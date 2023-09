King Arthur: Legends Rise @ Gamescom

Während meines Besuchs auf der diesjährigen Gamescom hatte ich die Möglichkeit, King Arthur: Legends Rise zu testen. Dieses Spiel, von Kabam, interpretiert die Sage um König Athur und Camelot völlig neu.

King Arthur: Legends Rise – Rundenbasierte Kämpfe für zuhause und unterwegs

In King Arthur: Legends Rise schlüpfen wir in die Rolle von Arthur in einer neu interpretierten Geschichte. In dieser Geschichte befindet sich in Excalibur ein gefangener Drache, der sich uns erst anschließt und uns als rechtmäßigen Besitzer des Schwertes anerkennt, wenn wir uns im Kampf gegen den Drachen bewähren. Doch ob der Drache wirklich auf unserer Seite ist, bleibt abzuwarten. Gemeinsam mit dem Drachen, dem Schwert und unseren loyalen Gefährten ist es unsere Aufgabe, König Lot zu besiegen, der als Usurpator Camelot bedroht.

Das Spiel ist als ein Action-Adventure-RPG aufgebaut. Die Landschaften wirken äußerst lebendig und detailliert, basierend auf dem was ich bisher sehen konnte. Auch die Animationen sind beeindruckend und von hoher Qualität, was sehr wahrscheinlich an der genutzten Unreal Engine 5 liegt. Die Kämpfe werden in einem rundenbasiertem Stil ausgetragen. Jeder Charakter verfügt über eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Effekten zur Auswahl. Im Verlauf der fesselnden Handlung kommen stetig neue Helden, Relikte, Ausrüstungsgegenstände und Waffen zum Vorschein, die es uns ermöglichen, unsere Gruppe weiter auszurüsten.

Das Spiel beginnt mit insgesamt 69 verschiedenen Charakteren, und Kabam plant, jeden Monat zwei neue Charaktere hinzuzufügen. Neben dem Story-Modus stehen den Spielern auch ein Adventure-Modus, ein PvP-Modus sowie weitere Spielmodi zur Verfügung. Es sei jedoch erwähnt, dass diese optional sind. Eine bemerkenswerte Funktion, die King Arthur: Legends Rise bietet, ist die Möglichkeit, den Spielstand vom PC auf das zu übertragen. Dadurch können Spieler nahtlos unterwegs weiterspielen, genau an der Stelle, an der sie am PC aufgehört haben.

Für King Arthur: Legends Rise ist noch kein Veröffentlichungstermin bekannt. Doch kann man sich jetzt schon für einen Spieltest registrieren. Das Spiel ist auf sämtlichen IOS- und Android-Geräten verfügbar und wird zudem auch für Steam erscheinen.

Gameplay Screenshot