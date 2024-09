Astro Bot (PS5) Test

Astro Bot für die PlayStation 5 ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie ein klassisches Genre modern interpretiert werden kann. Das Spiel von Team Asobi, das zuvor bereits mit Astro’s Playroom für Begeisterung gesorgt hat, bringt nun den niedlichen Roboter in einem umfangreichen, eigenständigen Abenteuer zurück. Doch mehr als nur ein 3D-Plattformspiel, ist Astro Bot ein liebevoll gestaltetes Tribut an die PlayStation-Geschichte und ein Spiel, das von Anfang bis Ende durch kreative Level, hervorragendes Gameplay und technische Perfektion besticht.

Astro Bot – Einfache Story, aber charmant

Die Geschichte von Astro Bot ist bewusst einfach gehalten, um die actionreichen Level und das Gameplay in den Mittelpunkt zu rücken. Nachdem das Alien Nebulax die PS5-Mothership angegriffen und den CPU gestohlen hat, landet Astro Bot auf einem Wüstenplaneten, wobei die Crew von 300 Bots sowie die Hardware-Komponenten der PS5 in verschiedene Galaxien verstreut werden. Eure Aufgabe ist es nun, als Astro Bot diese Crewmitglieder zu retten und die fehlenden Teile wiederzufinden, um das Schiff zu reparieren.

Obwohl die Handlung keine tiefgreifenden Wendungen oder Dialoge bietet, hat sie ihren ganz eigenen Charme. Die Spielerinnen und Spieler wissen von Anfang an, worauf es ankommt: In die verschiedenen Galaxien zu reisen, die Bots zu retten und die einzelnen Teile der Mothership wiederzubeschaffen. Diese Rahmenhandlung reicht völlig aus, um die abwechslungsreichen Abenteuer zu verknüpfe, und hält das Tempo angenehm hoch.

Astro Bot – Klassisches Gameplay, modern verpackt

Astro Bot bleibt seinem Kern als 3D-Plattformer treu, bietet aber zahlreiche kreative Neuerungen, die das Spiel frisch und unterhaltsam machen. Mit 80 Leveln, die in verschiedenen Galaxien angesiedelt sind, erwarten euch eine Vielzahl an Herausforderungen und Sammlerstücken. Das Hauptziel in jedem Level ist es, versteckte Bots, Puzzleteile und Münzen zu finden. Diese Sammlerstücke sind nicht nur zum Selbstzweck da – sie haben direkten Einfluss auf den Spielfortschritt. Durch das Sammeln von Puzzleteilen könnt ihr neue Bereiche im zentralen Hub freischalten, wie zum Beispiel eine Gacha-Maschine, die neue Kostüme oder Farben für Astro Bot ermöglicht.

Das Leveldesign ist fantastisch abwechslungsreich und hält die Spieler durch clevere Mechaniken ständig auf Trab. Ein Highlight sind die unterschiedlichen Begleiter, die Astro im Laufe des Spiels erhält. Diese ersetzen die Kostüme aus Astro’s Playroom und verleihen dem kleinen Roboter verschiedene Fähigkeiten, um Herausforderungen in den Leveln zu meistern. Ob dehnbare Boxhandschuhe, mit denen Gegner getroffen werden, oder ein Elefant, der Flüssigkeiten aufsaugt, um Plattformen zu erschaffen – jedes Gadget wird durchdacht eingesetzt und verleiht dem Spiel eine wunderbare Abwechslung.

Astro Bot – Kreative Bosskämpfe und charmante Easter Eggs

Ein besonderes Highlight von Astro Bot sind die Bosskämpfe, die sich um die in den Leveln erlernten Fähigkeiten drehen. Jeder Bosskampf fühlt sich frisch und einzigartig an, und fordert die Spieler, ihre erlernten Fertigkeiten geschickt einzusetzen. Besonders die Level, in denen Astro in die Rolle bekannter PlayStation-Helden wie Kratos aus God of War oder Aloy aus Horizon Zero Dawn schlüpft, sind eine charmante Hommage an die PlayStation-Geschichte und bieten zahlreiche Easter Eggs für Fans.

