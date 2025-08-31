Sonic Racing CrossWorlds @ gamescom

Auf der gamescom 2025 durften wir einen ersten Blick auf Sonic Racing CrossWorlds werfen. Das Spiel will die bekannten Stärken der Reihe mit neuen Ideen kombinieren. Rasantes Tempo, kreative Strecken und viele Möglichkeiten zur Individualisierung stehen dabei im Mittelpunkt. Bereits nach den ersten Rennen war klar, hier wartet ein Kart-Racer, der nicht nur Fans von Sonic begeistern dürfte, sondern auch ernsthaft in Konkurrenz zu Mario Kart tritt.

Sonic Racing CrossWorlds – Schneller als alle anderen

Bereits zu Beginn fällt die enorme Geschwindigkeit ins Auge, die Sonic Racing CrossWorlds auszeichnet. Wer Sonic kennt, weiß, dass Tempo das Markenzeichen der Reihe ist und genau das setzt das Spiel konsequent um. Driften, Trick-Sprünge und das Einsammeln von Ringen sorgen für einen ständigen Spielfluss, der selbst in den ersten Minuten enorm dynamisch wirkt. Ringe dienen dabei nicht nur als ikonisches Sammelobjekt, sondern auch als temporärer Boost, wobei sie nach einer Kollision verloren gehen können.

Eine der größten Neuerungen ist die sogenannte CrossWorld-Mechanik. Während des Rennens öffnen sich „Travel Rings“, die es dem führenden Fahrer erlauben, in eine alternative Dimension der Strecke einzutreten. Dadurch verändert sich das gesamte Rennerlebnis, da verschiedene Gruppen der Spieler zeitweise in getrennten Parallelwelten fahren, bevor die Strecken gegen Ende wieder zusammengeführt werden. Diese Idee verleiht dem klassischen Kart-Racing-Genre eine völlig neue Ebene und sorgt für unvorhersehbare Wendungen mitten im Rennen.

Auch die Vielfalt an Anpassungsmöglichkeiten überzeugt. Über 40 Fahrzeuge und mehr als 100 Einzelteile erlauben es, das eigene Kart optisch wie spielerisch zu personalisieren. Dazu kommen über 70 Gadgets, die nicht nur kosmetische Veränderungen, sondern auch spürbare Auswirkungen auf Geschwindigkeit, Handling oder Boost haben. Diese Detailtiefe motiviert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren und so einen individuellen Spielstil zu entwickeln.

Sonic Racing CrossWorlds – Galerie

Sonic Racing CrossWorlds – Viel Abwechslung

Neben den klassischen Grand-Prix-Rennen mit vier aufeinanderfolgenden Läufen gibt es weitere Modi, die für Abwechslung sorgen. Der Race Park bietet Minispiele und Trick-Herausforderungen, während im Time Attack der eigene Ehrgeiz im Vordergrund steht. Besonders interessant ist die Multiplayer-Ausrichtung, denn bis zu zwölf Spieler treten online gegeneinander an, unterstützt durch Crossplay über alle Plattformen hinweg. Wer es lieber hingegen lokal mag, darf sich mit bis zu vier Spielern im Couch-Koop messen.

Die Charakterauswahl ist ebenso umfangreich. Zum Start stehen über 20 bekannte Figuren aus dem Sonic-Universum zur Verfügung, darunter natürlich Sonic, Tails und Knuckles. Ergänzt wird das Roster durch prominente Gastcharaktere wie Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Yakuza, Hatsune Miku oder sogar Crossover-Ikonen wie SpongeBob und Pac-Man. Mit einem Season Pass sollen daraufhin regelmäßig neue Charaktere und Strecken folgen, was langfristig für frische Inhalte sorgt.

Optisch macht Sonic Racing: CrossWorlds einen sehr runden Eindruck. Knallige Farben, detailreiche Umgebungen und abwechslungsreiche Strecken, die mal futuristisch, mal klassisch anmutende Szenarien bieten, fangen den unverwechselbaren Sonic-Stil ein. Der Soundtrack unterstreicht das hohe Tempo perfekt mit energiegeladenen Stücken, die sofort ins Ohr gehen.

Schlussendlich hat Sonic Racing: CrossWorlds im Hands-on auf der gamescom eindrucksvoll gezeigt, dass Sega einen ernstzunehmenden Herausforderer im Kart-Racing-Genre in petto hat. Das Spiel vereint die bekannte Rasanz der Sonic-Spiele mit innovativen Ideen wie der CrossWorld-Mechanik und einem enormen Maß an Individualisierung. Dazu kommen eine bunte Charakterauswahl, zahlreiche Spielmodi und die Aussicht auf regelmäßige Erweiterungen. Wer schnelle Rennen liebt und Wert auf Multiplayer-Spaß legt, sollte diesen Titel unbedingt im Auge behalten.

Sonic Racing CrossWorlds – Summer Game Fest Trailer

Sonic Racing CrossWorlds – Häufig gestellte Fragen (FAQ)