Auf der gamescom 2025 hatten wir die Chance LEGO Party! vorab eine Runde spielen zu können. Wir sagen euch ehrlich, im ersten Moment haben wir nicht viel mehr, als eine andere Version von Mario Party erwartet, doch wir wurden mehr als positiv überrascht. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem kleinen Hands on.

Lego Party! – Ein weiteres Partyspiel, aber anders!

Auf der gamescom in Köln durften wir vorab LEGO Party! (zu Steam) anspielen. LEGO Party! ist ein einzigartiges Game, das mit einer Vielzahl an kreativen Inhalten und abwechslungsreichen Kategorien begeistert. Mit insgesamt drei weiteren Spielern ging es dann auch schon ins Getümmel. Damit wir auch unser Bestes geben, gab es sogar für den Gewinner eine kleine goldene Trophäe aus LEGO-Steinen.

Entsprechend haben wir uns aus den zahlreichen witzigen LEGO-Charakteren den Yeti ausgesucht, der uns besonders angesprochen hat. Es gibt wahlweise aber auch sehr viele weitere Kostüme, darunter Hotdogs, Hähnchen und Hasen und mehr. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Bausteine und Minifiguren (Minifigure), die sich individuell gestalten lassen, sowie die Möglichkeit, eigene LEGO Sets zu kreieren und zu kombinieren.

Nach der Wahl der Charaktere ging es dann über zur Wahl des Spielbretts. In unserm Fall hat sich die Mehrzahl für das Piratenschiff entschieden. Dort erwarteten uns entsprechend viele Interaktionen mit Dingen, die wir an einem fantasievollen Strand erwarten würden. Die Art der Umgebungen und das Design (Art) der Spielwelt sind dabei sehr kreativ gestaltet und bieten verschiedene Themenwelten, wie zum Beispiel LEGO Weltraum, die für Abwechslung sorgen. An der Stelle wollen wir dennoch nicht Spoilern.

Worüber wir aber mit euch reden wollen, ist die Dauer der Spielrunde und die Minispiele. Denn wir haben das Spiel auf insgesamt 6 Runden eingestellt, was ca. 45 Minuten dauern soll. Was wir daran gut fanden, dass die Reihenfolge der Spieler anhand eines ersten Spiels entschieden wird. Somit wird quasi nichts dem Glück überlassen. Das ist z. B. ein Faktor, der für uns Mario Party oftmals ruiniert hat. Die Minispiele sind in verschiedene Kategorien unterteilt und bieten zahlreiche Inhalte (Inhalt, Inhalte), wie zum Beispiel das lustige Dance Off, bei dem sich die Spieler im Tanzen messen können.

Danach ging es auch schon los und nachdem wir das erste Spiel verhauen hatten, waren wir als letzter dran. Das sollte uns aber nicht aufhalten, denn wir wollten schlussendlich unbedingt die goldene Trophäe! Während des Spiels sorgt das Chaos im Couch Multiplayer für jede Menge Spaß und unvorhersehbare Wendungen, wenn alle gemeinsam auf dem Sofa spielen. Viele Minifiguren und Inhalte lassen sich zudem durch das Erreichen bestimmter Herausforderungen freischalten. Wer möchte, kann seine Lieblingsinhalte sogar auf eine Wunschliste setzen, um sie später leichter wiederzufinden. Das Game ist mit verschiedenen Systemen kompatibel, wobei einige Funktionen und Downloads nur auf unterstützten Systemen mit aktueller Systemsoftware verfügbar sind.

LEGO Party! bringt frischen Wind in die Welt der Partyspiele und begeistert mit einer bunten Mischung aus Action, Spaß und Kreativität. Entwickelt von SMG Studio und für 2025 angekündigt, lädt dieses Partyspiel bis zu vier Spieler dazu ein, auf verschiedenen Plattformen wie der Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC gemeinsam ins Abenteuer zu starten. Ob auf dem Sofa mit Freunden oder online mit Spielern aus aller Welt – LEGO Party! bietet eine Vielzahl an Minispielen, die von beliebten LEGO-Themen wie Piraten, Weltraum und NINJAGO inspiriert sind.

Jeder Spieler kann seine eigene Minifigur gestalten und in unterschiedlichen Spielmodi antreten, um goldene Steine zu sammeln und sich als Superstar der Party zu beweisen. Die Kombination aus kreativen Minifiguren, abwechslungsreichen Minispielen und bekannten LEGO-Welten macht dieses Spiel zu einem echten Highlight für jede Party.

LEGO Party! – Galerie

Lego Party! – Mehr Spaß als gedacht

Bei den Minispielen nach jeder Runde geht es vor allem um Münzen, die ihr dazu nutzt, um goldene LEGO Steine zu kaufen. Diese sind dafür da, zu bestimmen, wer schlussendlich gewinnt. Entsprechend gibt es viele Möglichkeiten, diese auf der Karte zu erhalten. Ihr könnt diese erwerben, durch viel Glück erhalten oder einem Spieler stehlen, mit der richtigen Strategie. Das Ziel im Spiel ist es, so viele Goldene Steine wie möglich zu sammeln. Während ihr spielt, könnt ihr zudem neue Inhalte und Minifiguren freischalten, indem ihr Herausforderungen meistert oder Punkte sammelt.

