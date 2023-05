Carrera RC – Mario Kart Bumble V Yoshi Test

Description

Positives Sehr detailgetreues Fahrzeug

Die 20 Minuten Fahrspaß sind definitiv gegeben für Klein & Groß Negatives Lange Ladezeit des Akkus

Es wird jederzeit ein Schraubendreher benötigt

Leistung & Grip könnten besser sein

Reifen verfärben sich auf der Straße schnell

Preislich gibt es bessere Modelle für den Preis

Bumble V Yoshi ist ein wirklich toll aussehendes und lustiges RC. Wir (also meine Katzen und ich) hatten beim Test wirklich Spaß damit. Leider gibt es für den kleinen Yoshi einiges an Verbesserungsbedarf in Relation zum Preis. Zwar erwarten wir nicht alle Aspekte, aber dafür, dass in Zukunft der Fahrspaß noch ein Stück weiter optimiert wird.