JBL Quantum DUO (Hardware)

In der Welt des Gamings ist der Klang fast genauso wichtig wie die visuelle Darstellung. Ein gutes Audio-Setup kann den Unterschied zwischen einer immersiven Erfahrung und einem flachen, unengagierten Spiel ausmachen. JBL hat dies erkannt und die Quantum DUO Lautsprecher speziell für Gamer entwickelt. Diese Lautsprecher versprechen, das Klangerlebnis auf ein neues Niveau zu heben, indem sie nicht nur exzellenten Sound liefern, sondern auch mit Features aufwarten, die speziell auf die Bedürfnisse von Spielern zugeschnitten sind. In diesem Review werden wir uns ansehen, wie die JBL Quantum DUO im harten Alltag eines Gamers abschneiden. Mit dem JBL Quantum 810 Wireless wurden wir damals schon, was Headsets angeht überzeugt, jetzt geht es an die Lautsprecher.

JBL Quantum DUO – Futuristisches Design und klarer Sound

Die JBL Quantum DUO Lautsprecher fallen sofort durch ihr futuristisches Design auf, das perfekt zu zahlreichen Gaming-Setups passt, was auch bei uns der Fall war, da wir selbst viel RGB haben. Mit ihrer vielseitigen Beleuchtung und der robusten Bauweise machen sie deutlich, dass sie nicht nur ein gewöhnliches Paar Lautsprecher sind. Die RGB-Beleuchtung ist nicht nur ein Blickfang, sondern kann auch mit dem Sound synchronisiert werden, um ein noch immersiveres Erlebnis zu schaffen. Diese visuelle Komponente ergänzt die akustische Performance und sorgt für eine Atmosphäre, die man oftmals in der Gaming-Welt sucht.

Doch bevor es losgehen kann, muss das Lautsprecherpaar erstmal aufgebaut werden und das geht selbst ohne Anleitung ziemlich bedenkenlos. Die rechte Seite kommt in den Strom und die linke Seite wird dann per USB-C über den ersten Lautsprecher mit Informationen und Strom versorgt. Theoretisch kann es dann auch direkt mit einem Klick losgehen, falls ihr da mit Bluetooth arbeiten wollt, was ein ziemliches Highlight der Lautsprecher ist, aber dazu gleich mehr. Alternativ gibt es sonst einen USB-Anschluss oder den klassischen 3,5-mm-Audioeingang. Wir haben mal alles ausprobiert und fanden Bluetooth am ästhetischen, haben aber dann den USB-Anschluss genommen.

Sobald das erledigt ist, könnt ihr auch schon direkt loslegen, dank der Plug-and-Play-Kompatibilität. Die hauseigene JBL QuantumENGINE greift hier leider nicht, was wirklich schade ist, da feinjustieren, mit dem RGB herumspielen und weitere Optionen ein absolutes Highlight für diese Lautsprecher wären. Das ist durchaus etwas, was uns traurig gestimmt hat. Aber für andere ist es umso besser, da diese keine Software benötigen und es direkt losgehen kann.

Somit haben wir erstmal einen klassischen Test gemacht und uns über Spotify mit verschiedensten Songs berieseln lassen. Von Rock, Techno, Charts und co war alles bei und das Ergebnis war da auch bereits sehr eindeutig. Denn der Klang bei diesen Lautsprechern ist sehr klar. Ihr bekommt gut die Höhen mit und selbst bei sehr hoher Lautstärke gibt es kein Kratzen. Einzig, wer auf einen fetten Bass hofft, ist hier nicht ganz richtig, aber ohne Subwoofer und mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt ist das durchaus zu erwarten. Fürs Zocken reicht es dennoch vollkommen.

JBL Quantum DUO – Galerie

JBL Quantum DUO – Auch im Spiel überzeugend?

Nachdem uns die Lautsprecher bereits bei der Musik durchaus gut punkten konnten, geht es natürlich auch ans Zocken. Hierfür haben wir ein paar aktuellere Titel angespielt wie z. B. Palworld oder Hogwarts Legacy und da ist natürlich der Sound nicht so wichtig, wie bei FPS-Titeln. Der Sound kam dennoch gut rüber, wie auch bei der Musik beschrieben.

Interessant wurde es dann bei uns bei Spielen wie Valorant und Counter-Strike 2. Hier können wir definitiv sagen, wenn die Lautsprecher richtig aufgestellt sind, ist es durchaus eine angenehme Abwechslung zu Headsets, da wir nicht ständig etwas auf dem Kopf haben müssen oder nicht immer den Paketboten überhört haben. Andererseits ist auch klar, dass zwei Lautsprecher nicht 1:1 das bieten, was ein 7.1-Lautsprecher-System oder Kopfhörer bieten. Heißt bei Shootern empfiehlt sich eher ein Headset oder ein perfekt ausgelegtes Soundsystem, was aber auch durchaus in die Tasche gehen kann.

Dennoch haben diese Lautsprecher noch ein bemerkenswertes Merkmal, welches die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Plattformen ist. Die Quantum DUO funktionieren nämlich nahtlos mit PCs, Macs, Spielkonsolen und sogar mobilen Geräten. Diese universelle Kompatibilität stellt sicher, dass unabhängig vom bevorzugten Gaming-System die Lautsprecher eine Bereicherung darstellen. Es ist diese Art von Flexibilität, die sie zu einer wertvollen Ergänzung für jeden Gaming-Bereich macht. Sei es mit oder ohne Kabel, das System passt sich da an eure Bedürfnisse an.

Somit könnt ihr im Handumdrehen vom Sound eures Spiels zu Bluetooth wechseln und entweder selber oder eure Freunde die Musik übernehmen lassen, was bei anderen Lautsprechern nicht der Fall ist.

Zu guter Letzt sei gesagt, dass die Benutzererfahrung über die bloße Funktionalität hinaus geht. JBL hat bei den Quantum DUO Lautsprechern großen Wert auf Intuitivität gelegt. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich und logisch angeordnet, sodass die Anpassung von Lautstärke oder Beleuchtung mitten im Spiel einfach und unkompliziert ist. Diese Benutzerfreundlichkeit bedeutet, dass Spieler sich weniger auf die Feinabstimmung ihrer Ausrüstung und mehr auf das Spiel selbst konzentrieren können.

JBL Quantum DUO – Vorstellung

JBL Quantum DUO – FAQ