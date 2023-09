OWO Haptic Game Suit @gamescom Hands-On

Mit der OWO Haptic Game Suit bringt die Technologie das Gaming-Erlebnis auf das nächste Level. Wie ihr wisst, ist für viele Gamer schon mit VR ein riesiger Meilenstein erreicht, womit ihr in eine andere Welt eintauchen könnt. Mit der OWO Gaming Suit seht ihr nicht nur, was euch erwartet, sondern fühlt es auch. Seien es Schüsse, Schläge oder einfach nur eine Umarmung. Wir durften dieses Erlebnis auf der gamescom ausprobieren und waren sichtlich überrascht.

OWO Haptic Game Suit – Ein neues Gefühl

Als wir am Stand von OWO angekommen sind, waren wir erstaunt, wie lange die Warteschlange war. Aber Zeit muss sein, schließlich müssen sich die Leute die Suit an und ausziehen und auch noch in den Genuss dieses neuen Erlebnisses kommen. Abgesehen davon muss es auch noch eingestellt werden.

OWO verspricht aktuell einen Support für ca. 25 verschiedene Spiele, worunter bekannte Titel sind wie Among Us, Apex Legends, Fortnite, League of Legends, Valorant, CS GO und einige mehr. Leider hatten wir nicht die Chance einen der größeren Titel zu spielen, aber das hat uns nicht aufgehalten es auszuprobieren. Also Anzug an und ab ins Abenteuer.

Bevor es aber losgeht, wurde uns auch mitgeteilt, dass das neue Assassin’s Creed Mirage auch eine eigene OWO Edition bekommt, die ihr hier seht.

Insgesamt könnt ihr dabei zwischen Intensitätsstufen von 1 bis 80 wählen, wobei wir uns für den Einstieg auf 20 geeinigt haben. Falls wir also getroffen wurden, hat es sich in unserem Fall wie Piksen angefühlt, denn wir haben Drone Wars gespielt. Das ist eins der fünf Spiele, die nativ das OWO unterstützen. Und was sollen wir sagen, es ist zu Beginn wirklich sehr ungewohnt, besonders im VR, wenn ihr körperlich etwas spürt beim getroffen werden. Andererseits eröffnet es viele neue Wege unserer Meinung nach.

Leider konnten wir von den über 30 versprochenen Empfindungen nur knapp zwei ausprobieren, und zwar, dass wir getroffen wurden und bluteten, da unser Gameplay nur kurz war. Dennoch war das ein toller Einblick und wir versprechen uns viel davon, besonders im Bereich VR. Abgesehen davon lässt sich das OWO auch für viele andere Dinge wie Multiplayer-Spiele, Filme und virtuelle Treffen nutzen, worauf wir wirklich gespannt sind.

Wir hoffen, dass wir ein OWO zum Testen bekommen, damit wir euch diesbezüglich weiter auf dem Laufenden halten können. Soweit ist das nämlich eins der spannendsten Produkte der gamescom 2023. Wer sich jetzt schon eine kaufen will, kann dies bereits tun für 499 € im OWO Store. Dabei müsst ihr nur etwas Geduld mitbringen, da es bis zu 3 Monaten dauern kann, bis euer System bei euch ist.