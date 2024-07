NVIDIA GeForce RTX 4070S Founders Edition (Hardware) Test

Die NVIDIA GeForce RTX 4070S Founders Edition ist eine der neuesten Grafikkarten aus der renommierten GeForce RTX 40-Serie. Mit einem Preis von rund 659 € positioniert sich die RTX 4070S als leistungsstarke, aber dennoch erschwingliche Option für Gamer und Creator. Diese Grafikkarte verspricht beeindruckende Leistung, fortschrittliche Raytracing-Fähigkeiten und AI-gestützte Funktionen wie DLSS 3. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte der RTX 4070S Founders Edition beleuchten, um zu verstehen, ob sie den hohen Erwartungen gerecht wird und wie sie sich im Vergleich zu anderen Modellen der RTX 40-Serie schlägt.

NVIDIA GeForce RTX 4070S Founders Edition – Simpel und wunderschön

Zuallererst fangen wir mit dem Unboxing an, denn die Founders Edition ist da auf einem ganz anderen Level. Diese Grafikkarte kommt nicht nur perfekt eingepackt, sondern auch in einem recyclebaren Paket, was nicht nur unglaublich gut aussieht, sondern auch gut durchdacht ist. Beim Öffnen war uns daher klar, hier erwartet uns ein Premium Produkt, direkt von NVIDIA selbst. Unten in unserem Review findet ihr auch Bilder sowie das offizielle Unboxing, was euch zeigen soll, dass NVIDIA eine besondere Erfahrung aus ihrer eigenen Grafikkarte machen möchte. Zwar sagt das noch nicht viel aus, aber der erste Eindruck zählt schließlich auch.

Der Einbau der Karte ist entsprechend, wie bei allen Grafikkarten, relativ simpel gestaltet. Ihr steckt die Karte in den entsprechenden PCIe-Slot und schließt den 16-PIN Adapter an, welcher im Lieferumfang enthalten ist. Hier ist jedoch wichtig zu erwähnen, diesen nicht zu stark zu knicken und ordentlich anzubringen. Es gibt auch Fälle, bei denen es mal geknallt hat, da dieses Kabel nicht richtig angeschlossen war. Daher lieber Vorsicht als Nachsicht.

Danach kann es mit dieser Grafikkarte schon losgehen. PC gestartet und einmal die Treiber aktualisiert, damit wir die volle Performance genießen können. Bevor wir aber ins Detail gehen, findet ihr hier einmal unsere Spezifikation des PCs:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

Mainboard: ASRock B650E Steel Legend WiFi

GPU: NVIDIA RTX 4070S Founders Edition

RAM: G.Skill 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)

PSU: be quiet! Dark Power 13 850W

AiO: be quiet! PURE LOOP 2 FX (360MM)

Case: be quiet! Shadowbase 800FX

Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, und zwar der Leistung der GeForce RTX 4070 SUPER. Die Leistung der NVIDIA RTX 4070S Founders Edition ist nämlich beeindruckend und stellt einen signifikanten Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation dar. Die Karte ist das passende Zwischenstück zwischen der normalen RTX und TI Reihe und besitzt eine Leistungssteigerung von etwa 22 % gegenüber der regulären RTX 4070.

Mit einer Basis-Taktfrequenz von 1980 MHz und einer Boost-Taktfrequenz von 2475 MHz bietet die RTX 4070S eine hervorragende Rechenleistung. Zusätzlich verfügt die Grafikkarte über 12 GB GDDR6X-Speicher, der über eine 192-Bit-Schnittstelle angebunden ist und eine Bandbreite von 504 GB/s bietet. Diese Spezifikationen ermöglichen es der Karte, selbst anspruchsvolle Spiele in hohen Auflösungen und mit maximalen Einstellungen flüssig darzustellen.

In Benchmarks zeigt die RTX 4070S eine durchschnittliche Leistungssteigerung von etwa 15 % gegenüber der regulären RTX 4070 und kommt entsprechend auch nahe an die Leistung der RTX 4070 TI heran. Ein weiteres Highlight der RTX 4070S ist die Unterstützung von DLSS 3, NVIDIAs neuester Version der Deep Learning Super Sampling-Technologie. DLSS 3 nutzt AI-gestützte Frame-Generierung, um die Bildqualität zu verbessern und gleichzeitig die Frameraten zu erhöhen. Dies ist besonders nützlich in Spielen, die intensive Raytracing-Effekte verwenden, da es die Leistung erheblich steigern kann, ohne die visuelle Qualität zu beeinträchtigen. Jedoch ist dabei zu beachten, dass eine gewisse Anzahl an FPS benötigt wird, um diese Technologie einzusetzen.

Das bedeutet, dass euer PC auch eine gewisse Leistung haben sollte, damit dies gut funktioniert. Eine gute Grafikkarte sollte nicht das einzige Upgrade sein, falls der PC mal zu alt ist. Als Beispiel dient hierfür unser alter Test-PC mit einer GeForce RTX 3060, welche einen AMD Ryzen 5 3600 verbaut hatte. Hiermit gab es zum Beispiel bei Hogwarts Legacy mehr als genug Probleme. Daraufhin folgte das aktuelle Setup, weiterhin mit der GeForce RTX 3060, welche die Performance von niedrigsten Settings auf 1920 x 1080 zu hohen Settings in Full HD katapultiert hat. Jetzt mit der GeForce RTX 4070S sind alle aktuellen Spiele in QHD in höchster Auflösung mit Raytracing absolut kein Problem mehr.