Vor allem haben wir jedoch bemerkt, dass die Minispiele nach jeder Runde deutlich mehr Auswirkung auf das Spiel haben, als bei anderen Titeln. Denn wenn ihr gut abschneidet, habt ihr auch eine deutlich bessere Chance zu gewinnen oder euch Gegenstände zu kaufen, die im Verlauf der Runden helfen. Die Spielmechanik setzt dabei auf die bekannten Bausteine, die für kreative Möglichkeiten sorgen. Besonders die Individualisierung eurer Minifigure ist ein Highlight, da ihr zahlreiche Anpassungsoptionen nutzen könnt. Außerdem könnt ihr eure Lieblingsinhalte auf eine Wunschliste setzen, um sie später schneller wiederzufinden.

Die Minispiele sind in verschiedene Kategorien unterteilt und bieten eine große Bandbreite an Inhalten – von klassischen Geschicklichkeitsaufgaben bis hin zu kreativen Herausforderungen. Die Art der Minispiele ist sehr abwechslungsreich gestaltet und überzeugt durch eine bunte, kreative Art, die verschiedene Themenwelten wie LEGO Weltraum, Piraten oder NINJAGO einbindet. Ein Beispiel ist das Dance Off, bei dem ihr euch in einem lustigen Tanzwettbewerb mit euren Freunden messen könnt. Die Vielfalt der LEGO Sets, die im Game vorkommen, sorgt für zusätzliche Abwechslung und Individualisierungsmöglichkeiten.

Im Chaos im Couch Multiplayer entsteht ein besonderer Spaßfaktor, da das Spielgeschehen durch die Interaktion mit Freunden unvorhersehbar und spannend bleibt. Obwohl uns das Spiel entsprechend fertig vorkommt, sind wir jedoch glücklich darüber, dass der Release erst in einem Monat ist, damit alles nochmal in Ruhe geprüft werden kann. LEGO Party! ist mit verschiedenen Systemen kompatibel, sodass ihr das Game auf eurer bevorzugten Plattform spielen könnt.

Aber für einen Preis unter 40 € finden wir, dass LEGO Party! ein wirklich guter Titel geworden ist, der für viele Stunden Spielspaß alleine und mit Freunden sorgen wird!

LEGO Party! – Reveal Trailer

Vorteile und Besonderheiten

Was LEGO Party! besonders macht, ist die gelungene Mischung aus klassischem Partyspiel und einzigartigen LEGO-Elementen. Egal, ob du mit Freunden im Couch Multiplayer auf der Nintendo Switch spielst oder dich im Online Multiplayer mit anderen misst – die Vielzahl an Minispielen sorgt für stundenlangen Spielspaß. Jedes Minispiel ist inspiriert von den beliebtesten LEGO-Themen und fordert Geschick, Strategie oder einfach nur eine Portion Glück.

Besonders cool: Die Gestaltung der eigenen Minifigur ist nahezu grenzenlos, denn mit über einer Milliarde Minifiguren-Kombinationen kannst du deinen ganz persönlichen Charakter erschaffen. Power-Ups und spezielle Herausforderungszonen bringen zusätzliche Spannung ins Spiel und sorgen dafür, dass jede Runde anders verläuft. LEGO Party! ist damit das ideale Partyspiel für Kinder, Familien und alle, die LEGO lieben und gemeinsam mit Freunden ein abwechslungsreiches Spielerlebnis suchen.

Party-Stimmung

Mit LEGO Party! wird jede Geburtstagsparty oder Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Spiel bietet eine riesige Auswahl an Minispielen, die für alle Altersgruppen geeignet sind und sowohl im Online Multiplayer als auch im Couch Multiplayer für beste Unterhaltung sorgen. Lade deine Freunde ein, schnappt euch die Controller und taucht gemeinsam in die kunterbunte Welt der LEGO-Spiele ein – egal, ob auf der Nintendo Switch oder einer anderen Plattform. Für die perfekte Party-Atmosphäre kannst du den Raum mit LEGO-Elementen und Bausteinen dekorieren und so das Thema auch außerhalb des Bildschirms aufgreifen.

Dank der verschiedenen Spielmodi und der großen Auswahl an Minispielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. LEGO Party! bringt nicht nur Spaß ins Wohnzimmer, sondern macht jede Party zu einem echten Highlight, das allen Teilnehmern lange in Erinnerung bleibt.

Fazit

LEGO Party! überzeugt als abwechslungsreiches und unterhaltsames Partyspiel, das sowohl Fans von LEGO als auch Liebhaber von Minispiel-Sammlungen anspricht. Mit seinen über 60 witzigen Minispielen, den vielfältigen Herausforderungszonen und der Möglichkeit, aus über einer Milliarde Minifiguren-Kombinationen die eigene Figur zu gestalten, bietet das Spiel langanhaltenden Spielspaß für bis zu vier Spieler – sowohl im Couch Multiplayer als auch im Online Multiplayer. Besonders positiv fällt die Balance zwischen Glück und Können auf, die durch die strategische Bedeutung der Minispiele und der gesammelten goldenen LEGO-Steine entsteht. Für einen Preis unter 40 Euro ist LEGO Party! eine tolle Ergänzung für jede Spielesammlung und garantiert Spaß bei jeder Party.

