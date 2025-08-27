Infinity Nikki @ gamescom 2025

Infinity Nikki ist dieses Jahr wieder auf der gamescom und teasert mit seinem Trailer das heiß erwartete Housing Update und eine überraschende Kollaboration mit Stardew Valley an! An dem Infinity Nikki Stand können Besucher Blumen pflanzen, kleine Nachrichten hinterlassen und eine Demo-Version mit sämtlichem aktuellen Content spielen. Wir dürften einen Blick hinter den Vorhang werfen und uns das 1.9 Housing Feature einmal genauer anschauen.

Infinity Nikki 1.9 – Ein Traum von Haus und junimo



Im Rahmen des „Cozy Dream Home“-Themas erhält Infinity Nikki mit dem Update 1.9 endlich ihr eigenes Zuhause auf einer herzförmigen, schwebenden Insel. In unserem Hands on hatten wir die Möglichkeit, diese einzigartige Insel nach Belieben zu gestalten. Mit dem Update können nun bestimmte Möbel und Objekte aus Miraland mithilfe der Kamerafunktion direkt in euren neuen Möbelkatalog aufgenommen werden. Der Katalog ist äußerst umfangreich und enthält viele Möbelstücke, die euch vielleicht schon auf eurer Reise begegnet sind.

Zudem ermöglicht Nikkis neues Building-Outfit das Errichten von Häusern sowie das Dekorieren mit verschiedenen Gegenständen. Das Bauen und Dekorieren wurde sehr benutzerfreundlich gestaltet. Entsprechend können Wände, Betten und andere Möbel können problemlos bewegt und sogar mithilfe von schwebenden Plattformen in der Luft platziert werden.

Die Plattformen wurden mithilfe der „Fähigkeiten Fusion“-Mechanik gebaut. Im Update 1.9 erhält Nikki die Fähigkeit, ihre Floating-Fähigkeit und Purify-Fähigkeit mit Hausfähigkeiten zu kombinieren, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Durch die Fusion von Floating-Fähigkeit und Building-Fähigkeit könnt ihr nun Plattformen direkt in der Luft erscheinen lassen, auf denen ihr dann bauen könnt. Sobald ihr mit dem Bau fertig seid, könnt ihr die Plattform einfach löschen, und alles, was darauf errichtet wurde, bleibt in der Luft bestehen.

Infinity Nikki 1.9 x Stardew Valley – Gallery

Neu ist auch die Planting-Fähigkeit, mit der ihr Felder auf eurer Insel mit verschiedenen Samen bepflanzen könnt. Diese Fähigkeit wird mit der Purify-Fähigkeit kombiniert, sodass ihr größere Flächen effizient und schnell bepflanzen könnt. Wir hatten viel Freude, diese neuen Fusionsfähigkeiten auszuprobieren, da sie eine ganz neue Dimension des Spielens ermöglichen.

Es wurde betont, dass beim Housing-Update besonderer Wert auf die Förderung unbegrenzter Kreativität gelegt wurde, und das ist deutlich spürbar. Nikkis neues Zuhause soll nicht nur „ein Haus“ sein, sondern vielmehr ein Rückzugsort, an dem sie zwischen ihren zahlreichen Abenteuern entspannen und durchatmen kann. Ihr habt die Möglichkeit, Freunde einzuladen, um gemeinsam zu entspannen und zu bauen, denn Nikkis Insel ist auch im Koop-Modus verfügbar! Besonders toll ist, wenn euch das Design eines Freundes gefällt, kann dieser es einfach online hochladen, und ihr könnt es dann herunterladen und für euer eigenes Zuhause verwenden.

Was die genauen Details zur Stardew Valley-Kollaboration angeht, werden diese leider derzeit noch unter Verschluss gehalten. An dieser Stelle können wir jedoch mitteilen, dass sämtliche Inhalte dieser Zusammenarbeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden! „Diese Kollaboration bedeutet uns sehr viel“, wurde in einem Interview zwischen IGN und dem Marketing Manager von Infold Games erklärt. „Wir fühlen uns äußerst geehrt, denn soweit wir wissen, ist dies die erste größere Zusammenarbeit von Stardew Valley mit einem chinesischen Spiel. Wir haben viel Herzblut in dieses Projekt investiert.“

Viele Mitglieder des Infinity Nikki Teams sind leidenschaftliche Fans von Stardew Valley und haben sich teilweise auch von der Welt des Spiels inspirieren lassen. Nach unserem Gespräch sind wir nun mehr als denn je gespannt auf das kommende Update 1.9, welches am 2. September erwarten wird. Dieses Update steckt voller Liebe und Detailarbeit und wird sowohl für aktuelle Infinity Nikki-Fans als auch für Neueinsteiger ein unvergessliches Spielerlebnis bieten.

Infinity Nikki x Stardew Valley – Trailer