NVIDIA GeForce RTX 4070S Founders Edition – Galerie

NVIDIA GeForce RTX 4070S Founders Edition – DLSS das Wunderwerkzeug?

Wer aktuell auf der Suche nach einer Grafikkarte ist, die alle Spiele in 1440P abspielt, ist bei der RTX 4070 Super genau richtig. Für ältere Games reicht diese Grafikkarte mehr als genug, Shooter, MOBA und Battle Royal lassen sich locker mit 144FPS aufwärts in 1440P spielen und auch alle aktuellen Spiele sind auf Ultra mit Raytracing mit mindestens 30FPS spielbar, damit alles wunderschön und flüssig ist.

Entsprechend steckt NVIDIA auch aktuell viel in ihre AI-Technologie, damit mit DLSS (Deep Learning Super Sampling) die Spielerfahrung auf ein neues Level bringt. Durch diese Technologie sollen nicht nur Reaktionszeiten verkürzt werden, sondern auch die Bildqualität verbessert und die Bilder pro Sekunde erhöht. Mit der richtigen Hardware und den richtigen Einstellungen kann NVIDIA somit durchaus ein kleines Wunder in diesem Bereich hervorrufen und noch mehr aus euren Spielen herausholen als zuvor.

An dieser Stelle sei auch gesagt, dass dies nicht für alle Spiele gilt. NVIDIA ist stetig dabei die Liste der unterstützen Spiele zu erweitern und verbessert allgemein auch stark diese Technologie. Wie bereits vorher gesagt, bringt es aktuell mehr, je mehr FPS ihr bereits habt, aber das hängt auch wieder von Spiel zu Spiel ab. Somit ist es nicht perfekt, aber bereits ein wahnsinnig interessanter Schritt in die Zukunft.

Jetzt kommen wir nochmal aber explizit auf die Founders Edition zurück, denn diese ist nämlich auch anders als die Custom Varianten. Erstmal sei gesagt, dass die Karte von NVIDIA selbst unglaublich gut verarbeitet ist. Sie sieht einfach gut in Schwarz aus und wir finden, dass die Entscheidung auf RGB zu verzichten hier genau die richtige war. Andererseits wurde auch entschieden, die Grafikkarte nur mit einem Lüfter zu betreiben, da diese allgemein sehr effizient gebaut wurde für die Wärmeableitung. Bis knapp 55° ist der Lüfter zudem aus und schaltet sich an, wenn dieser benötigt wird.

Mit unserem Setup war die Grafikkarte bei Volllast (Cyberpunk 2077 auf Ultra mit Raytracing) zwischen Temperaturen von 65°C bis 76°C und war dabei trotzdem nicht hörbar. Mit knapp 35 dB war es somit so leise, dass die HDD, die immer noch in diesem PC schlummert, mehr Krach macht, als die Grafikkarte bei Volllast. Einen Vergleich mit Custom Varianten hatten wir in dem Fall leider nicht, aber wir können bestätigen, dass es kein Spulenfiepen gibt. Dennoch können wir euch sagen, dass mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 220 Watt die Karte nur geringfügig energiehungriger als die reguläre RTX 4070 ist und trotzdem eine deutlich höhere Leistung bietet.

Schlussendlich sei gesagt, dass die NVIDIA RTX 4070S Founders Edition mit einer Vielzahl von fortschrittlichen Features ausgestattet, die sie zu einer attraktiven Wahl für Gamer und Creator macht. Neben DLSS 3 unterstützt die Karte auch Raytracing der dritten Generation, was für viele sehr interessant sein könnte. Auch ein Feature, dass nicht eventuell jeder kennt, ist NVIDIA Broadcast. Diese Software, die ausschließlich mit NVIDIA-Grafikkarten genutzt werden kann, ist der absolute Hammer, denn Spieler, Streamer, Content-Creator und mehr profitieren davon. Mit dieser Software könnt ihr per AI Hintergrundgeräusche entfernen, einen Greenscreen simulieren und vieles mehr, was NVIDIA von AMD nochmal absetzt.

Andererseits sei auch noch gesagt, dass AMD mehr RAM für denselben Preis einbaut. Da heutige Anwendungen immer mehr RAM schlucken, sei es vom PC selber oder der Grafikkarte, wäre es schön gewesen hier auch 16GB statt nur 12GB zu bekommen.

Dennoch müssen wir auch sagen, dass die genannte Software und DLSS eventuell den Preis zwischen AMD und NVIDIA für einige recht fertig, aber eventuell nicht für die Founders Edition. Wir finden diese wirklich super, aber Custom Varianten von ASUS und co. sind oftmals günstiger, haben mehr Lüfter, eine höhere Taktrate und RGB. Da in den USA der Einführungspreis bei 599 $ liegen sollte, wäre das vermutlich auch der gerechtfertigte Preis bei uns.

NVIDIA RTX 4070S Founders Edition – Official Unboxing

NVIDIA RTX 4070S Founders Edition – FAQ