Insgesamt gibt es 173 VIP-Bots, die berühmte PlayStation-Charaktere verkörpern, und die in den Leveln versteckt sind. Diese Charaktere, die von Klassikern wie Spyro bis zu moderneren Helden wie Ratchet & Clank reichen, fügen dem Spiel eine besondere nostalgische Note hinzu und lassen das Herz eines jeden PlayStation-Fans höherschlagen.

Astro Bot – Ein Erlebnis dank DualSense-Controller

Eine der größten Stärken von Astro Bot ist die hervorragende Nutzung des DualSense-Controllers der PS5. Die adaptive Trigger und das haptische Feedback werden geschickt eingesetzt, um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten. Jeder Schritt, den Astro Bot macht, jede Oberfläche, über die er läuft – sei es Gras, Metall oder Stein – wird durch den Controller fühlbar, und der eingebaute Lautsprecher gibt kleine, perfekt abgestimmte Geräusche wieder, die das Gefühl verstärken, wirklich in der Welt von Astro Bot zu sein.

Selbst die Bewegungssteuerung kommt in bestimmten Abschnitten des Spiels zum Einsatz, etwa wenn Astro Bot seinen Dual Speeder steuert. Diese Mechanik ist zwar nicht immer perfekt und kann in bestimmten Momenten etwas ungenau sein, fügt dem Spiel aber eine weitere Ebene der Immersion hinzu, die es so besonders macht.

Astro Bot – Leveldesign voller Kreativität und Spaß

Was Astro Bot besonders auszeichnet, ist das durchdachte und abwechslungsreiche Leveldesign. Jedes Level bietet neue Herausforderungen und Mechaniken, die die Spieler immer wieder überraschen. Die kreativen Gadgets, die Astro im Laufe des Spiels erhält, sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt, und das Erkunden der Level wird belohnt. Besonders die versteckten Bots und Puzzleteile motivieren dazu, jedes Level gründlich zu durchforsten.

Die Level reichen von einfachen, aber charmanten Landschaften wie einem japanischen Badehaus bis hin zu komplexen Zeitlupen-Leveln, in denen man jede Bewegung genau planen muss. Diese Abwechslung sorgt dafür, dass sich das Spiel über seine gesamte Dauer frisch anfühlt und nie monoton wird.

Astro Bot – Technisch auf höchstem Niveau

Auch in puncto Performance lässt Astro Bot keine Wünsche offen. Auf der Standard-PS5 lief das Spiel in meinen Tests durchweg flüssig und ohne merkliche Ruckler oder Bugs. Die Ladezeiten sind erfreulich kurz, was dank der leistungsstarken SSD der PlayStation 5 möglich ist. Auch die Steuerung des Spiels ist von Anfang an intuitiv und leicht zugänglich, was es sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler zu einem Vergnügen macht.

Ein weiteres Plus ist die Tatsache, dass es in Astro Bot kein Lebenssystem gibt. Stirbt man in einem Level, wird man einfach an den letzten Checkpoin zurückversetzt und kann sofort weiterspielen. Diese Herangehensweise trägt dazu bei, dass der Frustfaktor gering bleibt, während dennoch ein Gefühl der Herausforderung bestehen bleibt.

Astro Bot – Ein Fest für PlayStation-Fans

Abseits des großartigen Gameplays und der technischen Brillanz ist Astro Bot auch eine Hommage an die PlayStation-Geschichte. Das Spiel ist voller Referenzen, Easter Eggs und Nostalgie, die Fans der Marke sicherlich zu schätzen wissen. Jeder VIP-Bot ist eine Erinnerung an ein ikonisches PlayStation-Spiel, und die zahlreichen versteckten Hinweise und Details machen das Spiel zu einem wahren Fest für Liebhaber der PlayStation.

Das Spiel ist eine wahre Liebeserklärung an die vergangenen 30 Jahre PlayStation und vermittelt das Gefühl, dass Team Asobi die Geschichte und Bedeutung der Marke PlayStation tief verinnerlicht hat. Egal, ob man die PlayStation seit ihrer Gründungn kennt oder erst mit den neueren Konsolen eingestiegen ist – Astro Bot bietet für jeden etwas.