Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) Test

Horizon Zero Dawn Remastered

Als Horizon Zero Dawn 2017 erstmals erschien, wurde es mit Lob überhäuft. Es war ein mutiger Schritt für Guerrilla Games, das bis dahin vor allem durch die Killzone-Reihe bekannt war, plötzlich eine farbenfrohe Open-World-Erfahrung mit einer komplexen Erzählung und Maschinenwesen als Gegner zu schaffen. Die Mischung aus urzeitlichen Landschaften und futuristischen Technologien war innovativ und erfrischend. Jetzt, sieben Jahre später, kehrt das Spiel als Remaster zurück – mit verbesserten Texturen, neuen Animationen und optimierten Ladezeiten für die PS5 und PS5 Pro. Doch war diese Neuauflage wirklich notwendig? Die Antwort darauf hängt davon ab, ob man ein Fan des Originals ist oder ein neugieriger Neuling.

Horizon Zero Dawn Remastered – Eine lebendige Welt zwischen Natur und Technologie

Die Welt von Horizon Zero Dawn Remastered beeindruckt weiterhin durch ihren einzigartigen Kontrast. Maschinenwesen durchstreifen das Land, während die Natur die Überreste einer einst blühenden Zivilisation zurückerobert hat. Das Remaster verstärkt diese Atmosphäre durch verbesserte Grafiken: 4K-Auflösung, HDR und detailliertere Texturen bringen die Weite der Landschaften und die Komplexität der Maschinenwesen noch stärker zur Geltung. Auf der PS5 Pro läuft das Spiel mit stabilen 60 FPS, was für ein flüssigeres Erlebnis sorgt. Inmitten dieser Pracht stehen die Spieler mit Aloy, der Protagonistin, die sich in einer Welt voller Gefahren und Geheimnisse behaupten muss.

Doch nicht alles glänzt so hell wie die neue Grafik. Die Animationen, insbesondere in Dialogen und bei NPCs in großen Städten wie Meridian, wirken teils hölzern und steif. Das stört die Immersion, die die detailverliebte Welt sonst so überzeugend aufbaut. Es ist fast so, als würde man durch eine perfekt polierte Oberfläche in die Tiefe schauen und alte, verstaubte Mechaniken erkennen.

Horizon Zero Dawn Remastered – Aloys Reise bleibt das emotionale Zentrum

Die Geschichte von Aloy, einer Ausgestoßenen, die ihren Platz in einer zersplitterten Welt sucht, bleibt der Kern des Spiels. Ihre Suche nach Antworten über ihre Herkunft und die Geheimnisse der alten Welt fesselt – auch im Remaster. Die überarbeiteten Motion-Capture-Daten sorgen für lebendigere Dialoge und subtilere Mimik, was den Charakteren mehr Tiefe verleiht. Aloys Entschlossenheit, Vorurteile zu überwinden und ihre wahre Bestimmung zu finden, zieht neue und alte Spieler gleichermaßen in ihren Bann. Es gibt Momente, in denen die Geschichte Gänsehaut erzeugt, wenn sie die Geheimnisse der untergegangenen Zivilisation aufdeckt.

Doch nicht alles ist perfekt. Die Nebenquests bleiben oft hinter der starken Hauptstory zurück. Sie bieten zwar interessante Einblicke in die Kultur und den Alltag der verschiedenen Stämme, wirken jedoch nicht so tiefgründig oder emotional packend wie die zentralen Missionen. Ein wenig mehr Liebe zum Detail hätte hier den Unterschied machen können – es ist, als hätte man eine Geschichte, die umso stärker glänzen könnte, wenn man ihr ein paar zusätzliche Schichten gibt.

Horizon Zero Dawn Remastered – Das Kampfsystem ist nach wie vor ein Highlight

Das Kampfsystem von Horizon Zero Dawn bleibt eines der besten Elemente des Spiels. Der Nervenkitzel, eine riesige Maschine zu besiegen, ist auch nach all den Jahren nicht verblasst. Die Kämpfe erfordern Präzision, Planung und geschicktes Handeln. Maschinen haben Schwachstellen, die entdeckt und ausgenutzt werden müssen. Fallen, Bögen und Nahkampfwaffen – all das sorgt für ein dynamisches und intensives Spielerlebnis. Die Integration des DualSense-Controllers auf der PS5 fügt dem Kampfsystem eine zusätzliche Dimension hinzu. Jeder Schuss mit dem Bogen und jede Explosion fühlen sich dank der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks noch intensiver an.

