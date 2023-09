Synced @ Gamescom

Während meines Besuchs auf der diesjährigen Gamescom hatte ich die Möglichkeit, Synced auszuprobieren. Dieses Spiel stammt von den Entwicklern bei Next Studios und ist als Free-to-Play erhältlich. Es bietet sowohl einen PvE- als auch einen PvEvP-Modus.

Synced – Futuristisches Ballern mit Nanotech

Synced spielt in einer futuristischen Welt, in der die Nanotechnologie entwickelt wurde, um den Menschen zu helfen. Doch leider haben sich die Bots gegen die Menschheit gewendet und laufen nun als Cyber-Zombies wild umher, um jeden Menschen zu töten, den sie finden können. Zu Spielbeginn kannst du einen von sechs Charakteren auswählen und ihn mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass du deinem Charakter einen sogenannten Nano zuweisen kannst. Es gibt insgesamt vier Nanos zur Auswahl und durch die Kombination von Charakter, Nano und verschiedenen Waffen kannst du deinen ganz eigenen Spielstil entwickeln.

Die Waffenauswahl reicht von normal bis verrückt. Bei einigen Waffenbeschreibungen fühlt man sich an Borderlands erinnert. Es gibt normale Kugeln, Plasma und sogar Munition, die Mikro-Schwarze Löcher erzeugt. Die Missionen können sowohl alleine als auch zu dritt gespielt werden. Dabei kämpft man sich in PvE-Missionen durch eine Horde von Cyber-Zombies und trifft am Ende auf einen starken Bossgegner. Natürlich findest du in den Missionen auch Beute und Munition und während einer Mission kannst du Upgrades kaufen, die zu verrückten Kombinationen führen können.

Ein interessantes Feature des Spiels, und auch das, was dieses Spiel so besonders macht, ist die “Übernahme”. Zu Beginn ist der eigene Nano nicht aktiv. Doch durch das Schwächen bestimmter Gegner kannst du diese hacken und übernehmen. Dadurch kannst du deinen Nano einsetzen und passive Stärkungen von ihm erhalten.

Synced ist für den PC am 8. September 2023 geplant. Ein Veröffentlichungstermin für die PS5 steht jedoch noch nicht fest.

Synced – Gameplay Screenshots