klüger und verlangen auch auf normalen Schwierigkeitsgraden ein durchdachtes Vorgehen. Der adaptive Schwierigkeitsgrad sorgt für eine angemessene Steigerung der Herausforderung, und die Möglichkeit, Kämpfe neu zu starten, ist eine willkommene Option, um auf Erfolgskurs zu bleiben. Zusätzlich zum Karrieremodus bieten die täglich wechselnden “Fight Contracts” im Schnellkampfmodus frische und risikoarme Herausforderungen, die mit In-Game-Währung locken und somit Anreize für kurze, unkomplizierte Matches bieten, ohne dass man sich auf den umfassenderen Karrieremodus oder Online-Kämpfe einlassen muss.

EA Sports UFC 5 – Neue Herausforderungen rufen im Online Karrieremodus

Die Einführung des Online-Karrieremodus in EA Sports UFC 5 bringt eine spannende neue Dynamik für Spieler, die nach mehr als nur traditionellen Ranglistenkämpfen suchen. Das Erstellen eines individuellen Kämpfers und die Teilnahme an Online-Kämpfen ermöglicht es Spielern, Entwicklungspunkte zu sammeln und die Fertigkeiten ihres Charakters zu verbessern. Dabei wird im Online-Spiel nur das Aussehen des offline erstellten Kämpfers übertragen, während die Attribute neu erworben werden müssen. Obwohl dies zunächst als Rückschritt erscheinen mag, fördert es ein faires Spiel, bei dem die Fähigkeiten des Spielers im Vordergrund stehen. Für Liebhaber des offline Karrieremodus, die auch den Nervenkitzel des Online-Kampfs suchen, ist dies eine willkommene Herausforderung. Die Aussicht, gegen echte Gegner anzutreten, verspricht eine aufregende Erfahrung mit intensiven und unvorhersehbaren Begegnungen.