Aber, und das lässt sich nicht leugnen, das Alter des Spiels zeigt sich in manchen Mechaniken. Das Klettern fühlt sich weniger intuitiv an, und die Steuerung von Maschinenwesen könnte geschmeidiger sein. Wer direkt von Horizon Forbidden West zurückkehrt, wird den Unterschied spüren – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

Horizon Zero Dawn Remastered – Zwischen Glanz und verpassten Chancen

Die grafischen Verbesserungen des Remasters sind beeindruckend. Horizon Zero Dawn Remastered sieht auf der PS5 und PS5 Pro einfach atemberaubend aus. Die Welt fühlt sich lebendig und dynamisch an, die Beleuchtung ist natürlicher und die Texturen detaillierter. Besonders hervorzuheben sind die reflektierenden Wasseroberflächen, die dichte Vegetation und die realistischeren Charaktermodelle. Die Ladezeiten sind dank der SSD-Technologie der PS5 kaum noch vorhanden, was das Erkunden der offenen Welt umso angenehmer macht.

Dennoch gibt es auch hier einige Kritikpunkte. Die Benutzeroberfläche wurde nicht modernisiert, was zu einem leicht altbackenen Gefühl führt. Das Menü ist teils umständlich zu bedienen und wirkt wie ein Relikt aus einer früheren Zeit. Hier hätte das Remaster die Chance gehabt, das Spielerlebnis wirklich zu modernisieren – und hat es verpasst.

Horizon Zero Dawn Remastered – Ein beeindruckendes Sounddesign

Das Sounddesign von Horizon Zero Dawn Remastered ist und bleibt beeindruckend. Das Brüllen der Maschinen, das Rascheln der Blätter und die Umgebungsgeräusche sorgen für eine dichte Atmosphäre. Der 3D-Audio-Support der PS5 verstärkt dieses Erlebnis und macht es möglich, Geräusche präzise zu orten. Dies sorgt für eine tiefere Immersion, insbesondere bei Kämpfen und in Momenten, in denen man allein durch die Welt streift. Die Musikuntermalung bleibt stark, sie begleitet Aloys Reise mit emotionalen Klängen, die nie aufdringlich wirken, sondern sich harmonisch einfügen.

Horizon Zero Dawn Remastered – Verbesserungen und ungelöste Probleme

Neben den großen grafischen Verbesserungen bietet das Remaster auch einige subtile Details. Die Gesichtsanimationen wurden überarbeitet, Charaktermodelle wirken detailreicher und realistischer. Aloys Gesichtsausdrücke sind nuancierter und verleihen ihren Dialogen mehr Tiefe. Dennoch bleiben viele Mechaniken des Spiels unverändert, was stellenweise stört. Das Klettern fühlt sich immer noch klobig an, die Steuerung wirkt teils altbacken – hier wäre eine Modernisierung wünschenswert gewesen.

Auch das Balancing bleibt weitgehend unangetastet. Die Kämpfe gegen Maschinen bieten zwar weiterhin Spannung, aber einige Gegner wirken im Remaster nicht so gut ausbalanciert wie in neueren Spielen. Das mag nostalgischen Charme haben, wirkt aber in einem Remaster, das modern sein möchte, manchmal deplatziert.

Horizon Zero Dawn Remastered – Spielerlebnis auf der PS5 Pro

Für Spieler auf der PS5 Pro bietet Horizon Zero Dawn Remastered ein beeindruckendes Erlebnis. Die verbesserte Performance mit flüssigen 60 FPS und die variable Bildwiederholrate (VRR) sorgen für eine gleichmäßige Darstellung, die vor allem in Kämpfen zur Geltung kommt. Die Welt sieht mit HDR und 4K noch besser aus, und das Spielgefühl ist geschmeidiger. Dennoch zeigt sich auch hier, dass grafischer Glanz nicht alles ist. Mechaniken und Animationen, die unverändert blieben, wirken wie aus einer anderen Zeit – und das reißt einen manchmal aus der Erfahrung heraus.