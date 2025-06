Endorfy Crystal Spectrum XL (Hardware) Test

Das richtige Mauspad kann den Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer herausragenden Gaming- oder Arbeitserfahrung ausmachen. Mit dem Endorfy Crystal Spectrum XL hat der Hersteller ein Produkt auf den Markt gebracht, das nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend ist. Dieses Mauspad verspricht nämlich, durch seine großzügigen Abmessungen, hochwertige Materialien und ein auffälliges Design sowohl Gamer als auch kreative Nutzer zu begeistern. In diesem Review werfen wir einen detaillierten Blick auf das Mauspad, was es so kann und schlussendlich auch auf den Preis.

Endorfy Crystal Spectrum XL – Interessante Designs für jeden

Das Endorfy Crystal Spectrum XL beeindruckt auf den ersten Blick mit seinem lebendigen, kristallähnlichen Muster, das in jedem einzelnen „Kristall“ eine andere Farbe beinhaltet. Dieses Design verleiht jedem Schreibtisch eine individuelle Note und hebt sich deutlich von herkömmlichen Mauspads ab. Keine Sorge, wer kein Fan von den Farben ist, kann natürlich auch zwischen den anderen Varianten wählen. Dazu aber später mehr.

Mit den Maßen von 900 x 400 mm bietet das Mauspad ausreichend Platz für Maus und Tastatur, was besonders für Gamer mit niedriger DPI-Einstellung oder Nutzer von 100 % Tastaturen ein angenehmer Vorteil ist. Die Dicke von 3 mm sorgt zudem für eine angenehme Polsterung, ohne dabei die Präzision zu beeinträchtigen oder sich komisch anzufühlen.

Ein besonderes Highlight ist der farbige Saum, der nicht nur das Design abrundet, sondern auch die Langlebigkeit des Produkts erhöht. Durch die verstärkten Kanten wird das Ausfransen verhindert – ein Problem, das bei vielen günstigeren Mauspads häufig auftritt. Die Unterseite besteht aus rutschfestem Gummi, wodurch das Mauspad auch bei intensiven Gaming-Sessions sicher an Ort und Stelle bleibt.

Das Obermaterial des Crystal Spectrum XL besteht aus einem feuchtigkeitsabweisenden Stoff, der nicht nur vor Verschmutzungen schützt, sondern auch leicht zu reinigen ist. Dies ist besonders praktisch für Gamer oder Nutzer, die lange Stunden am Schreibtisch verbringen und gelegentlich Getränke verschütten könnten. Wir haben es mit den Klassikern Kaffee und Wasser ausprobiert und das war kein Problem es wegzubekommen. Fett hingegen ist jenachdem etwas schwieriger, seid also vorsichtig beim Essen!

Die Oberfläche wurde speziell entwickelt, um sowohl mit optischen als auch mit Lasersensoren optimal zu funktionieren. Die Kombination aus Stoffoberfläche und Gummibasis sorgt zudem für eine angenehme Haptik und Stabilität. Auch nach stundenlanger Nutzung bleibt das Mauspad komfortabel und zeigt keine Abnutzungserscheinungen. Wir haben nur Anfangs etwas Zeit gebraucht uns an diese Oberfläche zu gewöhnen, da wir vorher das Hexcal Desk Mat Bundle benutzt haben.

Endorfy Crystal Spectrum XL – Galerie

Endorfy Crystal Spectrum XL – Performance im Alltag

In der Praxis überzeugt das Crystal Spectrum XL durch seine Vielseitigkeit. Egal ob beim Gaming, bei der Bildbearbeitung oder im Büroalltag, die glatte Oberfläche ermöglicht präzise Bewegungen und eine schnelle Reaktionszeit bei allen Anwendungsfällen. Besonders Gamer profitieren von der großen Fläche, da sie ihre Maus frei bewegen können, ohne an die Grenzen des Pads zu stoßen.

Die rutschfeste Unterseite hält das Mauspad selbst bei hektischen Bewegungen stabil auf dem Tisch. Dies ist ein großer Vorteil für Spiele wie FPS-Titel (First-Person-Shooter), bei denen schnelle und präzise Reaktionen entscheidend sind. Auch bei längeren Gaming-Sessions bleibt das Mauspad angenehm kühl und komfortabel. Besonders da aktuell schon 23° bei uns im Büro sind, ist das ganz angenehm.

Die Crystal-Serie von Endorfy umfasst neben dem Spectrum XL auch kleinere Varianten wie das Crystal Spectrum L (450 x 400 mm) sowie andere Farbvarianten wie Crystal Black oder Crystal Blue. Während diese ebenfalls mit hochwertigen Materialien und ansprechendem Design punkten, bietet das XL-Modell durch seine Größe einen klaren Vorteil für Nutzer mit mehr Platzbedarf.

Im Vergleich zu Standard-Mauspads hebt sich das Crystal Spectrum XL durch seine Langlebigkeit und sein auffälliges Design deutlich ab. Es richtet sich an Nutzer, die Wert auf Ästhetik legen, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität eingehen zu wollen.

Mit einem Preis von etwa 24 Euro bietet das Crystal Spectrum XL ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für diesen Betrag erhält man ein hochwertiges Mauspad mit langlebiger Verarbeitung, modernem Design und erstklassiger Performance. Im Vergleich zu anderen Premium-Mauspads in ähnlicher Preisklasse überzeugt das Endorfy-Modell durch seine Vielseitigkeit und die feuchtigkeitsabweisende Oberfläche.

Zwar handelt es sich hierbei nicht um einen klassischen Trailer, aber hier könnt ihr ein Video des Crystal Spectrum XLs sehen:

Endorfy Crystal Spectrum XL – Häufig gestellte Fragen (FAQ)