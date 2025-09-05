Barbie Horse Trails @ gamescom

Auf der gamescom 2025 durfte ich einen kurzen Einblick auf Barbie Horse Trails werfen und war direkt überrascht, wie lebendig sich das Reiten anfühlte. Schon der erste Eindruck war überzeugend, denn realistische Pferdebewegungen, liebevolle Pflege und eine Atmosphäre, die an Spiele wie an Nintendogs, aber mit Pferden, erinnert, kann nur gut sein.

Barbie Horse Trails – Deutlich besser als erwartet

Da wir leider nicht viel Zeit hatten, wurden wir direkt in die offene Welt von Barbie geworfen. Das Gameplay ist dabei durchaus simpel, aber besser umgesetzt als erwartet. Ihr galoppiert durch eine offene Welt voller Blumenwiesen, Wälder und Bergpfade mit eurem Pferd Lucky und das erstaunliche ist, die Steuerung fühlt sich dabei erstaunlich angenehm an.

Kein ruckartiges Hüpfen, vielmehr ein fließender Übergang zwischen Gangarten, der dem Pferd eine Art Realismus einhaucht. Der Grund dafür wurde schnell klar, denn laut einem der Entwickler wurde bei der Animation sogar auf Pferdeexperten zurückgegriffen, um die Bewegung so glaubwürdig wie möglich zu gestalten. Das ist definitiv ein Detail, das man spürt.

Das eigentliche Herz des Spiels liegt im Zusammenspiel aus Outdoor-Abenteuern und persönlicher Bindung. Wie bei Nintendogs putzt ihr euer Pferd und verschönert sie mit Accessoires und diese Routine erzeugt sofort ein Gefühl von Fürsorge und Nähe. Es ist kein schnöder Animationsbonus, sondern ein elementarer Teil eurer Beziehung zu Lucky. Parallel erfüllt ihr leichte Natur-Missionen als Junior Ranger. Sammelarbeiten mit Tier- und Pflanzenkunde sowie kleine Rätsel eingebettet in eine stimmige Kulisse.

Barbie Horse Trails – Galerie

Barbie Horse Trails – Fans haben viel zu entdecken

All das wirkt wie ein gemütliches Hobby-Spiel, das aber kaum oberflächlich wirkt. Die Mischung aus Pflege, Naturerkundung und Reiten ist stimmig und lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen, statt aufs nächste Rennen zu drängen. Wer zudem geduldig ist, wird vielleicht sogar von einer Reh-Familie besucht, wie wir.

Barbie Horse Trails überraschte mich auf der gamescom. Zwar nicht mit pompösen Features, sondern mit einer liebevollen, realistischen Simulation, die Pferdeliebhaber und Gelegenheitsspieler gleichermaßen anspricht. Das stimmige Reitgefühl, kombiniert mit Nintendogs-ähnlichem Pflege-Gameplay in einer offenen Naturwelt, macht Lust auf mehr. Vor allem Fans von gemütlichem Gameplay mit Herz sollten dieses Pferde-Abenteuer im Blick behalten.

Barbie Horse Trails – Offizielle Ankündigung

Barbie Horse Trails – Häufig gestellte Fragen (FAQ)