Die Handlung von Judgment findet im modernen Tokyo der Neuzeit statt und bildet den Fall eines Serienmörders ab. Der Protagonist, Privatdetektiv Takayuki Yagami (gesprochen von Takuya Kimura), ist ein Mann, der trotz aller Hoffnungslosigkeit, die ihn umgibt, stets aus Überzeugung zurückschlägt. Kimura steht intensiv mit dem Entwicklungsteam von Judgment in Verbindung, um die Feinheiten der Spielfigur herauszuarbeiten, für die bereits mehr als 1000 Minuten Aufnahmezeit für die Dialoge im Spiel eingeplant sind. Mit einem enorm hohen Aufwand bei der Ausformung der Spielfigur des Takayuki Yagami, schickt sich Judgment an, die Neudefinition dessen zu werden, was es ausmacht, einen Charakter zum Leben zu bringen.

Von den Machern der Yakuza-Serie: Ryu Ga Gotoku Studios präsentiert Judgment, eine dramatische Geschichte über einen Detektiv, der in einer dunklen Welt das Licht der Wahrheit sucht.

Die Geheimnisse von Kamurocho: Als Privatdetektiv Takayuki Yagami nutzt der Spieler alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um die Geheimnisse von Kamurocho aufzudecken.

Zwei einzigartige Kampfsysteme: Dank der Kranichtechniken kann der Spieler schnell viele Feinde auf einmal überwältigen. Die Tiger-Kampftechniken helfen, einzelne Feine mit einer Serie kräftiger Schläge zu überwältigen. Beide Kampfstile können kombiniert und mit Zuhilfenahme von Waffen verfeinert werden. Natürlich sind auch wieder die beliebten „EX-Actions“ mit dabei.

Dual-Audio: Spieler können sich zwischen der japanischen und englischen Sprachausgabe entscheiden.

