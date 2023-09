Park Beyond (PS5) Test

Park Beyond ist das neueste Spiel von Limbic Entertainment, den Machern von Tropico 6. In diesem Spiel vereinen sie den klassischen Park-Tycoon mit einer Achterbahn-Simulation und versprechen, unsere kreativen Parkträume wahr werden zu lassen. In diesem Review schauen wir uns den Simulator ganz genau an, denn wir haben genauso wie viele andere so einige Tycoon-Titel als Kinder pausenlos gezockt. Wie uns das Spiel auf der PS5 gefällt, erfahrt ihr hier. Abgesehen davon, haben wir für euch ein Gewinnspiel, bei dem ihr Park Beyond für PC oder PS5 gewinnen könnt. Und als kleinen Hinweis für alle Besitzer des Spiels, verraten wir euch noch, dass der Movie Park ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem ihr richtig großartige Preise absahnen könnt. Also bleibt dran bis zum Ende!

Park Beyond – Eine etwas andere Kampagne

Die Kampagne von Park Beyond startet ungewöhnlich. Wir spielen die Rolle eines gesichtslosen Parkdesigners, der seine Träume vom ultimativen Freizeitpark fast aufgegeben hat. Doch dann erhält er die Fähigkeit, Achterbahnen mit der Kraft seiner Gedanken zu erschaffen. Dies führt zu einer ungewöhnlichen, aber faszinierenden Geschichte, die uns auf eine Reise durch den Aufbau eines Freizeitimperiums mitnimmt. Die humorvolle Erzählung verleiht dem Spiel eine eigenartige Note und hebt es von anderen Park-Tycoon-Spielen definitiv ab.

Die Achterbahnen sind zweifellos das Herzstück von Park Beyond. Hier geht es nicht nur darum, lustige Fahrgeschäfte zu erstellen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass sie realistisch und unterhaltsam sind. Das Spiel erfordert eine gewisse technische Finesse, um sicherzustellen, dass die Achterbahnen nicht aus den Schienen fliegen und die Passagiere sicher bleiben. Dieser Aspekt des Spiels ist eine willkommene Abwechslung und bietet durchaus eine tiefere Herausforderung.

Es verlangt durchaus etwas Trial-and-Error, bis die Attraktionen das machen, was ihr wollt. Ich persönlich habe sehr oft meine Ideen falsch umgesetzt und mehr Chaos angestiftet, als es eventuell nötig war. Das macht zwar nichtsdestotrotz Spaß, ist aber auf lange Sicht etwas frustrierend, wenn keine Besserung in Sicht ist.

Park Beyond – Eure Kreativität ist gefragt

Die Kampagne von Park Beyond besteht aus acht Missionen, die eine umfassende Schulung zum Parkmanagement bieten. Diese Missionen führen uns in verschiedene Aspekte des Parkbaus ein, von der Zielgruppenausrichtung bis zur Verbesserung der Parkattraktivität. Allerdings gibt es auch optionale Nebenquests, die zuweilen unnötige und lästige Aufgaben darstellen, was die Spielfreude beeinträchtigen kann. Die humorvollen Charaktere in den Konferenzen sorgen für eine amüsante Note, auch wenn ihr Humor nicht jedermanns Sache sein mag.

Park Beyond ermutigt die Spieler, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Möglichkeit, Parks in den Lüften zu bauen und jedes Detail zu kontrollieren, von der Musik bis zu den Preisen, ist beeindruckend. Das Spiel bietet auch Impossifications, die eine Art von RPG-Elementen einführen. Sie ermöglichen die Verbesserung von Mitarbeitern, Imbissbuden und Fahrgeschäften, um ihr Aussehen und Effekte zu steigern. Dies verleiht dem Spiel eine zusätzliche taktische Tiefe. Entsprechend können wir sagen, dass wenn ihr euch einmal in das Spiel verliert, vermutlich etliche Stunden damit verbringen könnt.

Besonders die Ego-Perspektive, um alles aus der Sicht eines Besuchers zu sehen, macht Park Beyond zu einem komplett neuen Erlebnis und dürfte euch, besonders am Fernseher ein cooles Erlebnis mitbringen.

Ein bedauerlicher Aspekt von Park Beyond sind jedoch die technischen Probleme, insbesondere auf der PlayStation 5. Es fühlte sich an manchen Stellen nämlich noch nicht fertig gebacken an. Es gab ab und zu kleinere Anzeige- und Steuerungsfehler, gelegentlich sind Gebäude unbetretbar und allgemein sind hier und da noch viele Dinge nicht ganz richtig. Das mindert die Immersion und den Spielspaß durchaus, aber wir sind uns sicher, dass diese Probleme noch behoben werden.

Park Beyond – Trailer

Park Beyond – Gewinnspiel

Wie versprochen, haben wir auch ein Gewinnspiel für euch parat. Dieses findet ihr im folgenden Formular oder hier. Abgesehen davon, wenn ihr das Spiel bereits besitzt, bietet es sich an auch direkt das Gewinnspiel vom Movie Park mitzunehmen. Bei diesem müsst ihr eure wilden Kreationen teilen und habt eine Chance freien Eintritt mit euren Freunden für den Movie Park zu erhalten.

Wird geladen…

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 20.09.2021 um 12:00 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!