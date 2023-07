F1 23 (PS5) Test

F1 23, das offizielle Videospiel der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, ist bereit, Euch auf eine rasante Fahrt mitzunehmen.

In diesem Jahr erwartet Euch eine ganz neue Ära der Formel 1. Mit überarbeiteten Autos und grundlegend veränderten Regeln wird der Renntag neu definiert. Stellt Eure Fähigkeiten auf dem brandneuen Miami International Autodrome auf die Probe und taucht ein in das glitzernde Leben der Formel 1.

Ob Ihr nun ein erfahrener Rennfahrer seid, der nach der nächsten Herausforderung sucht, oder ein Neuling, der gerade erst in die Welt des Motorsports einsteigt, F1 23 bietet eine packende und authentische Rennspielerfahrung, die Ihr nicht verpassen solltet. Also schnallt Euch an, startet den Motor und seid bereit auf unsere Testeindrücke.

F1 23 – Braking Point ist zurück und Absolut besser als je zuvor!

“Braking Point 2.0” in F1 23 ist absolut mehr als nur ein Story-Modus – es ist eine cineastische Erfahrung, die die Spieler in die Welt der Formel 1 eintauchen lässt. Die Fortsetzung der packenden Saga um Aiden Jackson und Devon Butler, die beide für das fiktive F1-Team Konnersport fahren, ist ein echter Leckerbissen für alle Rennsportfans.

In dieser Saison haben Aiden und Devon mit technischen Problemen in ihrem brandneuen Wagen zu kämpfen, was die Spannung auf und abseits der Strecke erhöht. Durch geschickt eingefügte Rückblenden wird die Vorgeschichte aus dem ersten Teil beleuchtet und die Charaktere noch tiefer ausgearbeitet.

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, die Story aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. So schlüpfen wir nicht nur in die Rolle von Aiden und Devon, sondern auch in die von F2-Pilotin Callie Mayer, die eine spannende Rolle in der Handlung einnimmt.

Ein weiteres neues Feature in F1 23 ist das Punktesystem, das das Freischalten neuer Interviewfragen ermöglicht und unseren Antworten zusätzliche Relevanz verleiht. Zudem werden immer wieder Ereignisse aus der realen Saison 2022 eingewoben, darunter auch der Rücktritt von Sebastian Vettel aus der Formel 1.

Insgesamt bietet “Braking Point 2.0” eine fesselnde und immersive Spielerfahrung, die die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen lässt. Es ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Videospiele Geschichten erzählen und Emotionen wecken können. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist eine Reise – eine Reise, die Sie nicht verpassen sollten.

F1 23 – Neue Spielmodi F1 World

Codemasters einen umfassenden neuen Spielmodus eingeführt: F1 World. Dieser Modus ist eine Erweiterung des in F1 22 eingeführten F1 Life-Modus, bringt jedoch eine ganze Reihe neuer und aufregender Features mit sich, die das Spielerlebnis erheblich erweitern und bereichern.

Die auffälligste Neuerung in F1 World ist das Upgrade-System für Fahrzeuge. Die Spieler haben die Möglichkeit, an ihrem generischen 2023er F1 World Car zu arbeiten und dessen Leistung durch verschiedene Upgrades zu verbessern. Diese Upgrades können durch das Absolvieren von ‘Series’-Events freigeschaltet werden und reichen von leistungssteigernden Teilen bis hin zur Rekrutierung von Teammitgliedern und Kontakten. Das Ziel des Spiels scheint es zu sein, das eigene ‘Tech Level’ zu erhöhen, was durch diese Verbesserungen und Upgrades über die Zeit hinweg erreicht werden kann. Zusätzlich zu diesen Upgrades können die Spieler auch Sticker sammeln und in ihrem ‘Compendium’, einem virtuellen Stickerbuch mit Bildern aus der Geschichte der Formel 1, platzieren​1​.

F1 World bietet eine Vielzahl von Rennveranstaltungen, die sowohl auf Strecken in den Amerikas als auch auf dem Red Bull Ring stattfinden. Die Spieler können sowohl angepasste F1-Fahrzeuge als auch offizielle F1-Fahrzeuge, F2-Fahrzeuge und die zurückkehrenden Supercars in diesen Herausforderungen einsetzen​1​.

Codemasters hat in F1 23 auch das Online-Ranking-System überarbeitet und in den F1 World-Modus integriert. Es gibt sieben klare Divisionen – Bronze, Silber I, Silber II, Gold I, Gold II, Gold III und Elite – und die Spieler können Punkte sammeln, um in höhere Ränge aufzusteigen. Dabei werden auch die Ergebnisse der anderen Spieler in der jeweiligen 100-köpfigen Divisionsgruppe berücksichtigt. Darüber hinaus gibt es das Podium Pass-Kosmetik-Item-Unlock-System, das mit größeren Boosts zurückkehrt, sobald die höheren Divisionen erreicht sind​.

F1 23 – Fahrphysik, Grafik & Sound

In Bezug auf die Fahrphysik bietet F1 23 eine spürbare Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Die Fahrzeuge reagieren realistischer auf Lenkbefehle und die verschiedenen Wetterbedingungen wirken sich stärker auf das Fahrverhalten aus. Allerdings gibt es immer noch einige Momente, in denen die Physik etwas seltsam wirkt, insbesondere bei Kollisionen mit anderen Fahrzeugen.

Die Grafik des Spiels ist ebenfalls verbessert worden. Fahrzeuge und Strecken sehen detaillierter und realistischer aus als je zuvor. Die Soundeffekte sind ebenfalls erstklassig, mit dem ohrenbetäubenden Heulen der Motoren und dem Quietschen der Reifen, das dich direkt ins Cockpit versetzt.