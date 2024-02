Mit dem Erscheinen von Jujutsu Kaisen Cursed Clash auf der PlayStation 5 betritt die beliebte Anime- und Mangareihe die Welt der Videospiele. Die Serie, bekannt für ihre fesselnden Kämpfe, tiefgründigen Charaktere und einzigartige Mischung aus Horror, Humor und Herz, hat eine große Fangemeinde aufgebaut. Dieses Spiel verspricht, die Essenz der Serie auf den PC und die Konsole zu übertragen, indem es Spielern ermöglicht, die Rollen ihrer Lieblingscharaktere zu übernehmen und gegen eine Vielzahl von Fluchgeistern und anderen Jujuzisten anzutreten. In diesem Review werfen wir einen detaillierten Blick auf das Gameplay, die Grafik, die Charakterauswahl und die Story-Modi, um zu bewerten, ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – So gut wie der Anime?

Das Kernstück von Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist zweifellos sein Kampfsystem, das darauf abzielt, die dynamischen und vielschichtigen Kämpfe der Serie nachzubilden. Spieler können aus einer zwar kleinen, aber feinen Palette von Charakteren wählen, von Yuji Itadori über Megumi Fushiguro und Nobara Kugisaki bis hin zu den mächtigeren Jujuzisten. Jeder Charakter bringt seine einzigartigen Fähigkeiten und Fluchtechniken ins Spiel, die sorgfältig aus dem Anime und Manga adaptiert wurden, um ein authentisches Erlebnis zu gewährleisten.

Die Steuerung der einzelnen Charaktere ist dabei intuitiv gestaltet, mit einer Kombination aus Grundangriffen, Spezialbewegungen und Fluchtechniken, tatsächlich gut durchdacht. Leider dennoch gibt es keine wirklichen Combos, wie es aus anderen Kampfspielen gewohnt ist. Stattdessen haut ihr eure Gegner nur durch die Gegend und hier wird es wirklich nervig. Denn einmal am Boden dauert es Ewigkeiten wieder hochzukommen und im Zusammenspiel mit den fehlenden Combos fühlt sich das Kämpfen einfach sehr langsam und fade an.

Um das Ganze dagegen etwas auszuschmücken, erwarten euch zahlreiche Fluchtechniken, die auch bitte nötig sind. Denn Jujutsu Kaisen Cursed Clash bleibt dem Anime treu, bei dem normale Angriffe und co. keinen Schaden anrichten. Stattdessen ladet ihr damit eine Leiste auf, wodurch ihr Fluchtechniken nutzen könnt, um dem Gegner wirklich Schaden zuzufügen. Das ist durchaus mal ein anderer Ansatz und bringt durchaus etwas Würze mit sich.

Neben dieser Änderung, erwartet euch statt den traditionellen 1-gegen-1-Kämpfen nämlich der 2-gegen-2-Teamkampf, in denen Spieler ihre Teams aus verschiedenen Charakteren zusammenstellen können, um in strategischen Schlachten gegen KI oder andere Spieler anzutreten. Diese Teamkämpfe eröffnen neue strategische Möglichkeiten, da die Auswahl der Charaktere und die Kombination ihrer Fähigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Da ihr entsprechend auch Fluchtechniken landen müsst, um den Gegner zu schaden, empfiehlt sich hier entsprechend eine gute Synergie im Team zu haben.

Als Nächstes schauen wir uns die Grafik von Jujutsu Kaisen Cursed Clash, die PS5-Hardware durchaus detaillierte Charaktermodelle, lebendige Kampfarenen sowie flüssige Animationen bietet, aber für so eine starke Konsole doch noch mehr bieten könnte. Die Entwickler haben großen Wert darauf gelegt, den Stil und die Atmosphäre der Anime-Serie einzufangen, von den charakteristischen Fluchtechniken bis hin zu den spektakulären Effekten der verschiedenen Kräfte. Die Kampfarenen sind inspiriert von Schlüsselorten aus der Serie und bieten eine immersive Kulisse für die Kämpfe, wodurch leider wie bereits erwähnt sehr oft Hit-and-Run entsteht.

Ein weiteres Highlight, mit gemischten Gefühlen, ist die musikalische Untermalung und die Soundeffekte, die zum Teil direkt aus der Serie stammen. Im ersten Moment werden wir dementsprechend mit Intro-Musik beglückt, im nächsten erwartet uns nur Musik, die darauf angelehnt ist. Das wird schlussendlich nicht jeden freuen.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Galerie

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Viel bringt nicht immer viel

Eine der größten Stärken von Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist die tatsächlich kleine, aber feine Charakterauswahl, die es Spielern ermöglicht, einiges über ihre Lieblingscharaktere in diesem Universum zu lernen. Jeder Charakter wurde mit Blick auf die Originalserie entwickelt, was sich in ihren Bewegungen, Angriffen und sogar in ihren Persönlichkeiten widerspiegelt. Dies trägt zu einem vielschichtigen Spielerlebnis bei, da jeder Charakter seine eigenen Stärken, Schwächen und Spielstile bietet.

Und nun kommen wir zur einigen Facetten, die erklären, warum die Community nicht so erfreut ist, neben dem trägen Kampfsystem natürlich. Damit ist nämlich der Story-Modus gemeint, der die erste Staffel des Animes widerspiegeln soll und was sollen wir sagen, ja das tut dieser irgendwie, aber mit einer Slideshow statt krassen Animationen haben wir auf der PlayStation 5 nicht gerechnet. Um das Ganze noch besser zu machen, sind extra Informationen mit Slideshow nicht mal vertont. Das tut weh bei einem so großen Titel zum Vollpreis.

Dafür ist zumindest der Multiplayer-Modus ein wesentlicher Bestandteil von Jujutsu Kaisen Cursed Clash, der es Spielern ermöglicht, ihre Fähigkeiten gegen andere aus der ganzen Welt zu messen. Der Online-Modus ist tatsächlich nahtlos integriert und bietet verschiedene Matchmaking-Optionen. Dabei sind die Online-Kämpfe ziemlich flüssig und die Server scheinen gut optimiert zu sein, um ein lagfreies Erlebnis zu gewährleisten, was in einem Spiel, das so stark auf Timing und Präzision basiert, von entscheidender Bedeutung ist.

Jedoch in Kombination mit dem trägen Kampfsystem und den Hit-and-Run-Karten, ist das wohl das Mindeste, was noch verlangt werden kann. Zwar bietet das Spiel auch noch Koop und Trainingsoptionen, aber selbst die sind nicht ausgereift. Koop mit Freunden gegen Monster wird schnell langweilig und beim Training habt ihr keine Möglichkeit der KI zu sagen nur zu blocken oder sonstiges. Das alles zeigt, dass die Entwickler seit My Hero Academia nur bedingt dazu gelernt haben. Es ist wirklich ein guter roter Faden erkennbar, aber ausgereift und auf die Bedürfnisse der Spieler zugeschnitten ist dieses Spiel leider noch lange nicht.

Da bleiben wir ja schon fast lieber bei einem der Naruto-Ableger, obwohl der Neueste aus der Reihe auch nicht das Gelbe vom Ei ist.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Launch Trailer

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – FAQ